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الكهرباء الوطنية تنظم برامج تدريب لفلسطين

9/25/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعقد حالياً في مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية برنامج تدريبي لمتدربين من (سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية) بعنوان Transformer maintenance & diagnostic testing according to IEC & IEEE standards.


يعقد البرنامج بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ضمن ما يسمى بمشروع تدريب الدولة الثالثة علماً بأنه تم الترتيب لعقد اربعة برامج تدريبية أخرى ضمن نفس المشروع خلال الشهرين المقبلين للأشقاء من فلسطين والعراق.


على صعيد اخر يعقد حالياً في مركز التدريب الكهربائي برنامج تدريبي للكوادر الفنية من (شركة كهرباء القدس) بعنوان LV & MV Underground power cables jointing .


وبلغ عدد المتدربين من الاشقاء من فلسطين خلال العام الحالي (48) متدربا ليصل مجموع المتدربين من الاشقاء من فلسطين في المركز الى (715) متدربا.


تجدر الإشارة الى أن مركز التدريب الكهربائي هو دائرة من دوائر شركة الكهرباء الوطنية، تم انشاؤه عام 1987 في مدينة الزرقاء على ارض مساحتها حوالي 50,000 متر مربع ويبلغ مجموع مساحات الأبنية في المركز 6000 متر مربع موزعة على المشاغل والمختبرات والقاعات التدريسية. بالإضافة الى ميادين التدريب الخارجية والتي تشمل ميادين التدريب العملي للمحولات والقواطع وكذلك الشبكات الكهربائية منخفضة ومتوسطة وعالية الجهد. والمركز معتمد من قبل وزارة العمل الأردنية وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتقديم التدريب بسعة 833 متدرب في آن واحد.

والمركز معتمد من قبل الغرفة الألمانية-العربية للصناعة والتجارة كمركز مؤهل للتدريب الفني والمهني. كما ان المدربين في المركز حاصلين على شهادة الاعتماد الدولي AdA من الغرفة الألمانية- العربية للصناعة والتجارة.؛ حيث بلغ مجموع عدد المتدربين في المركز منذ أنشائه أكثر من 20400 متدرب منهم 3640 من خارج الأردن.

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