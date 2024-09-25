اختيار Corpay Cross-Border موردًا لخدمات صرف العملات الأجنبية لنادي Everton Football Club

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Corpay, Inc.*‎ (بورصة نيويورك: CPAY) الرائدة عالميًا في مجال خدمات الدفع المؤسسية، الإعلان عن أن Corpay Cross-Border قد عقدت اتفاقية مع نادي Everton FC، أحد النوادي المؤسسة للدوري الإنجليزي الممتاز لتصبح المورد الرسمي لخدمات صرف العملات الأجنبية.

في ضوء هذه الشراكة البناءة، سيتمكن نادي Everton من الاستفادة من حلول Corpay Cross Border المبتكرة للمساعدة في التخفيف من حدة التعرض لمخاطر صرف العملات الأجنبية المتعلقة باحتياجاتهم التجارية اليومية. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح منصة Corpay Cross-Border الحاصلة على الجوائز للنادي إدارة مدفوعاته العالمية من نقطة وصول واحدة.

صرح Brad Loder، مدير قسم التسويق في Corpay Cross-Border Solutions، قائلاً: "يحدو فريق Corpay Cross-Border بالغ الشرف إزاء اختياره موردًا رسميًا لخدمات صرف العملات الأجنبية لنادي Everton FC، أحد أعرق الأندية وأكثرها نجاحًا في عالم كرة القدم الإنجليزية". "في ظل تركيزنا القوي على تنمية علامة Corpay التجارية وأعمالها على مستوى العالم، فإن هذه الشراكة البناءة تعمل على تعزيز مكانة Corpay بوصفها الشركة المتخصصة في خدمات الدفع المؤسسية وإدارة مخاطر العملة المفضلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونحن نتطلع إلى التعاون مع نادي Everton في الموسم المقبل والمواسم المستقبلية."

أضاف Richard Kenyon، مدير الشؤون التجارية والاتصالات في نادي Everton، قائلاً: "أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى جميع القائمين على نادي Everton والقائمين على Corpay Cross-Border، الذين نجحوا في عقد هذه الشراكة الطويلة الأمد".

"ونحن نتطلع إلى التعاون مع Corpay لمساعدتها في الاستفادة من الزخم العالمي الذي أحدثناه في أثناء موسمنا النهائي التاريخي في Goodison Park، لتصحبنا في رحاب الانتقال إلى ملعبنا الجديد الرائع المطل على واجهة بحرية."

نبذة عن Corpay

تعد Corpay, Inc.‎ (بورصة نيويورك: CPAY) شركة عالمية متخصصة في مجال خدمات المدفوعات مدرجة ضمن مؤشر S&P500 تساعد الشركات والمستهلكين في دفع النفقات بطريقة بسيطة ومحكومة. كما تساعد حلول الدفع الحديثة التي تقدمها Corpay العملاء في إدارة النفقات المتعلقة بالمركبات (مثل، نفقات الوقود ونفقات ركن السيارة) ونفقات السفر (مثل، نفقات حجوزات الفنادق) والمستحقات (مثل، سداد المدفوعات للبائعين)، مما يعود بالنفع على عملائنا على صعيد توفير الوقت وتوفير النفقات. هذا، وتشير Corpay Cross-Border إلى مجموعة من الكيانات القانونية التي تمتلكها وتديرها Corpay, Inc.‎

مع Corpay – سداد المدفوعات أصبح سهلاً. للتعرف على المزيد، تفضل بزيارة .

نبذة عن Everton Football Club

يعد نادي Everton أحد النوادي الاثني عشر المؤسسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، فقد شارك في مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أي نادٍ آخر (121) وتُوج بطلاً للدوري تسع مرات.

تأسس النادي في عام 1878 حاملاً اسم St Domingo، وقد حقق الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خمس مرات، وفي عام 1985 أضاف كأس الكؤوس الأوروبية إلى حصيلته المشرفة.

طوال تاريخه الممتد على مدار 146 عامًا، لطالما عُرف نادي Everton بأنه نادٍ عائلي ذو تاريخ ثري وتقاليد راسخة، ويشار إليه تحببًا باسم "نادي الشعب". وقد شجعت هذه التقاليد أيضًا الابتكار، فضمن ذلك احتفاظ نادي Everton بمكانته بوصفه واحدًا من الأندية الرائدة العظيمة في تاريخ اللعبة. إضافةً إلى ذلك، كان هو أول نادٍ يبني ملعبًا مخصصًا لكرة القدم، ألا وهو ناديه الرئيسي، Goodison Park، أحد أكثر الملاعب عراقة في إنجلترا. واعتبارًا من صيف 2025، سيبذل النادي قصارى جهده للحفاظ على تلك التقاليد وغرسها في ملعب جديد بسعة 52,888 مقعدًا في Bramley-Moore Dock، مما يضمن الحفاظ على جذور النادي الضاربة في شمال ليفربول لأجيال قادمة.

تلازم هذا النادي العريق صفة الريادة، إذ اكتسب النادي شهرته الكبيرة لما حققه من إنجازات هي الأولى من نوعها، والتي تعد مألوفة في عالم لعبة كرة القدم اليوم. فقد كان نادي Everton أول نادٍ يرتدي لاعبوه قمصانًا مرقمة من 1 إلى 11 في مباراة بارزة، وأول نادٍ ينطلق في جولة خارجية، وأول نادٍ إنجليزي يوفر مقصورات للاعبين البدلاء ونظم تدفئة أرضية، وأول نادٍ يخوض مباراة متلفزة، وأول نادٍ يصدر برنامجًا منتظمًا ليوم المباراة، وأول نادٍ يمنح لاعبيه ميداليات تقديرًا لهم على الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأول نادٍ يتمكن أحد لاعبيه، وهو Dixie Dean، من كسر حاجز الستين هدفًا في موسم دوري واحد.

*تشير كلمة "Corpay" في هذا المستند في الأساس إلى قسم Cross-Border في Corpay, Inc.‎ ‏ lang="AR-SA">؛ وتتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تعد جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: lang="AR-SA">.

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