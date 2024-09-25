امتلك الفخامة مع عرض "أسعار لا مثيل لها من بيستون"

(MENAFN
- Prime Advertising LLC)
مسقط: أطلقت بيستون عُمان - شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م، عرضًا ترويجيًا خاصًا بعنوان "عرض بيستون المحدود - قيادة الفخامة بسعر لا مثيل له" على تشكيلة طرازاتها المتميزة، التي تشمل كل من بيستون T77 برو ، وبيستون T99 ، وبيستون B70 وB70S.
تقدم بيستون عُمان ضمن هذا العرض الترويجي الحصري مجموعة جذابة من المزايا للزبائن الكرام. وتشمل هذه المزايا التسجيل المجاني والتأمين المجاني للسنة الأولى فقط، وحزمة خدمة الصيانة الدورية، وتظليل النوافذ المجاني، وضمان الشركة المصنعة.
وبمناسبة العرض ، علق ناطق باسم شركة بيستون عُمان قائلاً: "نحن سعداء بتقديم هذا العرض الجذاب لعشاق السيارات في عُمان الذي يعتبر فرصة لتجربة الفخامة والأداء الذي توفره تشكيلة سيارات بيستون. وبفضل تصميمها الديناميكي والرياضي وأناقتها التي لا مثيل لها وميزاتها التكنولوجية المتقدمة، فإن سيارات بيستون تضاهي السيارات الفاخرة المجهزة بأحدث الابتكارات والأنظمة القائمة على تكنولوجيا الرادار".
العرض الذي بدأ بالفعل ساري حتى 17 أكتوبر 2024، على الطرازات التي يتم شراؤها من خلال صالات عرض بيستون. جميع زبائن مبيعات التجزئة مؤهلون للحصول على العرض المذكور أدناه.
يتوفر طراز بيستون T99 بسعر 10,100 ر.ع، وطراز T77 برو بسعر 6,950 ر.ع، وطراز B70S بسعر 7,450 ر.ع، وطراز B70 بسعر 7,050 ر.ع. جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
سيحصل الزبائن الذين يشترون بيستون T77 برو أو بيستون T99 أو بيستون B70 أو B70S خلال فترة العرض الترويجي على تسجيل مجاني للسيارة في السنة الأولى، ويسري هذا على التسجيلات الخاصة فقط. يتحمل الزبون دفع مبلغ إضافي عبارة عن الفرق في رسوم التسجيل للسيارات المشتراه بتسجيل تجاري .
سيتمكن الزبائن الذين يشترون طراز بيستون T77 برو أو بيستون T99 أو بيستون B70 أو B70S خلال هذا العرض الترويجي من الحصول على تأمين مجاني للسيارات في السنة الأولى يشمل عُمان والإمارات، ويسري فقط على التسجيلات الخاصة. يتحمل الزبون دفع مبلغ إضافي عبارة عن الفرق في رسوم التأمين للسيارات المشتراه بتسجيل تجاري .
سيحصل جميع زبائن بيستون على حزمة خدمة صيانة دورية مجانية وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة. ولا يشمل ذلك قطع الغيار التي تتعرض للتآكل والتلف. خدمة الصيانة الدورية المضمونة لمدة 3 سنوات أو حتى 55000 كلم، مع فترات خدمة صيانة دورية كل 10,000 كلم لمدة عام واحد.
خلال فترة العرض الترويجي، سيحصل الزبائن الكرام الذين يشترون طرازات بيستون T77 برو أو بيستون T99 أو بيستون B70 أو B70S الجديدة على تظليل النوافذ مجانًا. تتوفر هذه الخدمة حصريًا في مراكز خدمة بيستون - رمال الخليج الكبرى وتشمل تظليل النوافذ وطبقة حماية الطلاء سيراميك.
سيحصل جميع الزبائن الذين يشترون طرازات بيستون على ضمان الشركة المصنعة لمدة ستة سنوات/250,000 كيلومتر.
بيستون T99
تقدم الكروس أوفر بيستون T99 الفخامة في أفضل حالاتها مع طراز "ليموزين" طراز 2023، الذي يتميز بمحرك توربو سعة 2.0 لتر بقوة 220 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بستة سرعات. تشمل الميزات الرئيسية فتحة سقف بانورامية ومصابيح أمامية تعمل بالاستشعار التلقائي وعجلات ألمنيوم 20 بوصة ، ونظام معلومات والترفيه 12.3 بوصة ، ونظام تثبيت السرعة ، وفرامل الطوارئ الأوتوماتيكية ، و نظام ركن السيارة تلقائيًا بالكامل ، وكاميرا بانورامية مع عرض ثلاثي الأبعاد. أما عن أبعاد السيارة فهي: 4800 ملم (طول) × 1915 ملم (عرض) × 1685 ملم (ارتفاع).
بيستون T77 برو
تتميز سيارة الكروس أوفر المدمجة بيستون T77 برو في طراز "ديلوكس" طراز2025 بمحرك توربو سعة 1.5 لتر بقوة 168 حصانًا ، وناقل حركة ثنائي التعشيق بسبعة سرعات. وتتضمن عجلات ألمنيوم ثنائية اللون مقاس 18 بوصة، ومصابيح أمامية LED ، وسقف بانورامي ، وشاشة المعلومات والترفيه 12.3 بوصة ، ومقاعد بتنجيدات من الجلد ، ونظام تشغيل المحرك بضغطة زر ، و وسائد هوائية أمامية وجانبية ، ونظام الدخول بدون مفتاح ، ونظام تثبيت السرعة ونظام التحكم في نزول المرتفعات. الأبعاد: 4525 ملم (طول) × 1845 ملم (عرض) × 1615 ملم (ارتفاع).
بيستون B70S
تم تجهيز بيستون B70S الكوبيه الرياضية الأنيقة في طراز "بريميوم" طراز2025 بمحرك توربو سعة 1.5 لتر ينتج 158 حصانًا وناقل حركة ثنائي التعشيق بـ 7 سرعات. تتميز بسقف بانورامي وكشافات أمامية LED ، وإضاءة نهارية ، وعجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصة ، وشاشة تحكم مركزية عالية الدقة ملونة بالكامل 12.3 بوصة ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ، ورؤية بانورامية محيطية 360 درجة. تم تعزيز السلامة من خلال الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية. الأبعاد: 4555 ملم (طول) × 1850 ملم (عرض) × 1515 ملم (ارتفاع).
بيستون B70
تقدم بيستون B70 سيدان متوسطة المستوى فئة "كومفورت" طراز 2025 محرك توربو سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصانًا وناقل حركة ثنائي التعشيق بسبعة سرعات. وتتضمن عجلات ألمنيوم ثنائية اللون مقاس 18 بوصة، ومصابيح أمامية LED ، وسقف بانورامي و6 سماعات ، ومقاعد بتجيدات من الجلد ، وكاميرا للرؤية الخلفية ، و وسائد هوائية أمامية وخلفية وستارية ، ونظام الدخول بدون مفتاح ، ونظام تثبيت السرعة وفرامل إيقاف كهربائية (EPB) مع خاصية الإيقاف التلقائي "أوتو هولد". الأبعاد: 4810 ملم (طول) × 1840 ملم (عرض) × 1455 ملم (ارتفاع).
MENAFN25092024004799010926ID1108712787