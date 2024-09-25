Wednesday, 25 September 2024 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بينهم مصور صحفي

9/25/2024 5:10:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 6 أشخاص، بينهم مصور صحافي، في غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم على بلدتي قبريخا والقنطرة، جنوب لبنان.


وقال مصدر أمني لبناني، "إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن موجة عنيفة من الغارات على جنوب لبنان في هذه الأثناء".


ودعا بطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي، المعنيّين إلى وقف النار فورًا، تجنّبًا لمزيد من الضحايا والجرحى والمشرّدين من دون مأوى".


وناشد الأمم المتّحدة ومجلس الأمن التدخّل الفاعل لإلزام المعنيّين بإيقاف الحرب والذهاب إلى المفاوضات، وإلزام المجلس النيابيّ انتخاب رئيس للجمهوريّة، مشيرا إلى الحاجة الماسّة لوجوده على رأس البلاد.


MENAFN25092024000072011014ID1108712799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث