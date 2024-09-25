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Rigaku Holdings Corporation: الموافقة على الإدراج في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية

9/25/2024 5:04:59 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Rigaku Holdings Corporation، وهي شريك الحلول العالمي لتحليل الأشعة السينية (المقر الرئيسي: أكيشيما، في طوكيو؛ والرئيس والمدير التنفيذي بها: Jun Kawakami؛ ويشار إليها هما باسم "Rigaku")، أنه قد تمت الموافقة على إدراج جديد لأسهمها العادية في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية. من المقرر أن يكون تاريخ الإدراج في 25 أكتوبر 2024، واعتبارًا من نفس التاريخ، سيتم تداول أسهمنا العادية في البورصة.

ملاحظة: هذه الوثيقة هي بيان صحفي مخصص للإعلان العام فيما يتعلق بالموافقة على إدراج Rigaku في سوق طوكيو للأوراق المالية. لم يتم إعدادها لغرض التماس الاستثمارات أو أي أعمال مماثلة، سواء داخل اليابان أو خارجها.

لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا أو بيعًا للأوراق المالية في الولايات المتحدة. لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من المتطلبات. إذا تم إجراء أي عرض عام للأسهم في الولايات المتحدة، فسيتم ذلك من خلال نشرة الاكتتاب التي يمكن الحصول عليها منا أو من المساهمين البائعين والتي ستحتوي على معلومات مفصلة عنا وعن إدارتنا، بالإضافة إلى بياناتنا المالية. لن يتم إجراء طرح عام للأسهم العادية لشركة Rigaku في الولايات المتحدة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


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