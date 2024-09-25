تقدم خيارات طعام مختلفة على تطبيقها بناءً على الإلهامات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في
المنطقة، ميزة جديدة لخدمة توصيل الطعام ,وهي شريط الإلهامات المبتكر والمتاح الآن للعملاء في عمان والذي يقدم طريقة
فريدة لاكتشاف خيارات الطعام التي تلهم العملاء وتساعدهم في اختيار وجبات الطعام
بناءً على الوقت واليوم.
ويعد شريط الإلهامات ميزة موجهة للعملاء ضمن
خدمة كريم لتوصيل الطعام "Careem
Food"، حيث يقدم اقتراحات لخيارات الطعام بناءً على التوجهات و عادات تناول
الطعام في عمان. كما يقدم طريقة ممتعة وسهلة للعملاء للعثور على خيارات تلبي رغباتهم سواء
كانت وجبات خفيفة للعمل خلال أيام الأسبوع
المزدحمة، أو وجبات شهية أثناء اللقاءات الإجتماعية والعائلية.
وخلال شهر آب كانت فئات "سهرة أفلام" و"جوع آخر الليل" الأكثر شهرة في عمان. بالإضافة إلى ذلك، حققت فئة "وجبة تحت ال7 دنانير" آلاف النقرات والطلبات، حيث استفاد العملاء من التوفيرات الكبيرة على
وجباتهم. وتشمل الفئات الأخرى في شريط الإلهامات": "مدمن الحلو"، "حفلة بيتزا"، "يلا انخبص"، "خيارات ما بتضيع"، "أزكى أماكن في
عمان"، و"غدا بالشغل".
وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "مع توافر
العديد من خيارات الطعام التي تصل للعملاء بكبسة زر واحدة، نواجه جميعًا الحيرة
عند اختيار وجبة الطعام في أي وقت من اليوم عند قيامنا بالطلب. من خلال شريط الإلهامات، تقدم كريم طريقة مبتكرة لاكتشاف الوجبات المختلفة
التي تساعد عملاءنا في عمان على الوصول إلى خيارات تناسب أذواقهم وتساعدهم على
اتخاذ قرارات أسرع عند الطلب. أصبحت اليوم خدمة كريم لتوصيل الطعام "Careem Food" واحدة من أبرز منصات التوصيل في الأردن، فنحن نسعى بشكل دائم الى تسهيل
تجربة طلب الطعام لتلبية جميع الأذواق."
تواصل كريم الابتكار في خدماتها، لضمان
استمتاع عملائها في الأردن والمنطقة بأفضل تجربة ممكنة مع تطبيقها الشامل "Everything App"، اذ يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات في مكان واحد،
بدءاً من توصيل الطعام والبقالة وصولاً إلى خدمة نقل الركاب، وهي مصممة لتبسيط
حياة الناس اليومية.
ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من اشتراك كريم
بلس "Careem Plus" الذي يقدم المزايا الحصرية للمشتركين كما يمكّنهم من التوفير على جميع
خدمات التطبيق. لاستكشاف مجموعة خدمات كريم الكاملة، بما في ذلك شريط الإلهامات الخاص
بخدمة كريم لتوصيل الطعام "Careem
Food"، يمكنكم تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر أبل، متجر جوجل بلاي، أو عبر
التحميل المباشر لأجهزة الأندرويد.
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