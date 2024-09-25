حلوة يا أرضي الوثائقي يمثل الأردن في أوسكار 97

MENAFN - Alghad Newspaper)وقع اختيار لجنة مستقلة بالكامل مؤلفة من ستة أعضاء – خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع - على الفيلم.

وبصفتها الجهة الرسمية المخولة في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار، تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سير العملية والتأكد من استقلاليتها. أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم للأفلام الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار لعام 2025 في شهر تموز الماضي.



الفيلم هو أول فيلم طويل للمخرجة سارين هيرابديان. عملها السابق "لم ننتهِ بعد" هو فيلم وثائقي مدته 40 دقيقة من إنتاج قنوات HBO ، وقد حاز على العديد من الجوائز.



الفيلم من إنتاج عزة حوراني، وهي منتجة ومساعدة مخرج أردنية لديها خبرة تتجاوز 15 عامًا في صناعة الأفلام، وتشمل أعمالها أفلامًا بارزة مثل "العنكبوت المقدس" لعلي عباسي (مرشح لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 2022)، و"هجان" لأبو بكر شوقي (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2023)، و"انشالله ولد" لأمجد الرشيد (مهرجان كان 2023) .



" حلوة يا أرضي " قصة نضوج بطلها فريج البالغ من العمر 11 عامًا، والذي يحلم بأن يصبح طبيب أسنان في قريته في آرتساخ (ناغورنو كاراباخ)، وهي منطقة شوهتها حروب الماضي. عندما يندلع الصراع مرة أخرى، يفر فريج وعائلته، ليعودوا إلى وطن مدمر بعد أن خسر شعبهم الحرب. بينما يواجه فريج الحقائق القاسية الجديدة ويستعد لمعارك مستقبلية، يتصارع مع ثقل آماله وصدماته.



فاز الفيلم بثلاث جوائز في الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم في تموز 2024، بما في ذلك جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي طويل وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل.

ترشح الفيلم أيضًا في مهرجان شيفيلد الدولي للأفلام الوثائقية 2024 ومهرجان شيفيلد الوثائقي. وقد حصل على منحة تطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام / الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عام 2021. وقد تم دعم الفيلم من قبل العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك القناة التلفزيونية الأوروبية ARTE والصندوق العربي للثقافة والفنون AFAC .



من المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتاريخ 17 كانون الأول عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2025، فيما سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 17 كانون الثاني من العام المقبل. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 في 3 آذار 2025.



ويذكر أن الأردن قدّم في سنوات سابقة تسعة أفلام، بما فيها "حلوة يا أرضي"، لتمثيله في جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.