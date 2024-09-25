تتعاون Netapp مع NVIDIA لإعادة تعريف Enterprise RAG وpower Agentic AI

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (مدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن رؤية متقدمة للبيانات التوليدية للذكاء الاصطناعي وحلول متكاملة من البداية إلى النهاية تجمع بين برنامج NVIDIA AI والحوسبة المتسارعة مع البنية التحتية للبيانات الذكية من NetApp لاسترجاع التوليد المعزز للمؤسسات (RAG) لتشغيل مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل.
سيؤدي هذا إلى إضافة قدرات جديدة إلى نظام تشغيل التخزين الموحد NetApp ONTAP الذي يمكنه الاستفادة من المساحة الاسمية للبيانات الوصفية العالمية الجديدة من NetApp لتوحيد مخازن البيانات لعشرات الآلاف من المؤسسات التي تثق في NetApp بشأن البنية الأساسية للبيانات الخاصة بها. إنها تفتح إكسابايت من بيانات المؤسسة المخزنة عبر السحابات والبنية التحتية المحلية لدفع قدرات RAG التي يمكنها تشغيل ملكية البيانات الكاملة للمؤسسات، وتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل من الجيل التالي.
يجمع الحل بين بنية NetApp AIPod المجربة مع NetApp ONTAP ومستوى التحكم الموحد NetApp BlueXP، مع NVIDIA NeMo Retriever وخدمات NIM المصغرة ، والتي تعد جزءًا من منصة برامج NVIDIA AI Enterprise .
قال Harv Bhela، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة NetApp: "من أجل تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودفع التقدم التحويلي لأعمالها، يتعين على الشركات إطلاق العنان لإمكانات بياناتها". "إن الجمع بين محرك إدارة بيانات NetApp وبرنامج NVIDIA AI يُمكِّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الوصول الآمن إلى كميات هائلة من البيانات والاستفادة منها، مما يمهد الطريق أمام الذكاء الاصطناعي الذكي والوكيل الذي يعالج تحديات الأعمال المعقدة ويغذي الابتكار".
وقال Manuvir Das، نائب رئيس حوسبة المؤسسات في NVIDIA: "البيانات أساسية لتطور الذكاء الاصطناعي التوليدي". "من خلال الجمع بين برامج NVIDIA AI والحوسبة المتسارعة والبنية التحتية للبيانات الذكية لـ NetApp، يمكن للشركات تحويل بياناتها إلى معرفة، ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحويل هذه المعرفة إلى عمل".
بفضل إمكانيات NetApp AI الجديدة المضمنة في NetApp AIPod -المعتمَدة للبنية الأساسية NVIDIA DGX BasePOD وحلول NVIDIA OVX - والمُدارة من خلال BlueXP، سيتمكن عملاء NetApp من اكتشاف البيانات والبحث عنها وتنظيمها بسهولة في الموقع وفي السحابة العامة بناءً على مجموعة من المعايير، مع احترام معايير الحوكمة القائمة على السياسات.
بمجرد إنشاء مجموعة البيانات من خلال NetApp BlueXP، يمكن توصيلها بشكل ديناميكي بـ NVIDIA NeMo Retriever، حيث ستتم معالجة مجموعة البيانات وتوجيهها لتكون في متناول عمليات نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالمؤسسات باستخدام عناصر التحكم في الوصول المناسبة وحواجز حماية الخصوصية. يؤدي هذا إلى إنشاء الأساس لعجلة الذكاء الاصطناعي التوليدية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل من الجيل التالي والتي يمكنها الاستفادة من البيانات بشكل مستقل وآمن لإكمال مجموعة واسعة من المهام لدعم خدمة العملاء والعمليات التجارية والخدمات المالية والمزيد.
يتيح التكامل الشامل فتح بيانات المؤسسة للذكاء الاصطناعي ويتبع نهجًا مسؤولاً من خلال الحفاظ على حواجز الأمان والسياسات طوال دورة حياة بيانات الذكاء الاصطناعي والنموذج. تمت الإشارة إلى هذا التكامل لأول مرة باعتباره دليلاً على المفهوم الذي أظهره Huang في خطابه الرئيسي في مؤتمر NVIDIA GTC 2024. سيكون هذا التكامل الآمن والمتوافق مع الذكاء الاصطناعي التوليدي متاحًا للعملاء لتجربته في NetApp INSIGHT اليوم ومن المقرر إصداره كمعاينة تكنولوجية للعملاء في وقت لاحق من هذا العام التقويمي.
بدأت شركة NetApp أيضًا عملية الحصول على شهادة NVIDIA لنظام تخزين NetApp ONTAP على منصة AFF A90 مع NVIDIA DGX SuperPOD ، مما سيُمكِّن المؤسسات من الاستفادة من قدرات إدارة البيانات الرائدة في الصناعة لأكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ستعمل هذه الشهادة على استكمال وبناء شهادة NetApp ONTAP الحالية مع NVIDIA DGX BasePOD. يعالج NetApp ONTAP تحديات إدارة البيانات لنماذج اللغات الكبيرة، مما يلغي الحاجة إلى اختراق إدارة البيانات لأعباء عمل التدريب على الذكاء الاصطناعي.
حول NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .
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