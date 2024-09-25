آكام الراجحى توقيع اتفاقيات مع محرم باخوم وSITES وMHDH لتنفيذ مشروع D.O.S.E

MENAFN - Al-Borsa News) قال إدريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة“آكام الراجحى”، إن الشركة تسعى لتنفيذ مشروعات فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها للتوسع الخارجى.

وأضاف محمد لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس عددًا من المشروعات فى السعودية خلال الفترة الحالية للاستفادة من النهضة العمرانية التى تشهدها المملكة.

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وأوضح أن“آكام الراجحى” منذ انطلاقها فى السوق المصرى تحرص على تقديم رؤية عمرانية مختلفة ومؤثرة فى السوق العقارى، كما أنها تعزز من قوة مشروعاتها وتواجدها بالسوق من خلال التعاون مع شركاء نجاح أقوياء، مما يساهم فى دعم مشروعاتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتابع محمد:“تعتبر هذه الشراكات جزء أساسي من رؤية الشركة، حيث تؤمن بأن التعاون مع الشركات المتميزة يعزز من جودة المشاريع ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة”.

وقال إن الشركة تهدف من خلال مشروع“D.O.S.E” الذى يقع فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، إلى تقديم تجربة فريدة تتمحور حول مفهوم“أنسنة العقار”.

وأضاف أن الشركة وقعت 3 اتفاقيات تعاون مع كل من شركة محرم باخوم ACE أحد أهم وأكبر شركات الاستشارات الهندسية متعددة التخصصات محليًا وعالميًا، وشركة SITES International لتصميم وأعمال اللاند سكيب، وشركة MHDH منى حسين لأعمال الديكور والتصميمات الداخلية، وذلك فى إطار الاتفاق مع كبرى شركات الاستشارات الهندسية والفنية للإشراف والتنفيذ بمشروع D.O.S.E فى الساحل الشمالى وفقًا لأعلى المعايير الفنية والعالمية.

وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقيات الثلاثة مع كبرى الشركات العاملة فى السوق المصري فى هذه التخصصات يعتبر إضافة قوية ويؤكد على رؤية واستراتيجية الشركة وطريقة عملها بالسوق المصرى، والتى تعتمد من خلالها على بناء مجتمعات عمرانية متطورة على أعلى جودة ممكنة لتحقيق الاستدامة وتوفير كافة معايير الأمان وسرعة ودقة التنفيذ، كما يلبى خطتها التوسعية والطموحة بالسوق العقارى فى مصر نظرًا لما يتمتع به شركائنا بخبرات احترافية عالمية فى مجال الاستشارات الهندسية والفنية والتصميمية المتميزة.

وقال محمد:“منذ انطلاق أولى مشروعات الشركة نحرص دائماً على التعاقد مع كبرى الخبرات الاستشارية فى جميع مراحل تصميم وتنفيذ وإنشاء المشروع لتحقيق قيمة مضافة حقيقية لمشروعات الشركة بالسوق المصرى، لاسيما أن تواجد مثل هذه الكيانات صاحبة الخبرات الطويلة فى تنفيذ مشروعات عمرانية مميزة يتماشى مع مستهدفات الشركة فى تنفيذ مشروع أكثر تنافسية فى المنطقة بأكملها”.

وأضاف أن مشروع“D.O.S.E” يقع فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الجديد، على مساحة 125 فدانا، بإجمالى استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه.

وتابع محمد:“أحد أكبر التحديات التى واجهتنا قبل إطلاق المشروع هو تقديم مشروع مختلف من حيث الفكر الفلسفى للشركة والمتمثل فى أنسنة العقار، وتحويل المشروعات الخاصة بنا إلى مجتمعات تنبض بالحياة والسعادة، ومن هنا خرج المفهوم الخاص باسم المشروع وهو D.O.S.E والذى يعنى الوصول داخل المشروع لأعلى مراحل السعادة”.

وأشار إلى الاهتمام بالتصميم والتخطيط الجيد للمشروع ليكون أحد أكثر المشروعات تنافسية وجاذبية للعملاء، وذلك نظرًا للمنافسة الشديدة المتوقعة فى هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مشروع D.O.S.E له طبيعة خاصة من حيث المفهوم العام للمشروع والتصميم المعمارى ومستوى الخدمات والإمكانيات الترفيهية الفريدة التى سيتم توفيرها داخله.

وقال إن المشروع يقدم فكر جديد ومبتكر لإنشاء منتجع ساحلى يضاهى المنتجعات العالمية، ويوفر الحلول العملية والجوهرية لمعظم التحديات التى كان يقابلها عملاء منطقة الساحل الشمالى مما يجعل التواجد داخل المشروع متعة حقيقية لراغبى الراحة والاسترخاء، وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية وجودة الحياة.

وأضاف أنه تم تأسيس المشروع على صورة مصاطب مدرجة تبدأ من على ارتفاع قدره 46 مترًا ثم ارتفاع 41 مترًا، لتحقيق رؤية مثالية للبحر حيث أن أكثر من 60% من الوحدات ترى البحر و30% برؤية وإطلالة كاملة للبحر و10% من الوحدات فقط على البحيرات وحمامات السباحة.

بالإضافة إلى واجهة شاطئية تصل إلى 450 مترا، وسط مسطحات مائية واسعة ومناطق مفتوحة تمثل 70% من مساحة المشروع، ومساحة 9 أفدنة عبارة عن بحيرات صناعية لتقديم إطلالة مائية لكل الوحدات، بالإضافة إلى 30 كهف سياحى يحتوى على حمامات سباحة خاصة لضمان الخصوصية برؤية بانورامية للبحر ووحدات فندقية وفندق 5 نجوم، و7 لاجون.

وأوضح أن من ضمن الامتيازات التى حرصت الشركة على وجودها بمشروع D.O.S.E هو اختيار العلامة الفندقية الخاصة بالمشروع واختيار أفضل العلامات التجارية المميزة فى مجال الفندقة فى العالم لتلبية احتياجات عملاءها.

وأشار إلى أن“آكام الراجحى” وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات“IHG” لإدارة الفندق الخاص بالمشروع تحت العلامة التجارية“فوكو” ليكون بذلك أول فندق يحمل هذه العلامة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ويتكون فندق ومنتجع“فوكو” من 300 غرفة فندقية وشاليهات وتوين هاوس على البحر مباشرة.

وقال إن الشركة وضعت خطة توسعية خلال الفترة المقبلة تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية فى مصر والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة، حيث تقوم الآن بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة.

وأضاف أن ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية أعطى دافع قوى وكبير للشركات المصرية العاملة بالمجال والمستثمرين العرب والأجانب للتوسع بالسوق المصرى واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة، خاصة فى مدن الجيل الرابع.