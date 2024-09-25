Netapp تجعل البيانات أكثر مرونة من خلال التخزين الآمن

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن تحسينات في محفظتها من عروض المرونة السيبرانية لتعزيز الأمن لعملائنا. مع هذه الميزات الجديدة، تواصل NetApp الابتكار باعتبارها التخزين الأكثر أمانًا على هذا الكوكب.
أعلنت شركة NetApp عن التوفر العام لحل NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI)، مع دقة تصل إلى 99 بالمائة في اكتشاف تهديدات برامج الفدية. يمكن للعملاء استخدام ARP/AI لمراقبة نشاط عبء العمل غير الطبيعي والتقاط البيانات تلقائيًا في وقت الهجوم، حتى يتمكنوا من الاستجابة والتعافي بشكل أسرع من الهجمات بأدق مستوى أمان ممكن لمستوى التخزين. نظرًا لأن ARP/AI يستخدم التعلم الآلي لتحديد التهديدات، ستصدر NetApp باستمرار نماذج جديدة، ويمكن للعملاء تحديث هذه النماذج دون انقطاع، بغض النظر عن تحديثات ONTAP، للدفاع ضد أحدث متغيرات برامج الفدية والحفاظ على أعلى معايير حماية البيانات.
تم اختبار الحل والتحقق من صحته مؤخرًا بواسطة SE Labs ، وهي شركة اختبار مملوكة ومدارة بشكل مستقل تقوم بتقييم منتجات وخدمات الأمان، والتي منحت ARP/AI تصنيف AAA لقدرته القوية على اكتشاف برامج الفدية بدقة تصل إلى 99 بالمائة وعدم وجود نتائج إيجابية خاطئة في محاكاة لبيئات التشغيل في العالم الحقيقي.
كما تقوم NetApp بإصدار تحديثات لخدمة حماية BlueXP من برامج الفدية لتوفير الأمان الاستباقي للبيانات وتحسين الحماية والاسترداد. يتكامل BlueXP الآن مع Splunk SIEM لتبسيط وتسريع الاستجابة للتهديدات من خلال إعلام أصحاب المصلحة عبر عمليات الأمان الخاصة بالمؤسسة. تستفيد حماية برامج الفدية BlueXP الآن من قدرات تصنيف البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لضمان حماية البيانات الأكثر حساسية على أعلى المستويات الممكنة. يحتوي BlueXP أيضًا على تكاملات جديدة لتحليل سلوك المستخدم والكيان (UEBA) لتحديد النشاط الضار من خلال سلوك المستخدم بالإضافة إلى إشارات نظام الملفات التي يوفرها ARP/AI.
قال Gagan Gulati، نائب الرئيس والمدير العام لخدمات البيانات في NetApp: "تلتزم NetApp بالحفاظ على بيانات عملائنا آمنة". "البيانات هي شريان الحياة للأعمال التجارية وتحتاج إلى الحماية من الجهات الفاعلة الخبيثة من داخل المنظمة وخارجها. أنظمة تخزين البيانات هي خط الدفاع الأخير ضد حادث الأمن السيبراني، وتتخذ NetApp ذلك كمسؤولية لتوفير التخزين الأكثر أمانًا على هذا الكوكب".
قال Phil Goodwin، نائب رئيس الأبحاث في IDC: "تلتزم NetApp ليس فقط بسلامة البيانات، ولكن أيضًا بالحفاظ على استمرارية أعمال العملاء من خلال استعادة البيانات في دقائق أو حتى ثوانٍ". "لقد تزايد الاهتمام بالأمان -وخاصة فيما يتعلق بحماية برامج الفدية- بشكل مطرد بين كبار قادة الأعمال، وهو ما يدفع فرق تكنولوجيا المعلومات إلى البحث عن التكنولوجيا المبنية على فلسفة "الآمن من خلال التصميم". إن التقدم الذي أحرزته NetApp في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان بشكل مباشر داخل تخزين المؤسسة من خلال قدرات ARP/AI وتصنيف البيانات هي عوامل تمييز رئيسية لشركة NetApp".
الموارد الإضافية
الحماية والكشف والاسترداد؛ مضمون
تعزيز الدفاع عن عبء العمل: تقديم أحدث ابتكارات BlueXP Ransomware Protectio
الحماية من برامج الفدية المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
حول NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .
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