مايكروسوفت تطلق مركزًا عالميًا للتطوير الهندسي في أبوظبي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت شركة مايكروسوفت مركزًا عالميًا للتطوير الهندسي في أبوظبي.
وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن ينضم المركز الجديد إلى شبكة مراكز التطوير العالمية التابعة لمايكروسوفت والمنتشرة عبر مواقع استراتيجية ورئيسية حول العالم.
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وبينت أن مركز التطوير الهندسي المقرر افتتاحه في أبوظبي سيكون جزءاً لا يتجزأ من شبكة مراكز مايكروسوفت العالمية والمؤلفة من مراكز مخصصة لنشر ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية وحلول الأمن السيبراني المتقدمة.
وسيعمل المركز أيضاً على جذب واستقطاب المواهب في مجال التكنولوجيا من مختلف أرجاء العالم لتطوير حلول مصممة خصيصاً للتغلب على التحديات الملحة التي تواجه القطاعات الحيوية على مستوى العالم.
يشار إلى أنه تم الإعلان أمس عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة والالتزام المشترك بتطوير مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108712707
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