PPG تعلن لون الريحان الأرجواني هو لون عام 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة PPG (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: PPG) اليوم عن أن لون الريحان الأرجواني (PPG1046-7) هو لون عام 2025، وهو لون بنفسجي مغبر منعش وجريء ولكنه يبعث بجو من الهدوء ويمثل القدرة على التكيُّف في أوقات التغيير. يُعرف هذا اللون أيضًا باسم ظل الجمشت وتوت الأكاى في بعض الأسواق الأوروبية، وهو جزء من مجموعة الألوان العالمية "الألوان الحركية" لعام 2025 من PPG، والتي تتضمَّن أربع لوحات ألوان مميزة.

صرَّحت Vanessa Peterson، رئيسة تنسيق الألوان العالمية في شركة PPG، قسم المنتجات الاستهلاكية، الدهانات الصناعية قائلةً: "إزاء احتضان المستهلكين لحقبة تجديد غير مسبوقة، أصبحت الحركة موضوعًا عالميًا متميزًا ورائجًا يُشكِّل اتجاهات التصميم في العديد من الصناعات". "يعكس موضوع الألوان الحركية مدى الحاجة إلى الاعتماد على الذات في عالم يسير بخطى سريعة. ويبرز أيضًا التفاعل بين الطبيعة والعلم الذي يقود الابتكار، وتأثير الأدوات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التي تعزِّز وتُحفِّز مستويات الإبداع اللامحدود".

لون الريحان الأرجواني هو لون متطور وأنيق يتناسب جيدًا مع التصميمات التقليدية والاستخدامات الأكثر جرأة. وبما أنه لون أرجواني، يتسم بالدفء بما يكفي ليكون جذابًا ولكنه يتسم بطبيعة باردة بما يكفي لخلق جو من الغموض. تضفي الحدة بين الصفات الزرقاء والحمراء داخل اللون طاقة حركية، وتُكمل بشكلٍ مثالي درجات الألوان الأربعين المرتبطة في لوحات الألوان الأربع لعام 2025 من PPG: لوحة Extra Celestial، ولوحة Bio-Fuse، ولوحة Artificial، ولوحة Earth and Archive.

وواصلت Peterson حديثها قائلةً: "هذه فترة تحويلية مع إمكانيات جديدة لا حصر لها لم نكن نتخيلها حتى، معززة بأدوات جديدة تعمل على تحفيز روح الإبداع البشري". "يحتضن المستهلكون هذه التغييرات والحركة في الوقت الراهن، ونحن نرى أن اتجاهات الألوان تعكس مدى الحاجة إلى الألوان الديناميكية، والانتقال من خيارات الألوان الناعمة والأكثر شيوعًا والآمنة لصالح درجات الألوان الثرية الآن، وألوان الباستيل الترابية العميقة والدرجات اللونية المتوسطة المستوحاة من السلف."

في تطبيقات التصميم الصناعي، يكشف لون الريحان الأرجواني والألوان من لوحات الألوان العالمية الحركية عن احتياجات المستهلكين للابتكار والقدرة على التكيُّف والشعور بالحركة. توفر هذه الألوان مظهر جمالي جديد وديناميكي سواءً كان ذلك في المنتجات الاستهلاكية أو التطبيقات المعمارية مثل النوافذ والأبواب أو أثاث المكاتب أو تطبيقات السيارات.

"لون الريحان الأرجواني هو لون متوسط ​​الدرجة بلمسة محايدة تجعله غنيًا ومتعدد الأبعاد ويبعث بجو من الارتياح. "هذا اللون هو لون دافئ ولكن لا يزال باهتًا قليلاً، مما يجعله محايدًا بظلال خفيفة"، حسبما قالت Peterson.

تم اختيار لون الريحان الأرجواني بعد التعاون بين العشرات من مصممي الألوان في PPG. تُعدَّ عملية التنبؤ بالألوان التي تُنفذها PPG عملية شاملة، حيث تأخذ في الاعتبار الديناميكيات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر على الاتجاهات في جميع أنحاء العالم. يُقيِّم فريق تصميم الألوان هذه الديناميكيات في كل منطقة من العالم لإنشاء مجموعة تتوافق مع مختلف الفئات من الجماهير.

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PPG: نحمي العالم ونضفي الجمال عليه ( WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD® )

نعمل جاهدين في شركة PPG (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: PPG)، كل يوم على تطوير وتسليم الدهانات والطلاءات والمواد المتخصصة التي يثق بها عملاؤنا منذ أكثر من 140 عامًا. ومن خلال التفاني والإبداع، نقوم بحل أكبر التحديات التي يواجهها عملاؤنا، والتعاون بشكل وثيق للعثور على المسار الصحيح لمواصلة المضي قدمًا. نحن نباشر أعمالنا ونبتكر من خلال مقرنا الرئيسي في بيتسبرغ في أكثر من 70 دولة، وكشفنا عن مبيعات صافية بلغت 18.2 مليار دولار في عام 2023. نُقدِّم خدماتنا للعملاء في أسواق البناء والمنتجات الاستهلاكية والصناعة والنقل وأسواق ما بعد البيع. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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