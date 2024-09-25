فائض الميزان التجاري السعودي عند أدنى مستوى في 44 شهراً - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وصل فائض الميزان التجاري السعودي في يوليو إلى أدنى مستوى في 44 شهراً مع بلوغ الواردات مستوى قياسي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي في السعودية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 25.4% على أساس سنوي، ووصل إلى 19.29 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، وفق بيانات هيئة الإحصاء. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الواردات مستوى قياسي، بحسب بيانات الهيئة التي بدأت تسجيلها في 2017، وبلغت قيمتها 75.23 مليار ريال ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 12.6% على أساس سنوي.

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وارتفعت أيضاً الصادرات بنسبة 2% لتصل إلى 94.5 مليار ريال، بدعم الصادرات غير النفطية التي زادت 19%، فيما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 3.1%.

ما زالت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية والتي شكلت ما نسبته 13.9% من إجمالي الصادرات السلعية في شهر يوليو، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 10.3%. وكانت الهند والإمارات وأميركا من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها. وكانت الصين أيضاً في المرتبة الأولى بالنسبة لواردات المملكة والتي شكلت أكثر من ربع الواردات في يونيو.





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