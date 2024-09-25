6 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بينهم مصور صحفي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 6 أشخاص، بينهم مصور صحافي، في غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم على بلدتي قبريخا والقنطرة، جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني، "إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن موجة عنيفة من الغارات على جنوب لبنان في هذه الأثناء".
ودعا بطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي، المعنيّين إلى وقف النار فورًا، تجنّبًا لمزيد من الضحايا والجرحى والمشرّدين من دون مأوى".
وناشد الأمم المتّحدة ومجلس الأمن التدخّل الفاعل لإلزام المعنيّين بإيقاف الحرب والذهاب إلى المفاوضات، وإلزام المجلس النيابيّ انتخاب رئيس للجمهوريّة، مشيرا إلى الحاجة الماسّة لوجوده على رأس البلاد.
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