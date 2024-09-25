الكهرباء الوطنية تنظم برامج تدريب لفلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد حالياً في مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية برنامج تدريبي لمتدربين من (سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية) بعنوان Transformer maintenance & diagnostic testing according to IEC & IEEE standards.
يعقد البرنامج بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ضمن ما يسمى بمشروع تدريب الدولة الثالثة علماً بأنه تم الترتيب لعقد اربعة برامج تدريبية أخرى ضمن نفس المشروع خلال الشهرين المقبلين للأشقاء من فلسطين والعراق.
على صعيد اخر يعقد حالياً في مركز التدريب الكهربائي برنامج تدريبي للكوادر الفنية من (شركة كهرباء القدس) بعنوان LV & MV Underground power cables jointing .
وبلغ عدد المتدربين من الاشقاء من فلسطين خلال العام الحالي (48) متدربا ليصل مجموع المتدربين من الاشقاء من فلسطين في المركز الى (715) متدربا.
تجدر الإشارة الى أن مركز التدريب الكهربائي هو دائرة من دوائر شركة الكهرباء الوطنية، تم انشاؤه عام 1987 في مدينة الزرقاء على ارض مساحتها حوالي 50,000 متر مربع ويبلغ مجموع مساحات الأبنية في المركز 6000 متر مربع موزعة على المشاغل والمختبرات والقاعات التدريسية. بالإضافة الى ميادين التدريب الخارجية والتي تشمل ميادين التدريب العملي للمحولات والقواطع وكذلك الشبكات الكهربائية منخفضة ومتوسطة وعالية الجهد. والمركز معتمد من قبل وزارة العمل الأردنية وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتقديم التدريب بسعة 833 متدرب في آن واحد.
والمركز معتمد من قبل الغرفة الألمانية-العربية للصناعة والتجارة كمركز مؤهل للتدريب الفني والمهني. كما ان المدربين في المركز حاصلين على شهادة الاعتماد الدولي AdA من الغرفة الألمانية- العربية للصناعة والتجارة.؛ حيث بلغ مجموع عدد المتدربين في المركز منذ أنشائه أكثر من 20400 متدرب منهم 3640 من خارج الأردن.
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