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سوق الذكاء الاصطناعي تقترب من تريليون دولار بحلول 2027 - جريدة البورصة

9/25/2024 4:57:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحقق السوق العالمية للمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمواً مطرداً، وقد تصل قيمتها إلى 990 مليار دولار في عام 2027، وسط الانتشار السريع لهذه التكنولوجيا الذي يزعج الشركات والاقتصادات، بحسب شركة استشارات الإدارة العالمية“بين آند كو” (Bain & Co).

توقعت الشركة الاستشارية في تقريرها السنوي الخامس حول التكنولوجيا العالمية، الذي نشر اليوم الأربعاء، أن تحقق السوق نمواً بنسبة تتراوح بين 40% و55% سنوياً عن مستوى 185 مليار دولار التي سجلتها العام الماضي، بما في ذلك الخدمات والأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

موضوعات متعلقة تركيا: التقشف مستمر في تركيا ولا ضرائب جديدة حالياً ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام انخفاض الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات الإقبال على أنظمة الذكاء الاصطناعي

يغذي هذا النمو ظهور أنظمة للذكاء الاصطناعي ومراكز للبيانات أكبر حجماً لتدريب هذه التقنيات وتشغيلها، مدفوعة بإقبال الشركات والحكومات التي تستخدم هذه التكنولوجيا لزيادة الكفاءة.

يرتفع الطلب بوتيرة بلغت من السرعة أنها ستضغط على سلاسل توريد المكونات وقطع الغيار، ومن بينها الرقائق الضرورية لتشغيل هذه الخدمات، بحسب شركة“بين”.

حذرت الشركة من أن زيادة المبيعات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، قد تؤدي إلى نقص في معروض أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية.

الطلب على الرقائق والملكية الفكرية

قالت“بين” إن الطلب على مكونات الرقائق الأساسية مثل تصميم الدوائر المتكاملة وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة قد يرتفع بنسبة 30% أو أكثر بحلول عام 2026، مما يشكل ضغطاً على الشركات المصنعة.

وأضافت الشركة الاستشارية أن تكلفة مراكز البيانات الأكبر حجماً قد تقفز من مستوى يتراوح بين مليار و4 مليارات دولار حالياً إلى ما بين 10 مليارات دولار و25 مليار دولار في غضون خمس سنوات، مع توسع قدرتها إلى أكثر من غيغاواط مقارنة مع قدراتها الحالية التي تتراوح بين 50 و200 ميغاواط.

أوضحت“بين” في بيان لها أن:“هذه التغييرات من المتوقع أن تترتب عليها آثار هائلة على المنظومة الدعمة لمراكز البيانات بما في ذلك هندسة البنية التحتية وإنتاج الطاقة والتبريد”.

قالت إن الشركات تتخطى مرحلة التجريب، وتبدأ في تعميم الذكاء الاصطناعي التوليدي ليغطي جميع عملياتها. وقد تفضل المؤسسات والدول نماذج لغوية صغيرة، تشبه النماذج اللغوية الكبيرة التي أدت إلى تطوير روبوت الدردشة“تشات جي بي تي” (ChatGPT) من شركة“أوبن إيه آي”، ولكنها أسهل وأكثر فعالية في الاستخدام، وسط مخاوف تتعلق بالتكاليف وخصوصية البيانات.

تنفق بعض الدول، ومن بينها كندا وفرنسا والهند واليابان والإمارات العربية المتحدة، مليارات الدولارات لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات السيادية، كما تستثمر في البنية التحتية المحلية للحوسبة ونماذج للذكاء الاصطناعي التي تطورها داخل حدودها وتدربها على بيانات محلية.

غير أن إنشاء منظومات ناجحة للذكاء الاصطناعي المخصص للاستخدام في المؤسسات السيادية مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، وفقاً لآن هوكر، رئيسة قسم التكنولوجيا العالمية في شركة“بين”.


المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108712706

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