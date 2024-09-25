آكام الراجحى توقيع اتفاقيات مع محرم باخوم وSITES وMHDH لتنفيذ مشروع D.O.S.E

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال إدريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة“آكام الراجحى”، إن الشركة تسعى لتنفيذ مشروعات فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها للتوسع الخارجى.
وأضاف محمد لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس عددًا من المشروعات فى السعودية خلال الفترة الحالية للاستفادة من النهضة العمرانية التى تشهدها المملكة.
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وأوضح أن“آكام الراجحى” منذ انطلاقها فى السوق المصرى تحرص على تقديم رؤية عمرانية مختلفة ومؤثرة فى السوق العقارى، كما أنها تعزز من قوة مشروعاتها وتواجدها بالسوق من خلال التعاون مع شركاء نجاح أقوياء، مما يساهم فى دعم مشروعاتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وتابع محمد:“تعتبر هذه الشراكات جزء أساسي من رؤية الشركة، حيث تؤمن بأن التعاون مع الشركات المتميزة يعزز من جودة المشاريع ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة”.
وقال إن الشركة تهدف من خلال مشروع“D.O.S.E” الذى يقع فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، إلى تقديم تجربة فريدة تتمحور حول مفهوم“أنسنة العقار”. “أكام الراجحى” تتعاون مع مجموعة“IHG” لإدارة وتشغيل فندق“Voco”
وأضاف أن الشركة وقعت 3 اتفاقيات تعاون مع كل من شركة محرم باخوم ACE أحد أهم وأكبر شركات الاستشارات الهندسية متعددة التخصصات محليًا وعالميًا، وشركة SITES International لتصميم وأعمال اللاند سكيب، وشركة MHDH منى حسين لأعمال الديكور والتصميمات الداخلية، وذلك فى إطار الاتفاق مع كبرى شركات الاستشارات الهندسية والفنية للإشراف والتنفيذ بمشروع D.O.S.E فى الساحل الشمالى وفقًا لأعلى المعايير الفنية والعالمية.
وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقيات الثلاثة مع كبرى الشركات العاملة فى السوق المصري فى هذه التخصصات يعتبر إضافة قوية ويؤكد على رؤية واستراتيجية الشركة وطريقة عملها بالسوق المصرى، والتى تعتمد من خلالها على بناء مجتمعات عمرانية متطورة على أعلى جودة ممكنة لتحقيق الاستدامة وتوفير كافة معايير الأمان وسرعة ودقة التنفيذ، كما يلبى خطتها التوسعية والطموحة بالسوق العقارى فى مصر نظرًا لما يتمتع به شركائنا بخبرات احترافية عالمية فى مجال الاستشارات الهندسية والفنية والتصميمية المتميزة.
وقال محمد:“منذ انطلاق أولى مشروعات الشركة نحرص دائماً على التعاقد مع كبرى الخبرات الاستشارية فى جميع مراحل تصميم وتنفيذ وإنشاء المشروع لتحقيق قيمة مضافة حقيقية لمشروعات الشركة بالسوق المصرى، لاسيما أن تواجد مثل هذه الكيانات صاحبة الخبرات الطويلة فى تنفيذ مشروعات عمرانية مميزة يتماشى مع مستهدفات الشركة فى تنفيذ مشروع أكثر تنافسية فى المنطقة بأكملها”. 8 مليارات جنيه استثمارات مشروع“D.O.S.E” فى رأس الحكمة
وأضاف أن مشروع“D.O.S.E” يقع فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الجديد، على مساحة 125 فدانا، بإجمالى استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه.
وتابع محمد:“أحد أكبر التحديات التى واجهتنا قبل إطلاق المشروع هو تقديم مشروع مختلف من حيث الفكر الفلسفى للشركة والمتمثل فى أنسنة العقار، وتحويل المشروعات الخاصة بنا إلى مجتمعات تنبض بالحياة والسعادة، ومن هنا خرج المفهوم الخاص باسم المشروع وهو D.O.S.E والذى يعنى الوصول داخل المشروع لأعلى مراحل السعادة”.
وأشار إلى الاهتمام بالتصميم والتخطيط الجيد للمشروع ليكون أحد أكثر المشروعات تنافسية وجاذبية للعملاء، وذلك نظرًا للمنافسة الشديدة المتوقعة فى هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مشروع D.O.S.E له طبيعة خاصة من حيث المفهوم العام للمشروع والتصميم المعمارى ومستوى الخدمات والإمكانيات الترفيهية الفريدة التى سيتم توفيرها داخله.
وقال إن المشروع يقدم فكر جديد ومبتكر لإنشاء منتجع ساحلى يضاهى المنتجعات العالمية، ويوفر الحلول العملية والجوهرية لمعظم التحديات التى كان يقابلها عملاء منطقة الساحل الشمالى مما يجعل التواجد داخل المشروع متعة حقيقية لراغبى الراحة والاسترخاء، وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية وجودة الحياة.
وأضاف أنه تم تأسيس المشروع على صورة مصاطب مدرجة تبدأ من على ارتفاع قدره 46 مترًا ثم ارتفاع 41 مترًا، لتحقيق رؤية مثالية للبحر حيث أن أكثر من 60% من الوحدات ترى البحر و30% برؤية وإطلالة كاملة للبحر و10% من الوحدات فقط على البحيرات وحمامات السباحة.
بالإضافة إلى واجهة شاطئية تصل إلى 450 مترا، وسط مسطحات مائية واسعة ومناطق مفتوحة تمثل 70% من مساحة المشروع، ومساحة 9 أفدنة عبارة عن بحيرات صناعية لتقديم إطلالة مائية لكل الوحدات، بالإضافة إلى 30 كهف سياحى يحتوى على حمامات سباحة خاصة لضمان الخصوصية برؤية بانورامية للبحر ووحدات فندقية وفندق 5 نجوم، و7 لاجون.
وأوضح أن من ضمن الامتيازات التى حرصت الشركة على وجودها بمشروع D.O.S.E هو اختيار العلامة الفندقية الخاصة بالمشروع واختيار أفضل العلامات التجارية المميزة فى مجال الفندقة فى العالم لتلبية احتياجات عملاءها. تنفيذ فندق ومنتجع“فوكو” ضمن المشروع بإجمالى 300 غرفة فندقية
وأشار إلى أن“آكام الراجحى” وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات“IHG” لإدارة الفندق الخاص بالمشروع تحت العلامة التجارية“فوكو” ليكون بذلك أول فندق يحمل هذه العلامة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ويتكون فندق ومنتجع“فوكو” من 300 غرفة فندقية وشاليهات وتوين هاوس على البحر مباشرة. الشركة وضعت خطة للتوسع فى أفضل المناطق الحيوية بالسوق المصرى
وقال إن الشركة وضعت خطة توسعية خلال الفترة المقبلة تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية فى مصر والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة، حيث تقوم الآن بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة.
وأضاف أن ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية أعطى دافع قوى وكبير للشركات المصرية العاملة بالمجال والمستثمرين العرب والأجانب للتوسع بالسوق المصرى واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة، خاصة فى مدن الجيل الرابع.
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