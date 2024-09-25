Wednesday, 25 September 2024 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مايكروسوفت تطلق مركزًا عالميًا للتطوير الهندسي في أبوظبي - جريدة البورصة

9/25/2024 4:57:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت شركة مايكروسوفت مركزًا عالميًا للتطوير الهندسي في أبوظبي.

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن ينضم المركز الجديد إلى شبكة مراكز التطوير العالمية التابعة لمايكروسوفت والمنتشرة عبر مواقع استراتيجية ورئيسية حول العالم.

موضوعات متعلقة تركيا: التقشف مستمر في تركيا ولا ضرائب جديدة حالياً ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام انخفاض الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات

وبينت أن مركز التطوير الهندسي المقرر افتتاحه في أبوظبي سيكون جزءاً لا يتجزأ من شبكة مراكز مايكروسوفت العالمية والمؤلفة من مراكز مخصصة لنشر ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية وحلول الأمن السيبراني المتقدمة.

وسيعمل المركز أيضاً على جذب واستقطاب المواهب في مجال التكنولوجيا من مختلف أرجاء العالم لتطوير حلول مصممة خصيصاً للتغلب على التحديات الملحة التي تواجه القطاعات الحيوية على مستوى العالم.

يشار إلى أنه تم الإعلان أمس عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة والالتزام المشترك بتطوير مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي.


المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108712707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث