اختيار Corpay Cross-Border موردًا لخدمات صرف العملات الأجنبية لنادي Everton Football Club

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Corpay, Inc.* (بورصة نيويورك: CPAY) الرائدة عالميًا في مجال خدمات الدفع المؤسسية، الإعلان عن أن Corpay Cross-Border قد عقدت اتفاقية مع نادي Everton FC، أحد النوادي المؤسسة للدوري الإنجليزي الممتاز لتصبح المورد الرسمي لخدمات صرف العملات الأجنبية.
في ضوء هذه الشراكة البناءة، سيتمكن نادي Everton من الاستفادة من حلول Corpay Cross Border المبتكرة للمساعدة في التخفيف من حدة التعرض لمخاطر صرف العملات الأجنبية المتعلقة باحتياجاتهم التجارية اليومية. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح منصة Corpay Cross-Border الحاصلة على الجوائز للنادي إدارة مدفوعاته العالمية من نقطة وصول واحدة.
صرح Brad Loder، مدير قسم التسويق في Corpay Cross-Border Solutions، قائلاً: "يحدو فريق Corpay Cross-Border بالغ الشرف إزاء اختياره موردًا رسميًا لخدمات صرف العملات الأجنبية لنادي Everton FC، أحد أعرق الأندية وأكثرها نجاحًا في عالم كرة القدم الإنجليزية". "في ظل تركيزنا القوي على تنمية علامة Corpay التجارية وأعمالها على مستوى العالم، فإن هذه الشراكة البناءة تعمل على تعزيز مكانة Corpay بوصفها الشركة المتخصصة في خدمات الدفع المؤسسية وإدارة مخاطر العملة المفضلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونحن نتطلع إلى التعاون مع نادي Everton في الموسم المقبل والمواسم المستقبلية."
أضاف Richard Kenyon، مدير الشؤون التجارية والاتصالات في نادي Everton، قائلاً: "أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى جميع القائمين على نادي Everton والقائمين على Corpay Cross-Border، الذين نجحوا في عقد هذه الشراكة الطويلة الأمد".
"ونحن نتطلع إلى التعاون مع Corpay لمساعدتها في الاستفادة من الزخم العالمي الذي أحدثناه في أثناء موسمنا النهائي التاريخي في Goodison Park، لتصحبنا في رحاب الانتقال إلى ملعبنا الجديد الرائع المطل على واجهة بحرية."
نبذة عن Corpay
تعد Corpay, Inc. (بورصة نيويورك: CPAY) شركة عالمية متخصصة في مجال خدمات المدفوعات مدرجة ضمن مؤشر S&P500 تساعد الشركات والمستهلكين في دفع النفقات بطريقة بسيطة ومحكومة. كما تساعد حلول الدفع الحديثة التي تقدمها Corpay العملاء في إدارة النفقات المتعلقة بالمركبات (مثل، نفقات الوقود ونفقات ركن السيارة) ونفقات السفر (مثل، نفقات حجوزات الفنادق) والمستحقات (مثل، سداد المدفوعات للبائعين)، مما يعود بالنفع على عملائنا على صعيد توفير الوقت وتوفير النفقات. هذا، وتشير Corpay Cross-Border إلى مجموعة من الكيانات القانونية التي تمتلكها وتديرها Corpay, Inc.
مع Corpay – سداد المدفوعات أصبح سهلاً. للتعرف على المزيد، تفضل بزيارة .
نبذة عن Everton Football Club
يعد نادي Everton أحد النوادي الاثني عشر المؤسسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، فقد شارك في مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أي نادٍ آخر (121) وتُوج بطلاً للدوري تسع مرات.
تأسس النادي في عام 1878 حاملاً اسم St Domingo، وقد حقق الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خمس مرات، وفي عام 1985 أضاف كأس الكؤوس الأوروبية إلى حصيلته المشرفة.
طوال تاريخه الممتد على مدار 146 عامًا، لطالما عُرف نادي Everton بأنه نادٍ عائلي ذو تاريخ ثري وتقاليد راسخة، ويشار إليه تحببًا باسم "نادي الشعب". وقد شجعت هذه التقاليد أيضًا الابتكار، فضمن ذلك احتفاظ نادي Everton بمكانته بوصفه واحدًا من الأندية الرائدة العظيمة في تاريخ اللعبة. إضافةً إلى ذلك، كان هو أول نادٍ يبني ملعبًا مخصصًا لكرة القدم، ألا وهو ناديه الرئيسي، Goodison Park، أحد أكثر الملاعب عراقة في إنجلترا. واعتبارًا من صيف 2025، سيبذل النادي قصارى جهده للحفاظ على تلك التقاليد وغرسها في ملعب جديد بسعة 52,888 مقعدًا في Bramley-Moore Dock، مما يضمن الحفاظ على جذور النادي الضاربة في شمال ليفربول لأجيال قادمة.
تلازم هذا النادي العريق صفة الريادة، إذ اكتسب النادي شهرته الكبيرة لما حققه من إنجازات هي الأولى من نوعها، والتي تعد مألوفة في عالم لعبة كرة القدم اليوم. فقد كان نادي Everton أول نادٍ يرتدي لاعبوه قمصانًا مرقمة من 1 إلى 11 في مباراة بارزة، وأول نادٍ ينطلق في جولة خارجية، وأول نادٍ إنجليزي يوفر مقصورات للاعبين البدلاء ونظم تدفئة أرضية، وأول نادٍ يخوض مباراة متلفزة، وأول نادٍ يصدر برنامجًا منتظمًا ليوم المباراة، وأول نادٍ يمنح لاعبيه ميداليات تقديرًا لهم على الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأول نادٍ يتمكن أحد لاعبيه، وهو Dixie Dean، من كسر حاجز الستين هدفًا في موسم دوري واحد.
*تشير كلمة "Corpay" في هذا المستند في الأساس إلى قسم Cross-Border في Corpay, Inc. lang="AR-SA">؛ وتتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تعد جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: lang="AR-SA">.
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