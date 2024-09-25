غالانت يلتقي جنودا يتدربون على عملية برية محتملة جنوب لبنان



وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن "إسرائيل تستعد لعملية برية محتملة في لبنان، وتستمر التحضيرات لها".



وأضافت أن غالانت "التقى أمس (الثلاثاء) جنودا يتدربون على هذا السيناريو (اجتياح بري)".



وقال غالانت للجنود: "إسرائيل لم تقل الكلمة الأخيرة بعد في قتالها ضد حزب الله".



وادعى أن "حزب الله اليوم يختلف تماما عما كان عليه قبل أسبوع، ولدينا ضربات إضافية جاهزة".



وعادة لا يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا على احتمال شن عملية برية في جنوب لبنان.



ومنذ أيام، تتواتر أنباء في الإعلام الإسرائيلي عن شن عملية برية بداعي تأمين عودة أكثر من 100 ألف نازح إسرائيلي إلى المستوطنات قرب الحدود مع لبنان.



على الجانب الآخر، تسبب القصف الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في نزوح أزيد من 111 ألف لبناني من الجنوب، يضاف إليهم نحو ربع مليون من الجنوب والشرق منذ الاثنين الماضي.



ودعا الجيش الإسرائيلي المواطنين اللبنانيين إلى ترك منازلهم، قبيل شن هجمات جوية واسعة في جنوب لبنان والبقاع (شرق)، في محاولة لإخلاء مسؤوليته عن قتل مدنيين.



والأربعاء، حذر متحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي اللبنانيين من العودة إلى منازلهم، مشددا على أن "غارات الجيش الإسرائيلي مستمرة".



وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين.



ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام؛ وأسفر عن 564 قتيلا، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.



في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان؛ إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم على الخسائر البشرية والمادية، وفق مراقبين.



كما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(وكالات)