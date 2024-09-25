Lambdatest تطلق إمكانية الاختبار للسلسلة Iphone 16 اعتبارًا من يوم الإصدار

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة تعتمد على السحابة، عن توافر الاختبار لجميع الطرز الأربعة من سلسلة 16 على الفور، سواء الاختبار اليدوي أو الآلي. ويمكّن هذا الإطلاق، الذي يتزامن مع الإصدار العالمي لسلسلة iPhone 16، المطورين والمختبرين من ضمان توافق تطبيقات الويب والجوال لديهم توافقًا كاملاً مع أحدث أجهزة Apple ونظام التشغيل 18.

بفضل هذا التكامل المطروح في الوقت المناسب، أصبح بإمكان المستخدمين الآن اختبار تطبيقاتهم على iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، وكل ذلك بمجرد توافر هذه الهواتف. وسواء كان الأمر يتعلق بأجهزة حقيقية أو بيئات اختبار افتراضية، فإن LambdaTest تُمكِّن الشركات من إعداد تطبيقاتها لتتوافق مع معايير امستقبل من خلال تشغيل اختبارات قابلة للتطوير على أحدث طرازات iPhone، ما يضمن أداءً سلسًا عبر الأجهزة. وتتيح هذه الإمكانية للشركات تحديد المشكلات في وقت مبكر وتحسين الأداء وتعزيز تجربة المستخدم في أحدث أجهزة Apple.

قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في LambdaTest: "إن القدرة على اختبار سلسلة iPhone 16 من اليوم الأول تشكل تغييرًا جذريًا لعملائنا، حيث تتيح لهم البقاء في صدارة المنافسة من خلال ضمان توافق تطبيقاتهم مع أحدث التقنيات بمجرد إصدارها. ونحن ملتزمون بتقديم حلول اختبار متطورة تساعد المطورين والمختبرين في إنشاء تجارب رقمية خالية من العيوب."

مع ظهور سلسلة iPhone 16، تواصل LambdaTest ريادتها للصناعة في تقديم البنية التحتية الأكثر تحديثًا وشمولاً للاختبار لتطبيقات الويب والجوال. ومع استمرار الشركات في الابتكار والنمو، تظل LambdaTest الشريك الموثوق به في ضمان توافق التطبيقات عبر مختلف الأجهزة والمنصات.

لبدء اختبار تطبيقاتك على سلسلة iPhone 16 باستخدام LambdaTest، تُرجى زيارة .

معلومات عن LambdaTest

LambdaTest عبارة عن بيئة تنفيذ مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات في تقليل وقت الوصول إلى السوق بشكل كبير من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب JITTO))، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10 آلاف عميل من المؤسسات وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفحات والتطبيقات للمستخدمين تشغيل اختبارات يدوية وآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3 آلاف متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة تشغيل. يساعد HyperExecute العملاء في تشغيل وتنظيم شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، ما يساعد المطورين في إنشاء البرامج بشكل أسرع.

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