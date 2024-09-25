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صعود الأسهم والعملات الآسيوية بسبب التفاؤل باقتصاد الصين - جريدة البورصة

9/25/2024 4:57:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية مع صعود الأسواق، الذي غذته حزمة تحفيز واسعة النطاق في الصين، مما عزز الارتفاع لليوم الثاني، ودعّم اليوان.

واصلت الأسهم الصينية مكاسبها بعد أن كشف بنك الشعب الصيني، أمس، عن إجراءات لدعم الاقتصاد والأسواق المالية. وارتفع مؤشر“سي إس آي 300” (CSI 300) القياسي بما يصل إلى 3.2%، ليصبح في طريقه لمحو خسائره منذ بداية العام حتى الآن. وارتفع سعر اليوان في الخارج إلى ما يزيد عن 7 يوان للدولار، للمرة الأولى منذ مايو 2023.

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وفي سوق العملات، تلقت الأسواق، التي شجعتها بالفعل التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، دفعة من سلسلة الإجراءات التي أعلنتها الصين لتحفيز اقتصادها، مما دفع المؤشر الإقليمي ليكون حول أعلى مستوياته منذ فبراير 2022. وقفزت العملات الآسيوية الناشئة أيضاً، بقيادة الرينغيت الماليزي والبات التايلندي.


المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108712709

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