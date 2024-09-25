Netapp تجعل البيانات أكثر مرونة من خلال التخزين الآمن

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن تحسينات في محفظتها من عروض المرونة السيبرانية لتعزيز الأمن لعملائنا. مع هذه الميزات الجديدة، تواصل NetApp الابتكار باعتبارها التخزين الأكثر أمانًا على هذا الكوكب.

أعلنت شركة NetApp عن التوفر العام لحل NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with AI ‏(ARP/AI)، مع دقة تصل إلى 99 بالمائة في اكتشاف تهديدات برامج الفدية. يمكن للعملاء استخدام ARP/AI لمراقبة نشاط عبء العمل غير الطبيعي والتقاط البيانات تلقائيًا في وقت الهجوم، حتى يتمكنوا من الاستجابة والتعافي بشكل أسرع من الهجمات بأدق مستوى أمان ممكن لمستوى التخزين. نظرًا لأن ARP/AI يستخدم التعلم الآلي لتحديد التهديدات، ستصدر NetApp باستمرار نماذج جديدة، ويمكن للعملاء تحديث هذه النماذج دون انقطاع، بغض النظر عن تحديثات ONTAP، للدفاع ضد أحدث متغيرات برامج الفدية والحفاظ على أعلى معايير حماية البيانات.

تم اختبار الحل والتحقق من صحته مؤخرًا بواسطة SE Labs ، وهي شركة اختبار مملوكة ومدارة بشكل مستقل تقوم بتقييم منتجات وخدمات الأمان، والتي منحت ARP/AI تصنيف AAA لقدرته القوية على اكتشاف برامج الفدية بدقة تصل إلى 99 بالمائة وعدم وجود نتائج إيجابية خاطئة في محاكاة لبيئات التشغيل في العالم الحقيقي.

كما تقوم NetApp بإصدار تحديثات لخدمة حماية BlueXP من برامج الفدية لتوفير الأمان الاستباقي للبيانات وتحسين الحماية والاسترداد. يتكامل BlueXP الآن مع Splunk SIEM لتبسيط وتسريع الاستجابة للتهديدات من خلال إعلام أصحاب المصلحة عبر عمليات الأمان الخاصة بالمؤسسة. تستفيد حماية برامج الفدية BlueXP الآن من قدرات تصنيف البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لضمان حماية البيانات الأكثر حساسية على أعلى المستويات الممكنة. يحتوي BlueXP أيضًا على تكاملات جديدة لتحليل سلوك المستخدم والكيان (UEBA) لتحديد النشاط الضار من خلال سلوك المستخدم بالإضافة إلى إشارات نظام الملفات التي يوفرها ARP/AI.

قال Gagan Gulati، نائب الرئيس والمدير العام لخدمات البيانات في NetApp: "تلتزم NetApp بالحفاظ على بيانات عملائنا آمنة". "البيانات هي شريان الحياة للأعمال التجارية وتحتاج إلى الحماية من الجهات الفاعلة الخبيثة من داخل المنظمة وخارجها. أنظمة تخزين البيانات هي خط الدفاع الأخير ضد حادث الأمن السيبراني، وتتخذ NetApp ذلك كمسؤولية لتوفير التخزين الأكثر أمانًا على هذا الكوكب".

قال Phil Goodwin، نائب رئيس الأبحاث في IDC: "تلتزم NetApp ليس فقط بسلامة البيانات، ولكن أيضًا بالحفاظ على استمرارية أعمال العملاء من خلال استعادة البيانات في دقائق أو حتى ثوانٍ". "لقد تزايد الاهتمام بالأمان -وخاصة فيما يتعلق بحماية برامج الفدية- بشكل مطرد بين كبار قادة الأعمال، وهو ما يدفع فرق تكنولوجيا المعلومات إلى البحث عن التكنولوجيا المبنية على فلسفة "الآمن من خلال التصميم". إن التقدم الذي أحرزته NetApp في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان بشكل مباشر داخل تخزين المؤسسة من خلال قدرات ARP/AI وتصنيف البيانات هي عوامل تمييز رئيسية لشركة NetApp".

الموارد الإضافية



الحماية والكشف والاسترداد؛ مضمون

تعزيز الدفاع عن عبء العمل: تقديم أحدث ابتكارات BlueXP Ransomware Protectio الحماية من برامج الفدية المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حول NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .

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