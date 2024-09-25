تتعاون Netapp مع NVIDIA لإعادة تعريف Enterprise RAG وpower Agentic AI

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (مدرجة في بورصة تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن رؤية متقدمة للبيانات التوليدية للذكاء الاصطناعي وحلول متكاملة من البداية إلى النهاية تجمع بين برنامج NVIDIA AI والحوسبة المتسارعة مع البنية التحتية للبيانات الذكية من NetApp لاسترجاع التوليد المعزز للمؤسسات (RAG) لتشغيل مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل.

سيؤدي هذا إلى إضافة قدرات جديدة إلى نظام تشغيل التخزين الموحد NetApp ONTAP الذي يمكنه الاستفادة من المساحة الاسمية للبيانات الوصفية العالمية الجديدة من NetApp لتوحيد مخازن البيانات لعشرات الآلاف من المؤسسات التي تثق في NetApp بشأن البنية الأساسية للبيانات الخاصة بها. إنها تفتح إكسابايت من بيانات المؤسسة المخزنة عبر السحابات والبنية التحتية المحلية لدفع قدرات RAG التي يمكنها تشغيل ملكية البيانات الكاملة للمؤسسات، وتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل من الجيل التالي.

يجمع الحل بين بنية NetApp AIPod المجربة مع NetApp ONTAP ومستوى التحكم الموحد NetApp BlueXP، مع NVIDIA NeMo Retriever وخدمات NIM المصغرة ، والتي تعد جزءًا من منصة برامج NVIDIA AI Enterprise .

قال Harv Bhela، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة NetApp: "من أجل تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودفع التقدم التحويلي لأعمالها، يتعين على الشركات إطلاق العنان لإمكانات بياناتها". "إن الجمع بين محرك إدارة بيانات NetApp وبرنامج NVIDIA AI يُمكِّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الوصول الآمن إلى كميات هائلة من البيانات والاستفادة منها، مما يمهد الطريق أمام الذكاء الاصطناعي الذكي والوكيل الذي يعالج تحديات الأعمال المعقدة ويغذي الابتكار".

وقال Manuvir Das، نائب رئيس حوسبة المؤسسات في NVIDIA: "البيانات أساسية لتطور الذكاء الاصطناعي التوليدي". "من خلال الجمع بين برامج NVIDIA AI والحوسبة المتسارعة والبنية التحتية للبيانات الذكية لـ NetApp، يمكن للشركات تحويل بياناتها إلى معرفة، ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحويل هذه المعرفة إلى عمل".

بفضل إمكانيات NetApp AI الجديدة المضمنة في NetApp AIPod -المعتمَدة للبنية الأساسية NVIDIA DGX BasePOD وحلول NVIDIA OVX - والمُدارة من خلال BlueXP، سيتمكن عملاء NetApp من اكتشاف البيانات والبحث عنها وتنظيمها بسهولة في الموقع وفي السحابة العامة بناءً على مجموعة من المعايير، مع احترام معايير الحوكمة القائمة على السياسات.

بمجرد إنشاء مجموعة البيانات من خلال NetApp BlueXP، يمكن توصيلها بشكل ديناميكي بـ NVIDIA NeMo Retriever، حيث ستتم معالجة مجموعة البيانات وتوجيهها لتكون في متناول عمليات نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالمؤسسات باستخدام عناصر التحكم في الوصول المناسبة وحواجز حماية الخصوصية. يؤدي هذا إلى إنشاء الأساس لعجلة الذكاء الاصطناعي التوليدية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل من الجيل التالي والتي يمكنها الاستفادة من البيانات بشكل مستقل وآمن لإكمال مجموعة واسعة من المهام لدعم خدمة العملاء والعمليات التجارية والخدمات المالية والمزيد.

يتيح التكامل الشامل فتح بيانات المؤسسة للذكاء الاصطناعي ويتبع نهجًا مسؤولاً من خلال الحفاظ على حواجز الأمان والسياسات طوال دورة حياة بيانات الذكاء الاصطناعي والنموذج. تمت الإشارة إلى هذا التكامل لأول مرة باعتباره دليلاً على المفهوم الذي أظهره Huang في خطابه الرئيسي في مؤتمر NVIDIA GTC 2024. سيكون هذا التكامل الآمن والمتوافق مع الذكاء الاصطناعي التوليدي متاحًا للعملاء لتجربته في NetApp INSIGHT اليوم ومن المقرر إصداره كمعاينة تكنولوجية للعملاء في وقت لاحق من هذا العام التقويمي.

بدأت شركة NetApp أيضًا عملية الحصول على شهادة NVIDIA لنظام تخزين NetApp ONTAP على منصة AFF A90 مع NVIDIA DGX SuperPOD ، مما سيُمكِّن المؤسسات من الاستفادة من قدرات إدارة البيانات الرائدة في الصناعة لأكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ستعمل هذه الشهادة على استكمال وبناء شهادة NetApp ONTAP الحالية مع NVIDIA DGX BasePOD. يعالج NetApp ONTAP تحديات إدارة البيانات لنماذج اللغات الكبيرة، مما يلغي الحاجة إلى اختراق إدارة البيانات لأعباء عمل التدريب على الذكاء الاصطناعي.

حول NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .

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