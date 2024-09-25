سعر خام الحديد يواصل صعوده لليوم الثاني مقترباً من 100 دولار للطن - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سعر خام الحديد بقوة لليوم الثاني على التوالي بفضل التكهنات بأن حزمة التحفيز الضخمة التي أطلقتها الصين ستساعد في تعزيز الطلب على المعدن.
صعد سعر خام الحديد لفترة وجيزة فوق 99 دولاراً للطن في سنغافورة قبل أن يتراجع، بعدما أغلق مرتفعاً نحو 6% في الجلسة السابقة. وكشفت بكين أمس الثلاثاء عن مجموعة كبيرة من الإجراءات لدعم أكبر اقتصاد في آسيا، مع التركيز بشكل خاص على خطوات تهدف لإنعاش سوق العقارات.
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أثار ارتفاع خام الحديد تكهنات بأن الأسعار قد تواصل الصعود وتتخطى حاجز 100 دولار. مع ذلك، لا يزال سعر خام الحديد منخفضاً بأكثر من خمس قيمته منذ أواخر مايو بسبب تباطؤ اقتصاد الصين، والأزمة التي تضرب صناعة الصلب الضخمة في البلاد، بالإضافة إلى قوة الإمدادات من جانب المنتجين في البرازيل وأستراليا. وتعتبر“هيواتاي فيوتشرز”( Huatai Futures) واحدة من الجهات التي حذرت من تذبذب سعر خام الحديد في الوقت الحالي.
قالت الشركة في مذكرة بحثية :“مدفوعةً بإجراءات تحفيز الاقتصاد الكلي، تشهد أسعار المنتجات التي تحتوي على معدن الحديد انتعاشاً قوياً على المدى القصير، لكن السوق الفورية لا تزال تتوخى الحذر” إزاء استمرار ارتفاع الأسعار. وأضافت:“إذا لم يتحسن الطلب على منتجات الصلب بشكل ملحوظ، فلن تصل السوق إلى التوازن بين العرض والطلب، وما تزال المخاطر التي تدفع الأسعار للهبوط قائمة”.
ارتفع سعر خام الحديد 3.6% إلى 98.10 دولاراً للطن في تمام الساعة 11:52 صباحاً بتوقيت سنغافورة بعدما سجل ارتفاعاً يقارب 5%. وفي الصين، ارتفعت العقود المستقبلية للصلب المسعرة باليوان بأكثر من 3% في داليان، كما صعدت عقود الصلب في شنغهاي.
أسعار المعادن الأساسية
سجلت معظم المعادن الأساسية الأخرى ارتفاعات بعدما قفزت بنسبة 2.5% أمس الثلاثاء، وهي أكبر زيادة لمؤشر يتتبع أداء أسعار المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن منذ أواخر يوليو.
وصعد سعر النحاس 0.5% إلى 9846 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن بعد أن صعد بنسبة 1.2%. كما ارتفع سعر الألمنيوم إلى أعلى مستوى له منذ يونيو، وواصل الزنك صعوده لليوم الثالث متجاوزاً حاجز 3000 دولار للطن.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108712711
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