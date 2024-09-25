Rigaku Holdings Corporation: الموافقة على الإدراج في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Rigaku Holdings Corporation، وهي شريك الحلول العالمي لتحليل الأشعة السينية (المقر الرئيسي: أكيشيما، في طوكيو؛ والرئيس والمدير التنفيذي بها: Jun Kawakami؛ ويشار إليها هما باسم "Rigaku")، أنه قد تمت الموافقة على إدراج جديد لأسهمها العادية في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية. من المقرر أن يكون تاريخ الإدراج في 25 أكتوبر 2024، واعتبارًا من نفس التاريخ، سيتم تداول أسهمنا العادية في البورصة.
ملاحظة: هذه الوثيقة هي بيان صحفي مخصص للإعلان العام فيما يتعلق بالموافقة على إدراج Rigaku في سوق طوكيو للأوراق المالية. لم يتم إعدادها لغرض التماس الاستثمارات أو أي أعمال مماثلة، سواء داخل اليابان أو خارجها.
لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا أو بيعًا للأوراق المالية في الولايات المتحدة. لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من المتطلبات. إذا تم إجراء أي عرض عام للأسهم في الولايات المتحدة، فسيتم ذلك من خلال نشرة الاكتتاب التي يمكن الحصول عليها منا أو من المساهمين البائعين والتي ستحتوي على معلومات مفصلة عنا وعن إدارتنا، بالإضافة إلى بياناتنا المالية. لن يتم إجراء طرح عام للأسهم العادية لشركة Rigaku في الولايات المتحدة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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