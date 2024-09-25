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هيئة تطوير المدينة المنورة تطلق برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي

9/25/2024 4:57:23 AM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة تطوير المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة المنطقة، والغرفة التجارية "برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي في منطقة المدينة المنورة"؛ الذي يهدف إلى تحسين تجربة تناول الأطعمة والمشروبات، والارتقاء بهذا القطاع، ومساهمته في زيادة عدد الزائرين وإثراء تجربة زيارتهم للمدينة المنورة.
ويسعى البرنامج إلى تكوين مجتمع من المطاعم والمقاهي المتميزة، ورفع مستوى الوعي لدى الزوار بالمطاعم والمقاهي المتميزة، فيما تشمل معايير المشاركة في البرنامج تحديد موقع المطعم أو المقهى، والتقييم والتصنيف الحالي له حسب تجارب مرتاديه، وأصناف الأطعمة والمشروبات التي يقدمها. وتختتم اليوم مرحلة استقبال مشاركات المنشآت في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تطوير المدينة المنورة، في حين تنطلق غدًا مرحلة ترشيح المنشآت المشاركة حسب معايير المنافسة، ويستمر الترشيح لمدة ثلاثة أشهر من خلال استفتاء يشارك فيه الزوار، فيما يختتم البرنامج مراحله بالإعلان عن المنشآت الحاصلة على أوسمة التميّز في قطاع المطاعم والمقاهي، والإعلان عنها عبر منصة "روح المدينة" التابعة لهيئة تطوير المدينة المنورة، كما يقدّم البرنامج مزايا للمطاعم والمقاهي المتميزة في تعزيز تجربة الزائر.

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