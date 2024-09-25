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مؤسسة التراث تدشن كتاب الملك سلمان

9/25/2024 4:57:23 AM
(MENAFN- Al Watan) دشّنت مؤسسة التراث ، أمس ، كتاب "الملك سلمان", تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني الـ 94 . ورعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التراث غير الربحية, حفل التدشين في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، بحضور رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد كبير من المدعوين. وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان في كلمة له بهذه المناسبة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هو أول من راجع الكتاب والصور والمعلومات الواردة في هذا الإصدار المهم، مبينًا أن الاحتفاء بتدشين الكتاب في اليوم الوطني هو تقدير مستحق لوالد الجميع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، الذي أمضى حياته في خدمة الوطن والمواطن، ولازم جميع ملوك هذه البلاد، وعاش مع المواطنين وبين المواطنين، وله تقاطعات مع كل شرائح المجتمع الذين كانوا يأتون إلى مكتبه في قصر الحكم بالرياض بشكل يومي.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ بدايته الأولى في العمل وهو يجاهد في سبيل أمن واستقرار، وتطور الوطن وعمل بهمة وعزيمة وجسارة لتخطي كل الصعوبات والعوائق التي تعترض طريقه وطريق تطور الوطن ونموه. وبيّن سموه أنه تم اختيار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي ليشهد إطلاق كتاب "الملك سلمان"، مستعرضًا ملامح من سيرته الاجتماعية والإنسانية، وحرصه على الوطن واستقراره وتطوره، مؤكدًا أنه لم ير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يتألم إلا حينما يمس الوطن فكان يدافع بقوة.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان، أن سيرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مع الناس مشهودة وفي أفضل صورة، فأبوابه مفتوحة ومحبته للناس كانت عنوان هذه العلاقة، ولهذا كانت علاقته مع الناس استثنائية, مثمنًا ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة قوية وتحول واضح ودقة في مشاريعها ومساراتها ومستهدفاتها، مؤكدًا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - يخاطب جيل اليوم من الشباب بلغتهم، ويضع المسارات المنتظمة والأعمال المميزة لتحقيق التقدم للوطن والمواطن، وهو ما يعيشه الجميع اليوم.
وبيّن سموه أن نهج هذه الدولة هو انتظام الناس إلى المستقبل والحرص على التطور والتطوير والبناء بثقة وعزم منذ عهد الملك عبدالعزيز وملوك المملكة السابقين - رحمهم الله - ينظرون إلى المستقبل بطريقة بعيدة المدى وهذا ما يجني الجميع ثماره اليوم. يذكر أن الكتاب صدر بمبادرة من مؤسسة التراث غير الربحية وبرعاية من أرامكو السعودية, حيث قام فريق عمل متمكن من الجهتين على إنجاز كتاب يوثق بالصور سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ويُسلّط الضوء على سيرته المباركة ومعاصرته لمؤسس وملوك المملكة -رحمهم الله-، ونشأته في كنف المؤسس ومرحلة النشأة والشباب والأسرة، والمواقع القيادية التي تقلدها ومشاركاته في قيادة تأسيس الدولة الحديثة، وحضوره العالمي وأعماله الجليلة الاجتماعية والإنسانية، والثقافية والتراثية والاقتصادية، ورؤيته المستقبلية. وقد استغرق إنجاز هذا العمل الوطني أكثر من عام، أسهم فيه نخبة من المؤسسات المختصة والمختصين والمهنيين، ويتكون من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ونسخة رقمية تفاعلية، تتزين بما يزيد عن 500 صورة، من بينها واحدة من أقدم الصور التي يعود تاريخها لعام 1938م ، ولقد اختيرت الصُّور من بين أكثر من 10 آلاف صورة، وفق منهج تاريخي يُراعي رصانة التوثيق وقيمة الموضوع.
ويمكن لزوار مركز إثراء الاطلاع على نسخة الكتاب في المتحف لمدة أسبوعين، كما سيتم عرضه في جناح مؤسسة التراث غير الربحية في معرض الكتاب الدولي بالرياض جناح رقم E131 خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 نوفمبر 2024م، وسيكون هناك موقع تفاعلي للكتاب على الإنترنت سيتم الإعلان عنه فور جاهزيته على الرابط .

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