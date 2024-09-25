Aurion Biotech تطرح عقار Vyznova® (Neltependocel) في اليابان لعلاج اعتلال القرنيّة الفُقاعيّ في القرنيّة

MENAFN - AETOSWire) سياتل وكامبريدج، ماساتشوستس وطوكيو--(BUSINESS WIRE )-- أعلنت Aurion Biotech ، التي تهدف إلى استعادة النظر لملايين المرضى من خلال العلاجات التجديدية التي تغيِّر الحياة، اليوم عن الطرح التجاري لعقار ®Vyznova (الاسم العام: neltependocel) في اليابان، لعلاج اعتلال القرنيّة الفُقاعيّ في القرنيّة. ويتراءى للشركة أن هذا هو أول خلوي معتمد لعلاج مرض القرنيّة البِطَانيَّة، وقد حصل على موافقة تنظيمية وتعويضية في اليابان. تم الطرح التجاري باتباع إجراءات العلاج بالخلايا التي أجراها البروفيسور Shigeru Kinoshita، حاصل على الدكتوراه في الطب والفلسفة، من محافظة كيوتو للطب (KPUM) في كيوتو، اليابان. كان البروفيسور Kinoshita رائدًا في مجال البحث والتطوير في مجال علاج القرنيّة البِطَانيَّة بالخلايا، والإجراء الخاص بنشر خلايا القرنيّة البِطَانيَّة في المختبر. تمكَّنت شركة Aurion Biotech، قبل عدة سنوات، من تبني التكنولوجيا من Kinoshita وKPUM، وواصلت الشركة الابتكار من خلال توسيع نطاق تصنيع خلايا القرنيّة البِطَانيَّة البشرية المتمايزة والخيفية بالكامل، وهي الجزء النشط من ®Vyznova.

"تجسَّدت المزايا التي اكتسبناها على مدار أكثر من 25 عامًا من الأبحاث على أرض الواقع الآن بالنسبة للمرضى. "أنا في غاية الامتنان للمساهمات الرائعة التي قدَّمها زملائي ومعلميني وجامعة محافظة كيوتو للطب نظير عملنا الجاد المشترك لتحقيق هذا الإنجاز"، حسبما صرَّح البروفيسور Kinoshita. "والأهم من ذلك، أنني أتقدَّم بخالص الشكر لمرضاي لمساعدتي في فهم احتياجاتهم ولثقتهم بنا لتطوير هذا الطب التجديدي الرائد."

يُعدَّ اعتلال القرنيّة الفُقاعيّ حالة مرضية تهدد البصر وتضعف خلايا القرنيّة البِطَانيَّة. يتسبب اعتلال القرنيّة الفُقاعيّ إلى تراكم الماء على شكل بثور في القرنية، مما قد يسبب ألمًا شديدًا. عندما تضعف وظائف خلايا القرنيّة البِطَانيَّة أو تموت، فإنها تزول إلى الأبد، لأنها لا تتكاثر في الجسم الحي. ويتسبب هذا الإعتام اللاحق في إضعاف درجة شفافية القرنية، ومع تقدُّم الحالة يتدهور مستوى النظر. قد يعاني المرضى من تشوُّش الرؤية، والوهج والهالات عند التحديق في الأضواء الساطعة، وصعوبة القيادة ليلاً، والشعور بالانزعاج بشكلٍ عام. إذا لم يتم علاجها، فستتفاقم الأعراض حتمًا لدى المرضى بمرور الوقت وقد تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالعمى.

قال Greg Kunst، الرئيس التنفيذي لشركة Aurion Biotech: "يُعدَّ الطرح التجاري في اليابان أمر رائع للمرضى في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من أمراض القرنيّة البِطَانيَّة". "بعد حصولنا على الموافقة التنظيمية والتعويضية في وقتٍ سابق من هذا العام في اليابان، نعتزم العمل بشكل وثيق مع أخصائيي علاج القرنية هنا، لتبني أفضل ممارساتهم ونشرها لعلاج المرضى الذين يعانون من هذا المرض العضال."

وحتى الآن، كان يتم علاج اعتلال القرنيّة الفُقاعيّ عن طريق زراعة القرنية باستخدام أنسجة القرنية من أحد المتبرعين. ومع ذلك، ظل إمداد قرنيات المتبرعين غير كافٍ بشكلٍ دائم. وتشير التقديرات المستخلصة من إحدى الاستبيانات إلى أنه لا يوجد سوى قرنية متبرع واحدة متاحة للزرع في جميع أنحاء العالم، لكل 70 عينًا مريضة1. لقد شكَّل نقص أنسجة القرنية في اليابان تحديًا كبيرًا في علاج اعتلال القرنيّة الفُقاعيّ. وعلى النقيض من ذلك، طوَّرت شركة Aurion Biotech عملية تصنيع يمكنها إنتاج ما يصل إلى 1000 جرعة من خلايا القرنيّة البِطَانيَّة لمتبرع واحد.

وصرَّح Michael Hasegawa، المدير الإداري الأول لشركة Aurion Biotech في اليابان قائلاً: "يُعدَّ طرح Vyznova تتويجًا للعمل الجاد والدعم الذي نتلقَّاه من العديد من المصادر، بما في ذلك الاستثمارات المبكرة في الأدوية التجديدية من الحكومة اليابانية2". "نشعر بجزيل الامتنان للقيادة الملهمة للبروفيسور Kinoshita وتعاونه المستمر مع شركة Aurion Biotech، ونتقدَّم بخالص الشكر لـ S-RACMO، شريكنا في CDMO، لإنتاج منتجنا الدوائي وفقًا للمعايير الدقيقة. ونأمل حقًا في تقديم هذا العلاج للمرضى الذين يحتاجون إلى إجراء آمن وفعَّال وغير جراحي لعلاجهم من الأمراض".

تأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان شركة Aurion Biotech أنها أكملت تسجيل جرعات 97 شخصًا وتحديدها في تجربتها في المرحلة 1/2 في الولايات المتحدة وكندا. وعلاوة على ذلك، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ("FDA") مؤخرًا كل من تصنيف العلاج المبتكر وتصنيف العلاج المتقدم للأدوية التجديدية لشركة Aurion Biotech.

نبذة عن شركة Aurion Biotech

Aurion Biotech هي شركة متخصًّصة في التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، تتمثل مهمتها في استعادة النظر لملايين المرضى من خلال العلاجات التجديدية التي تغيِّر حياتهم. وفي عام 2022، تمكَّنت من الحصول جائزة Prix Galien ذائعة الصيت لأفضل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وتؤمن الشركة أن عقارها المرشح هو أول علاج خلوي تم التحقُّق من صحته سريريًا لعلاج القرنيّة، بعد أن حصل على الموافقة التنظيمية والتعويضية في اليابان. حصلت الشركة على تصنيف العلاج المبتكر وتصنيف العلاج المتقدم للأدوية التجديدية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (F.D.A.)، وأكملت تسجيل جرعات 97 مشاركًا وتحديدها في تجربتها السريرية للمرحلة 1/2 في الولايات المتحدة وكندا. شركة Aurion Biotech هي شركة خاصة تدعمها شركات Deerfield وAlcon وPetrichor وFlying L Ventures وFalcon Vision / KKR وVisionary Ventures. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة . تابعنا على LinkedIn وFacebook .

1 JAMA Ophthalmology. 2016;134(2):167-173. doi:10.1001/jamaophthalmol.2015.4776

2

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.