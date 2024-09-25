هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة حضور مهيب وأداء أكثر قوة من أي وقت مضى

MENAFN - Alghad Newspaper) . تتميز سوناتا الجديدة بنسبة مثالية من لمسات التصميم والتفاصيل عالية التقنية التي تلهم التفرد.. تتميز باعتمادها على قاعدة عجلات هيونداي المتقدمة، وأنظمة الحركة المحسنة، مما يضمن الكفاءة والأداء.. مجموعة واسعة من أحدث تقنيات الاتصال والراحة والسلامة



تأتي سيارة السيدان متوسطة الحجم الشهيرة بمظهر كوبيه أنيق بأربعة أبواب يسلط الضوء على فلسفة التصميم "الرياضية الحسية" لشركة هيونداي.



توفر سوناتا الجديدة، المبنية على منصة عجلات الجيل الثالث من هيونداي، تجربة قيادة غير مسبوقة.



وبهذه المناسبة، قال زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة: "تأتي هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة بالتأكيد لتوفي بوعدها بتوفير تجربة رياضية متميزة للسائقين والركاب. لقد ولدت سوناتا الجديدة بشكل كبير لتسمو من جديد، فقد أعيد بناؤها بتصميم جريء وتفاصيل دقيقة عالية التقنية، مما يجعلها أكثر رياضية من أي وقت مضى".



التصميم:

سوناتا هايبرد الجديدة هذه في المقدمة، يدمج التصميم الأفقي لسوناتا مصباح الأفق السلس المميز من هيونداي والمصابيح الأمامية المخفية واسعة النطاق للحصول على مظهر مستقبلي. تخلق الشبكة الجديدة ومداخل الهواء الأكبر مظهرًا أكثر ديناميكية وعدوانية. استمرارًا للتصميم الخلفي، تؤكد المصابيح H الخلفية الجديدة على وقفة سوناتا العريضة وشخصيتها ذات التقنية العالية. يعد غطاء الصندوق على شكل جناح والجزء الخلفي على شكل عادم بأداء رياضي.

الداخلية



في الداخل، تماشيًا مع مظهرها الرياضي، توفر مقصورة سوناتا الجديدة تصميمًا يتمحور حول السائق مع تفاصيل عالية التقنية تدعم أنماط الحياة الحديثة. يوفر التصميم الداخلي "العائم" الجديد لسوناتا بيئة مستقبلية، مع عجلة قيادة ثلاثية الأضلاع، وشاشة منحنية بانورامية، وجهاز تحكم كامل في مكيف الهواء يعمل باللمس،



شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، من بين العديد من الميزات الجديدة الأخرى.



تجتمع العناصر المرئية لتخلق تأثيرًا جليا، تبرزه ميزات التصميم التي تزيد من الإحساس بالمساحة الداخلية. أحد التطبيقات الجديرة بالملاحظة لعصا أو عتلة تبديل التروس الأنيقة ذات النقل السلكي من النوع العمودي (SBW)، والتي تعتبر أكثر ملاءمة بكثير من أداة اختيار التروس التقليدية.



يتم ضمان الاتصال أثناء الحركة من خلال تكامل تطبيقات Apple CarPlay® وAndroid Auto®، وتتوفر لوحة شحن لاسلكية Qi لإبقاء الهواتف الذكية مشحونة. تضيف سوناتا الآن منفذ شحن USB للصف الثاني، في إشارة إلى ركاب المقعد الخلفي المتصلين اليوم. يوجد في قلب نظام AVN نظام صوتي استثنائي من Bose Premium مزود بـ 12 مكبر صوت.



الأداء

وتشمل المواصفات الفنية محرك الهجين Hybrid G2.0 GDi HEV الذي يأتي بالمزيد من الكفاءة والرفق بالبيئة. بقوة 195 حصانًا و205 نيوتن متر من عزم الدوران. وفاعلية متميزة في استهلاك الوقود.



تتمتع سوناتا بهيكل محسّن مع قيادة وتحكم محسّنين، مع تصميمات محدثة لنظام التعليق الأمامي والخلفي، وتوجيه منقح للتركيز على الاستجابة. والنتيجة هي سيارة سيدان تتميز بالتواصل والرشاقة والراحة.





