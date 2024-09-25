Xsolla تُعيِّن Zoran Vasiljev في منصب نائب الرئيس الأول للشراكات الاستراتيجية العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Xsolla، الشركة العالمية الرائدة في تجارة ألعاب الفيديو، عن تعيين Zoran Vasiljev في منصب نائب الرئيس الأول للشراكات الاستراتيجية العالمية، اعتبارًا من الأول من أكتوبر. انضم Zoran إلى شركة Xsolla وهو يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات في مجال خدمات تسييل النقود الرقمية وقيادة الأعمال الدولية.

يشتهر Zoran Vasiljev، أحد المديرين التنفيذيين المخضرمين ورائد أعمال متمرس، بمساهماته المبتكرة في مجال التحوُّل الرقمي وتسييل النقود. تمكَّن بفضل مسيرته المهنية التي تميَّزت بإنجاز ستة ناجحة وتقلُّد أدوار تنفيذية مهمة، من دفع عجلة النمو والتحوُّل الاستراتيجي عبر مختلف الأسواق بنجاح وبشكلٍ مستمر. شغَّل Zoran في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركتي Centili وApigate وتقلَّد مناصب قيادية رئيسية في شركات Vega IT وAxiata Digital وStarHub وArthur D. Little وValue Partners وPeppers & Rogers Group.

ساهمت خبرة Zoran في تسييل النقود من التجارب الرقمية، وإعداد نماذج أعمال المنصَّة، واستراتيجيات الاتصالات والإعلام المبتكرة، في تنصيبه ضمن مصاف الشخصيات الرائدة. وقد تم الاعتراف ببصمته وتأثيره من خلال إدراجه ضمن أفضل 100 من المديرين التنفيذيين المرموقين في مجلة FinTech، مما يبرز تأثيره على الصناعة.

صرَّح Shurick Agapitov، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Xsolla قائلاً: "يُعدَّ تعيين Zoran Vasiljev في منصب نائب الرئيس الاول للشراكات الاستراتيجية العالمية ركيزةً أساسية لاستمرار التطوُّر في شركة Xsolla". "تتوافق خبرته الواسعة وقيادته التي أثبتت جداوها في القطاعين الرقمي والاتصالات عن بُعد تمامًا مع رؤيتنا لتطوير تجارة الألعاب وتوسيع نطاق وصولنا العالمي. ونحن على ثقة تامة بأن Zoran سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز شراكاتنا الإستراتيجية وتعزيز نجاحنا المستمر في صناعة الألعاب".

ومن جانبه قال Zoran Vasiljev: "يُشكِّل الانضمام إلى Xsolla فرصة رائعة وشرفًا كبيرًا لكوني أحد أعضاء شركة لديها مجموعة رائعة من الألعاب ومنصات التجارة وفريق استثنائي". "يُقدِّم التطوُّر الديناميكي للألعاب المحمولة ومشهد الدفع المتغيِّر فرصًا رائعة. تتمتع شركة Xsolla بمكانة فريدة تُمكِّنها من توجيه شركائنا نحو مستقبل مستدام ومربح. وإزاء قيامنا بالتعامل مع التغيُّرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر على صناعة الألعاب، فإننا سنصب كامل تركيزنا على دفع الابتكار وتوسيع شراكاتنا العالمية وتقديم قيمة استثنائية للتجار والمستهلكين".

يعكس تعيين Zoran التزام شركة Xsolla بتعزيز شبكتها العالمية وتطوير حلول التجارة في الألعاب. وستساهم معرفته الواسعة بالصناعة ورؤيته الاستراتيجية في تعزيز نجاح الشركة المستمر وتوسُّعها العالمي.

نبذة عن شركة Xsolla

تُعدَّ Xsolla شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو تمتلك مجموعة قوية وراسخة من الأدوات والخدمات المصمَّمة خصيصًا لهذا القطاع. ومنذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت Xsolla الآلاف من مطوري الألعاب والناشرين من جميع الأحجام في تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها وتحقيق الدخل منها في شتى أرجاء العالم وعبر العديد من المنصَّات. تتمثل مهمة Xsolla بوصفها شركة رائدة مبتكرة في تجارة الألعاب، في حل التعقيدات المتجذرة في مجال التوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل لمساعدة شركائنا في الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية، وتحقيق المزيد من الإيرادات، وإنشاء علاقات مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Xsolla في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ولديها مكاتب في مونتريال، ولندن، وبرلين، وبكين، وقوانغتشو، وسول، وطوكيو، وكوالالمبور، ورالي، ومدن حول العالم. تدعم Xsolla ألعاب رئيسية مثل Valve وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo وغير ذلك الكثير.

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