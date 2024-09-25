الملكة رانيا: إسرائيل أصبحت أكثر جرأة في كسر المزيد من الحدود القانونية والأخلاقية



وأضافت "ما نراه هنا يتجاوز التهاون، فعندما لا يكون الخط الأحمر خطاً أحمرا حقاً، فإنه يصبح بمثابة ضوء أخضر ويصبح إذناً، والفلسطينيون يدفعون الثمن الأغلى مقابل هذا "الإذن" بكسر كل المعايير."



وخلال مقابلة على شبكة (اي بي سي نيوز) الأميركية أجرتها أمس المذيعة لينزي ديفيس، بينت جلالتها أن "هذه الحرب غير مسبوقة من حيث نطاقها ووحشيتها، لقد تم ضرب غزة، التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة نيويورك، بكم من المتفجرات تفوق تلك التي ضربت بها دريسدن وهامبورغ ولندن مجتمعة، طوال الحرب العالمية الثانية".



وقالت "غزة تحطم كل الأرقام القياسية وبأسوأ الأشكال: أعلى معدل للجوع، أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف، وأعلى مستوى من الدمار في البنى التحتية المدنية".



وأشارت جلالتها إلى أن العالم يعمل وفق نهجين مختلفين، يتم الاعتراف بمعاناة الإسرائيليين، في حين يتم اعتبار الألم الفلسطيني أمراً عادياً بل ويتم تبريره، يبدو أحياناً وكأن إسرائيل هي الاستثناء لكل قاعدة تحكم عالمنا، والفلسطينيون هم الاستثناء في الحصول على حقوق الانسان العالمية.



وتساءلت جلالتها، هل استخدام التجويع كسلاح حرب أمر مقبول؟ وكذلك استهداف قوافل المساعدات واستهداف الملاجئ التي تؤوي المدنيين، وفرض العقاب الجماعي؟ ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لعالمنا اليوم؟ إذا جرى تقويض سيادة القانون، فهل يمكن حقاً محاسبة أي دولة أخرى على أفعالها؟.



وأضافت "الآن نرى في لبنان تصعيداً خطيراً آخر، وبات خطر التصعيد الإقليمي مرتفعاً إلى مستوى خطير الآن، وكان يوم أمس هو الأكثر دموية، حيث قُتل حوالي 500 لبناني، فيما شهد العام الماضي مقتل 600 شخص."



وأوضحت أنه "لن يربح أحد من مثل هذا التصعيد، ولا أحد سيعلم الآخر درساً،" مضيفة أن "الطريق الحقيقي الوحيد لتحقيق الأمن في المنطقة ولشعب إسرائيل واليهود في جميع أنحاء العالم، الذين يتم تحميلهم أحياناً المسؤولية بشكل غير عادل عن أفعال هذه الحكومة، هو عبر اتفاق سلام عادل وشامل".



وقالت "حان الوقت ليتحرك المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن التعبير عن القلق أو حتى الدعوات إلى وقف إطلاق النار لا معنى لها، طالما يتم الاستمرار في إمداد الأسلحة التي تقتل المدنيين".



وأكدت جلالتها أن "للولايات المتحدة نفوذاً عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً يمكنها استخدامه مع إسرائيل، وأن عليها البدء في استخدامه، لأن مخاطر التصعيد مرتفعة جداً الآن".



وأشارت إلى أن "السبب الجذري لهذا الصراع لم يبدأ في السابع من تشرين الأول"، وبينت في نهاية المقابلة أن فشل محادثات السلام في الماضي كان بسبب عدم بذل أي جهد لتطبيق القانون الدولي ولعدم وضع كلف أو عواقب لردع الاحتلال، "لذلك شعرت إسرائيل بالاستقواء وقامت ببناء المزيد من المستوطنات والاستيلاء على المزيد من الأراضي".- (بترا)