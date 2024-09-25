المنظمة العالمية للمناطق الحرة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

MENAFN - AETOSWire) أطلقت المنظمة العالمية للمناطق الحرة هويتها المؤسسية الجديدة، وذلك خلال فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة الذي يقام في إمارة دبي تحت شعار "المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار"، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيسها.

وأعلنت المنظمة عن تحديث رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، حيث تتمثل رؤيتها الجديدة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي العالمي والاستدامة والنمو الشامل من خلال تمكين المناطق الحرة ووضع معيار للتقدم الاقتصادي، وتهدف المنظمة وفق رسالتها الجديدة إلى إشراك المناطق الحرة من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم الدعم القائم على المعرفة وتعزيز التواصل وتقديم الاستشارات، لتعزيز تأثيرها الإيجابي ومساهمتها في الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء.

وتماشياً مع توجّهها الجديد، أكدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة التزامها بقيمها الأساسية، مع تعزيز توجهها نحو تبنّي أحدث الممارسات ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، بما يُسهم في تغيير الرؤى السائدة وتسليط الضوء على النهج المميز والفريد للمنظمة، من خلال تقديم حزمة من الحلول العملية والموثوقة والفعالة.

كما أكدت المنظمة في ضوء هويتها الجديدة حرصها على مواصلة إطلاق المبادرات الهادفة والشفافة التي ترسخ دورها كقوة للتغيير الإيجابي في المشهد العالمي، وتُعزز سمعتها كجهة مبتكرة ومؤثرة تقود قطاع المناطق الحرة بإبداع ونزاهة، مع الحفاظ على مكانتها المرموقة كلاعب رئيسي في القطاع.

وتُركّز الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة على 3 محاور استراتيجية، هي "التأثير" و"النفوذ" و"الثقة" ، حيث ستسعى من خلال محور "التأثير" إلى قيادة جهود تحقيق النمو المستدام وتعزيز التأثير الفعال للمناطق الحرة، مما يضمن ريادتها لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والابتكار، في حين ستعمل المنظمة من خلال محور "النفوذ" على تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار العالميين من خلال الدعوة إلى تطوير السياسات التي تُعزّز النمو والفرص للشركات والمجتمعات، بينما ستعزز من خلال محور "الثقة" دورها كحليف ثابت يوفر كافة أشكال الدعم والمساندة لتجاوز تحديات المشهد الاقتصادي العالمي.

إذ ستسعى المنظمة في ضوء استراتيجيتها الجديدة إلى تحقيق مجموعة أهداف ستركز عليها في الحقبة المقبلة، تتجسّد في فتح آفاق استثمارية جديدة، والتأكيد على المساهمة الاجتماعية من خلال دعم مبادرات الحياد الكربوني، وذلك عبر أدواتها للتعلم والتواصل والاستشارات.

وتتطلع المُنظمة إلى مواصلة بناء وترسيخ علاقات التبادل التجاري وشبكة الشراكات بين المناطق الاقتصادية في دول المنظمة، إلى جانب توسيع نطاق أنشطتها لتشمل قطاعات اقتصادية حديثة تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتدعم إرساء اقتصادات وطنية قائمة على المعرفة والابتكار، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو والازدهار الشامل على مستوى الاقتصاد العالمي.