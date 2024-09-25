6 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بينهم مصور صحفي



وقال مصدر أمني لبناني، "إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن موجة عنيفة من الغارات على جنوب لبنان في هذه الأثناء".



ودعا بطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي، المعنيّين إلى وقف النار فورًا، تجنّبًا لمزيد من الضحايا والجرحى والمشرّدين من دون مأوى".



وناشد الأمم المتّحدة ومجلس الأمن التدخّل الفاعل لإلزام المعنيّين بإيقاف الحرب والذهاب إلى المفاوضات، وإلزام المجلس النيابيّ انتخاب رئيس للجمهوريّة، مشيرا إلى الحاجة الماسّة لوجوده على رأس البلاد.

