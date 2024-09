PPG تعلن لون الريحان الأرجواني هو لون عام 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة PPG (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: PPG) اليوم عن أن لون الريحان الأرجواني (PPG1046-7) هو لون عام 2025، وهو لون بنفسجي مغبر منعش وجريء ولكنه يبعث بجو من الهدوء ويمثل القدرة على التكيُّف في أوقات التغيير. يُعرف هذا اللون أيضًا باسم ظل الجمشت وتوت الأكاى في بعض الأسواق الأوروبية، وهو جزء من مجموعة الألوان العالمية "الألوان الحركية" لعام 2025 من PPG، والتي تتضمَّن أربع لوحات ألوان مميزة.

صرَّحت Vanessa Peterson، رئيسة تنسيق الألوان العالمية في شركة PPG، قسم المنتجات الاستهلاكية، الدهانات الصناعية قائلةً: "إزاء احتضان المستهلكين لحقبة تجديد غير مسبوقة، أصبحت الحركة موضوعًا عالميًا متميزًا ورائجًا يُشكِّل اتجاهات التصميم في العديد من الصناعات". "يعكس موضوع الألوان الحركية مدى الحاجة إلى الاعتماد على الذات في عالم يسير بخطى سريعة. ويبرز أيضًا التفاعل بين الطبيعة والعلم الذي يقود الابتكار، وتأثير الأدوات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التي تعزِّز وتُحفِّز مستويات الإبداع اللامحدود".

لون الريحان الأرجواني هو لون متطور وأنيق يتناسب جيدًا مع التصميمات التقليدية والاستخدامات الأكثر جرأة. وبما أنه لون أرجواني، يتسم بالدفء بما يكفي ليكون جذابًا ولكنه يتسم بطبيعة باردة بما يكفي لخلق جو من الغموض. تضفي الحدة بين الصفات الزرقاء والحمراء داخل اللون طاقة حركية، وتُكمل بشكلٍ مثالي درجات الألوان الأربعين المرتبطة في لوحات الألوان الأربع لعام 2025 من PPG: لوحة Extra Celestial، ولوحة Bio-Fuse، ولوحة Artificial، ولوحة Earth and Archive.

وواصلت Peterson حديثها قائلةً: "هذه فترة تحويلية مع إمكانيات جديدة لا حصر لها لم نكن نتخيلها حتى، معززة بأدوات جديدة تعمل على تحفيز روح الإبداع البشري". "يحتضن المستهلكون هذه التغييرات والحركة في الوقت الراهن، ونحن نرى أن اتجاهات الألوان تعكس مدى الحاجة إلى الألوان الديناميكية، والانتقال من خيارات الألوان الناعمة والأكثر شيوعًا والآمنة لصالح درجات الألوان الثرية الآن، وألوان الباستيل الترابية العميقة والدرجات اللونية المتوسطة المستوحاة من السلف."

في تطبيقات التصميم الصناعي، يكشف لون الريحان الأرجواني والألوان من لوحات الألوان العالمية الحركية عن احتياجات المستهلكين للابتكار والقدرة على التكيُّف والشعور بالحركة. توفر هذه الألوان مظهر جمالي جديد وديناميكي سواءً كان ذلك في المنتجات الاستهلاكية أو التطبيقات المعمارية مثل النوافذ والأبواب أو أثاث المكاتب أو تطبيقات السيارات.

"لون الريحان الأرجواني هو لون متوسط ​​الدرجة بلمسة محايدة تجعله غنيًا ومتعدد الأبعاد ويبعث بجو من الارتياح. "هذا اللون هو لون دافئ ولكن لا يزال باهتًا قليلاً، مما يجعله محايدًا بظلال خفيفة"، حسبما قالت Peterson.

تم اختيار لون الريحان الأرجواني بعد التعاون بين العشرات من مصممي الألوان في PPG. تُعدَّ عملية التنبؤ بالألوان التي تُنفذها PPG عملية شاملة، حيث تأخذ في الاعتبار الديناميكيات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر على الاتجاهات في جميع أنحاء العالم. يُقيِّم فريق تصميم الألوان هذه الديناميكيات في كل منطقة من العالم لإنشاء مجموعة تتوافق مع مختلف الفئات من الجماهير.

نعمل جاهدين في شركة PPG (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: PPG)، كل يوم على تطوير وتسليم الدهانات والطلاءات والمواد المتخصصة التي يثق بها عملاؤنا منذ أكثر من 140 عامًا. ومن خلال التفاني والإبداع، نقوم بحل أكبر التحديات التي يواجهها عملاؤنا، والتعاون بشكل وثيق للعثور على المسار الصحيح لمواصلة المضي قدمًا. نحن نباشر أعمالنا ونبتكر من خلال مقرنا الرئيسي في بيتسبرغ في أكثر من 70 دولة، وكشفنا عن مبيعات صافية بلغت 18.2 مليار دولار في عام 2023. نُقدِّم خدماتنا للعملاء في أسواق البناء والمنتجات الاستهلاكية والصناعة والنقل وأسواق ما بعد البيع. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

