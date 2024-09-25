حلوة يا أرضي الوثائقي يمثل الأردن في أوسكار 97

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشّح الأردن الفيلم الوثائقي الأردني الطويل " حلوة يا أرضي" ،
للمخرجة سارين هيرابديان، لتمثيل المملكة رسميّاً في الدورة الـ97 لجوائز
الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2025.
وقع اختيار لجنة مستقلة بالكامل مؤلفة من ستة أعضاء – خبراء ومهنيين
أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع - على الفيلم.
وبصفتها الجهة
الرسمية المخولة في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار، تنظم
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سير العملية والتأكد من استقلاليتها.
أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم للأفلام الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار
لعام 2025 في شهر تموز الماضي.
الفيلم هو أول فيلم طويل للمخرجة سارين هيرابديان. عملها السابق "لم ننتهِ بعد" هو فيلم وثائقي مدته 40 دقيقة من إنتاج قنوات HBO ، وقد حاز على العديد من الجوائز.
الفيلم من إنتاج عزة حوراني، وهي منتجة ومساعدة مخرج أردنية لديها خبرة
تتجاوز 15 عامًا في صناعة الأفلام، وتشمل أعمالها أفلامًا بارزة مثل
"العنكبوت المقدس" لعلي عباسي (مرشح لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان
2022)، و"هجان" لأبو بكر شوقي (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2023)،
و"انشالله ولد" لأمجد الرشيد (مهرجان كان 2023) .
" حلوة يا أرضي " قصة نضوج بطلها فريج البالغ من العمر 11 عامًا،
والذي يحلم بأن يصبح طبيب أسنان في قريته في آرتساخ (ناغورنو كاراباخ)، وهي
منطقة شوهتها حروب الماضي. عندما يندلع الصراع مرة أخرى، يفر فريج
وعائلته، ليعودوا إلى وطن مدمر بعد أن خسر شعبهم الحرب. بينما يواجه فريج
الحقائق القاسية الجديدة ويستعد لمعارك مستقبلية، يتصارع مع ثقل آماله
وصدماته.
فاز الفيلم بثلاث جوائز في الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي
– أول فيلم في تموز 2024، بما في ذلك جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم
وثائقي طويل وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين لأفضل فيلم وثائقي
عربي طويل.
ترشح الفيلم أيضًا في مهرجان شيفيلد الدولي للأفلام الوثائقية
2024 ومهرجان شيفيلد الوثائقي. وقد حصل على منحة تطوير من صندوق الأردن
لدعم الأفلام / الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عام 2021. وقد تم دعم
الفيلم من قبل العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك القناة التلفزيونية
الأوروبية ARTE والصندوق العربي للثقافة والفنون AFAC .
من المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتاريخ 17 كانون
الأول عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2025،
فيما سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 17 كانون الثاني من العام
المقبل. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 في 3 آذار 2025.
ويذكر أن الأردن قدّم في سنوات سابقة تسعة أفلام، بما فيها "حلوة يا أرضي"، لتمثيله في جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
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