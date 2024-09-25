مايكروسوفت تطلق مركزًا عالميًا للتطوير الهندسي في أبوظبي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة مايكروسوفت مركزًا عالميًا للتطوير الهندسي في أبوظبي.

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن ينضم المركز الجديد إلى شبكة مراكز التطوير العالمية التابعة لمايكروسوفت والمنتشرة عبر مواقع استراتيجية ورئيسية حول العالم.

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وبينت أن مركز التطوير الهندسي المقرر افتتاحه في أبوظبي سيكون جزءاً لا يتجزأ من شبكة مراكز مايكروسوفت العالمية والمؤلفة من مراكز مخصصة لنشر ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية وحلول الأمن السيبراني المتقدمة.

وسيعمل المركز أيضاً على جذب واستقطاب المواهب في مجال التكنولوجيا من مختلف أرجاء العالم لتطوير حلول مصممة خصيصاً للتغلب على التحديات الملحة التي تواجه القطاعات الحيوية على مستوى العالم.

يشار إلى أنه تم الإعلان أمس عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة والالتزام المشترك بتطوير مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي.





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