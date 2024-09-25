صعود الأسهم والعملات الآسيوية بسبب التفاؤل باقتصاد الصين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية مع صعود الأسواق، الذي غذته حزمة تحفيز واسعة النطاق في الصين، مما عزز الارتفاع لليوم الثاني، ودعّم اليوان.
واصلت الأسهم الصينية مكاسبها بعد أن كشف بنك الشعب الصيني، أمس، عن إجراءات لدعم الاقتصاد والأسواق المالية. وارتفع مؤشر“سي إس آي 300” (CSI 300) القياسي بما يصل إلى 3.2%، ليصبح في طريقه لمحو خسائره منذ بداية العام حتى الآن. وارتفع سعر اليوان في الخارج إلى ما يزيد عن 7 يوان للدولار، للمرة الأولى منذ مايو 2023.
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وفي سوق العملات، تلقت الأسواق، التي شجعتها بالفعل التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، دفعة من سلسلة الإجراءات التي أعلنتها الصين لتحفيز اقتصادها، مما دفع المؤشر الإقليمي ليكون حول أعلى مستوياته منذ فبراير 2022. وقفزت العملات الآسيوية الناشئة أيضاً، بقيادة الرينغيت الماليزي والبات التايلندي.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108712709
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