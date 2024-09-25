فائض الميزان التجاري السعودي عند أدنى مستوى في 44 شهراً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وصل فائض الميزان التجاري السعودي في يوليو إلى أدنى مستوى في 44 شهراً مع بلوغ الواردات مستوى قياسي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.
انخفض فائض الميزان التجاري السلعي في السعودية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 25.4% على أساس سنوي، ووصل إلى 19.29 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، وفق بيانات هيئة الإحصاء. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الواردات مستوى قياسي، بحسب بيانات الهيئة التي بدأت تسجيلها في 2017، وبلغت قيمتها 75.23 مليار ريال ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 12.6% على أساس سنوي.
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وارتفعت أيضاً الصادرات بنسبة 2% لتصل إلى 94.5 مليار ريال، بدعم الصادرات غير النفطية التي زادت 19%، فيما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 3.1%.
ما زالت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية والتي شكلت ما نسبته 13.9% من إجمالي الصادرات السلعية في شهر يوليو، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 10.3%. وكانت الهند والإمارات وأميركا من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها. وكانت الصين أيضاً في المرتبة الأولى بالنسبة لواردات المملكة والتي شكلت أكثر من ربع الواردات في يونيو.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108712710
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