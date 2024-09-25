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سعر خام الحديد يواصل صعوده لليوم الثاني مقترباً من 100 دولار للطن - جريدة البورصة

9/25/2024 4:57:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سعر خام الحديد بقوة لليوم الثاني على التوالي بفضل التكهنات بأن حزمة التحفيز الضخمة التي أطلقتها الصين ستساعد في تعزيز الطلب على المعدن.

صعد سعر خام الحديد لفترة وجيزة فوق 99 دولاراً للطن في سنغافورة قبل أن يتراجع، بعدما أغلق مرتفعاً نحو 6% في الجلسة السابقة. وكشفت بكين أمس الثلاثاء عن مجموعة كبيرة من الإجراءات لدعم أكبر اقتصاد في آسيا، مع التركيز بشكل خاص على خطوات تهدف لإنعاش سوق العقارات.

موضوعات متعلقة تركيا: التقشف مستمر في تركيا ولا ضرائب جديدة حالياً ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام انخفاض الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات توقعات خام الحديد

أثار ارتفاع خام الحديد تكهنات بأن الأسعار قد تواصل الصعود وتتخطى حاجز 100 دولار. مع ذلك، لا يزال سعر خام الحديد منخفضاً بأكثر من خمس قيمته منذ أواخر مايو بسبب تباطؤ اقتصاد الصين، والأزمة التي تضرب صناعة الصلب الضخمة في البلاد، بالإضافة إلى قوة الإمدادات من جانب المنتجين في البرازيل وأستراليا. وتعتبر“هيواتاي فيوتشرز”( Huatai Futures) واحدة من الجهات التي حذرت من تذبذب سعر خام الحديد في الوقت الحالي.

قالت الشركة في مذكرة بحثية :“مدفوعةً بإجراءات تحفيز الاقتصاد الكلي، تشهد أسعار المنتجات التي تحتوي على معدن الحديد انتعاشاً قوياً على المدى القصير، لكن السوق الفورية لا تزال تتوخى الحذر” إزاء استمرار ارتفاع الأسعار. وأضافت:“إذا لم يتحسن الطلب على منتجات الصلب بشكل ملحوظ، فلن تصل السوق إلى التوازن بين العرض والطلب، وما تزال المخاطر التي تدفع الأسعار للهبوط قائمة”.

ارتفع سعر خام الحديد 3.6% إلى 98.10 دولاراً للطن في تمام الساعة 11:52 صباحاً بتوقيت سنغافورة بعدما سجل ارتفاعاً يقارب 5%. وفي الصين، ارتفعت العقود المستقبلية للصلب المسعرة باليوان بأكثر من 3% في داليان، كما صعدت عقود الصلب في شنغهاي.

أسعار المعادن الأساسية

سجلت معظم المعادن الأساسية الأخرى ارتفاعات بعدما قفزت بنسبة 2.5% أمس الثلاثاء، وهي أكبر زيادة لمؤشر يتتبع أداء أسعار المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن منذ أواخر يوليو.

وصعد سعر النحاس 0.5% إلى 9846 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن بعد أن صعد بنسبة 1.2%. كما ارتفع سعر الألمنيوم إلى أعلى مستوى له منذ يونيو، وواصل الزنك صعوده لليوم الثالث متجاوزاً حاجز 3000 دولار للطن.


المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108712711

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