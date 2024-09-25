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تقدم خيارات طعام مختلفة على تطبيقها بناءً على الإلهامات

9/25/2024 5:10:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، ميزة جديدة لخدمة توصيل الطعام ,وهي شريط الإلهامات المبتكر والمتاح الآن للعملاء في عمان والذي يقدم طريقة فريدة لاكتشاف خيارات الطعام التي تلهم العملاء وتساعدهم في اختيار وجبات الطعام بناءً على الوقت واليوم.

ويعد شريط الإلهامات ميزة موجهة للعملاء ضمن خدمة كريم لتوصيل الطعام "Careem Food"، حيث يقدم اقتراحات لخيارات الطعام بناءً على التوجهات و عادات تناول الطعام في عمان. كما يقدم طريقة ممتعة وسهلة للعملاء للعثور على خيارات تلبي رغباتهم سواء كانت وجبات خفيفة للعمل خلال أيام الأسبوع المزدحمة، أو وجبات شهية أثناء اللقاءات الإجتماعية والعائلية.

وخلال شهر آب كانت فئات "سهرة أفلام" و"جوع آخر الليل" الأكثر شهرة في عمان. بالإضافة إلى ذلك، حققت فئة "وجبة تحت ال7 دنانير" آلاف النقرات والطلبات، حيث استفاد العملاء من التوفيرات الكبيرة على وجباتهم. وتشمل الفئات الأخرى في شريط الإلهامات": "مدمن الحلو"، "حفلة بيتزا"، "يلا انخبص"، "خيارات ما بتضيع"، "أزكى أماكن في عمان"، و"غدا بالشغل".

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "مع توافر العديد من خيارات الطعام التي تصل للعملاء بكبسة زر واحدة، نواجه جميعًا الحيرة عند اختيار وجبة الطعام في أي وقت من اليوم عند قيامنا بالطلب. من خلال شريط الإلهامات، تقدم كريم طريقة مبتكرة لاكتشاف الوجبات المختلفة التي تساعد عملاءنا في عمان على الوصول إلى خيارات تناسب أذواقهم وتساعدهم على اتخاذ قرارات أسرع عند الطلب. أصبحت اليوم خدمة كريم لتوصيل الطعام "Careem Food" واحدة من أبرز منصات التوصيل في الأردن، فنحن نسعى بشكل دائم الى تسهيل تجربة طلب الطعام لتلبية جميع الأذواق."

تواصل كريم الابتكار في خدماتها، لضمان استمتاع عملائها في الأردن والمنطقة بأفضل تجربة ممكنة مع تطبيقها الشامل "Everything App"، اذ يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات في مكان واحد، بدءاً من توصيل الطعام والبقالة وصولاً إلى خدمة نقل الركاب، وهي مصممة لتبسيط حياة الناس اليومية.

ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من اشتراك كريم بلس "Careem Plus" الذي يقدم المزايا الحصرية للمشتركين كما يمكّنهم من التوفير على جميع خدمات التطبيق. لاستكشاف مجموعة خدمات كريم الكاملة، بما في ذلك شريط الإلهامات الخاص بخدمة كريم لتوصيل الطعام "Careem Food"، يمكنكم تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر أبل، متجر جوجل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لأجهزة الأندرويد.

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