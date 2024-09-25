الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران
التاريخ
9/25/2024 4:57:24 AM
(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها الى منطقة نجران.
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