Lambdatest تطلق إمكانية الاختبار للسلسلة Iphone 16 اعتبارًا من يوم الإصدار

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة تعتمد على السحابة، عن توافر الاختبار لجميع الطرز الأربعة من سلسلة Iphone
16 على الفور، سواء الاختبار اليدوي أو الآلي. ويمكّن هذا الإطلاق، الذي يتزامن مع الإصدار العالمي لسلسلة iPhone 16، المطورين والمختبرين من ضمان توافق تطبيقات الويب والجوال لديهم توافقًا كاملاً مع أحدث أجهزة Apple ونظام التشغيل IOS
18.
بفضل هذا التكامل المطروح في الوقت المناسب، أصبح بإمكان المستخدمين الآن اختبار تطبيقاتهم على iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، وكل ذلك بمجرد توافر هذه الهواتف. وسواء كان الأمر يتعلق بأجهزة حقيقية أو بيئات اختبار افتراضية، فإن LambdaTest تُمكِّن الشركات من إعداد تطبيقاتها لتتوافق مع معايير امستقبل من خلال تشغيل اختبارات قابلة للتطوير على أحدث طرازات iPhone، ما يضمن أداءً سلسًا عبر الأجهزة. وتتيح هذه الإمكانية للشركات تحديد المشكلات في وقت مبكر وتحسين الأداء وتعزيز تجربة المستخدم في أحدث أجهزة Apple.
قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في LambdaTest: "إن القدرة على اختبار سلسلة iPhone 16 من اليوم الأول تشكل تغييرًا جذريًا لعملائنا، حيث تتيح لهم البقاء في صدارة المنافسة من خلال ضمان توافق تطبيقاتهم مع أحدث التقنيات بمجرد إصدارها. ونحن ملتزمون بتقديم حلول اختبار متطورة تساعد المطورين والمختبرين في إنشاء تجارب رقمية خالية من العيوب."
مع ظهور سلسلة iPhone 16، تواصل LambdaTest ريادتها للصناعة في تقديم البنية التحتية الأكثر تحديثًا وشمولاً للاختبار لتطبيقات الويب والجوال. ومع استمرار الشركات في الابتكار والنمو، تظل LambdaTest الشريك الموثوق به في ضمان توافق التطبيقات عبر مختلف الأجهزة والمنصات.
لبدء اختبار تطبيقاتك على سلسلة iPhone 16 باستخدام LambdaTest، تُرجى زيارة .
معلومات عن LambdaTest
LambdaTest عبارة عن بيئة تنفيذ مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات في تقليل وقت الوصول إلى السوق بشكل كبير من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب JITTO))، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10 آلاف عميل من المؤسسات وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفحات والتطبيقات للمستخدمين تشغيل اختبارات يدوية وآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3 آلاف متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة تشغيل.
يساعد HyperExecute العملاء في تشغيل وتنظيم شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، ما يساعد المطورين في إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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