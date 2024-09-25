Xsolla تُعيِّن Zoran Vasiljev في منصب نائب الرئيس الأول للشراكات الاستراتيجية العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Xsolla، الشركة العالمية الرائدة في تجارة ألعاب الفيديو، عن تعيين Zoran Vasiljev في منصب نائب الرئيس الأول للشراكات الاستراتيجية العالمية، اعتبارًا من الأول من أكتوبر. انضم Zoran إلى شركة Xsolla وهو يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات في مجال خدمات تسييل النقود الرقمية وقيادة الأعمال الدولية.
يشتهر Zoran Vasiljev، أحد المديرين التنفيذيين المخضرمين ورائد أعمال متمرس، بمساهماته المبتكرة في مجال التحوُّل الرقمي وتسييل النقود. تمكَّن بفضل مسيرته المهنية التي تميَّزت بإنجاز ستة مشاريع ناجحة وتقلُّد أدوار تنفيذية مهمة، من دفع عجلة النمو والتحوُّل الاستراتيجي عبر مختلف الأسواق بنجاح وبشكلٍ مستمر. شغَّل Zoran في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركتي Centili وApigate وتقلَّد مناصب قيادية رئيسية في شركات Vega IT وAxiata Digital وStarHub وArthur D. Little وValue Partners وPeppers & Rogers Group.
ساهمت خبرة Zoran في تسييل النقود من التجارب الرقمية، وإعداد نماذج أعمال المنصَّة، واستراتيجيات الاتصالات والإعلام المبتكرة، في تنصيبه ضمن مصاف الشخصيات الرائدة. وقد تم الاعتراف ببصمته وتأثيره من خلال إدراجه ضمن أفضل 100 من المديرين التنفيذيين المرموقين في مجلة FinTech، مما يبرز تأثيره على الصناعة.
صرَّح Shurick Agapitov، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Xsolla قائلاً: "يُعدَّ تعيين Zoran Vasiljev في منصب نائب الرئيس الاول للشراكات الاستراتيجية العالمية ركيزةً أساسية لاستمرار التطوُّر في شركة Xsolla". "تتوافق خبرته الواسعة وقيادته التي أثبتت جداوها في القطاعين الرقمي والاتصالات عن بُعد تمامًا مع رؤيتنا لتطوير تجارة الألعاب وتوسيع نطاق وصولنا العالمي. ونحن على ثقة تامة بأن Zoran سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز شراكاتنا الإستراتيجية وتعزيز نجاحنا المستمر في صناعة الألعاب".
ومن جانبه قال Zoran Vasiljev: "يُشكِّل الانضمام إلى Xsolla فرصة رائعة وشرفًا كبيرًا لكوني أحد أعضاء شركة لديها مجموعة رائعة من الألعاب ومنصات التجارة وفريق استثنائي". "يُقدِّم التطوُّر الديناميكي للألعاب المحمولة ومشهد الدفع المتغيِّر فرصًا رائعة. تتمتع شركة Xsolla بمكانة فريدة تُمكِّنها من توجيه شركائنا نحو مستقبل مستدام ومربح. وإزاء قيامنا بالتعامل مع التغيُّرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر على صناعة الألعاب، فإننا سنصب كامل تركيزنا على دفع الابتكار وتوسيع شراكاتنا العالمية وتقديم قيمة استثنائية للتجار والمستهلكين".
يعكس تعيين Zoran التزام شركة Xsolla بتعزيز شبكتها العالمية وتطوير حلول التجارة في الألعاب. وستساهم معرفته الواسعة بالصناعة ورؤيته الاستراتيجية في تعزيز نجاح الشركة المستمر وتوسُّعها العالمي.
نبذة عن شركة Xsolla
تُعدَّ Xsolla شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو تمتلك مجموعة قوية وراسخة من الأدوات والخدمات المصمَّمة خصيصًا لهذا القطاع. ومنذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت Xsolla الآلاف من مطوري الألعاب والناشرين من جميع الأحجام في تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها وتحقيق الدخل منها في شتى أرجاء العالم وعبر العديد من المنصَّات. تتمثل مهمة Xsolla بوصفها شركة رائدة مبتكرة في تجارة الألعاب، في حل التعقيدات المتجذرة في مجال التوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل لمساعدة شركائنا في الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية، وتحقيق المزيد من الإيرادات، وإنشاء علاقات مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Xsolla في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ولديها مكاتب في مونتريال، ولندن، وبرلين، وبكين، وقوانغتشو، وسول، وطوكيو، وكوالالمبور، ورالي، ومدن حول العالم. تدعم Xsolla ألعاب رئيسية مثل Valve وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo وغير ذلك الكثير.
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