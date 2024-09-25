تايمز للتطوير العقارى تحقق 5.5 مليار جنيه مبيعات منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد السرجانى، الرئيس التنفيذى لشركة تايمز للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال عام 2024 بقيمة 6 مليارات جنيه.

وأضاف السرجانى لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 5.5 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

موضوعاتالعضو المنتدب: 15 مليار جنيه مبيعات“مصر إيطاليا العقارية” خلال 8 أشهر أحمد منصور: 3.4 مليار جنيه مبيعات Cred التعاقدية خلال 2023 روبير دانيال:“سيتى سكيب” يساهم فى زيادة صادرات العقار المصرى

وأوضح أن“تايمز للتطوير العقارى” تركز على عدة محاور من ضمنها الإسراع فى معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة، والتوسع فى السوق من خلال طرح عدة مشروعات عقارية جديدة.

وقال إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها بقيمة 500 مليون جنيه، ومن ضمنها مشروعى“T” و”Avelin” فى مدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطتها للالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء فى الموعد المحدد.

وأضاف أنه تم طرح مشروعين فى بداية العام، الأول مشروع“T” المقام على مساحة 10.6 ألف متر مربع، ويتكون من 4 مبانى منفصلة تتكون من طابق أرضى وأربعة طوابق متكررة، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض، ويضم وحدات إدارية وتجارية بمساحات متنوعة، وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل بإجمالى مبيعات 500 مليون جنيه.

أوضح أن المشروع الثانى“Avelin” تم طرح المرحلة الأولى منه خلال شهر فبراير الماضى، على مساحة 26 فدانا، بجوار مدينة الرحاب شرق القاهرة، وهو عبارة عن مشروع سكنى بخلاف الشق التجارى والإدارى، وتم بيع 80% من المرحلة الأولى بحوالى 3 مليارات جنيه.

وأشار السرجانى إلى أن“تايمز للتطوير العقارى” تتبع سياسة قائمة على إنجاز نسبة من الإنشاءات قبل فتح البيع فى المشروع، حيث تم إنجاز 20% من المرحلة الأولى قبل طرحها للبيع، موضحًا أن الإنشاءات تسير فى مراحل متقدمة، ونسب الأعمال جيدة.

وقال إن الشركة تطور مشروع“Aster” فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن مشروع سكنى على مساحة 35 فدان، وتم طرح المرحلة الأولى منه، وبيع 80% منها خلال العام الماضى، لافتًا إلى أن الإنشاءات تسير بمعدلات متسارعة، ومن المخطط بدء تسليم وحدات المشروع خلال عام 2026.

وأضاف السرجانى، أن الشركة تحتفظ بنحو 20% من كل مرحلة بمشروعاتها كمخزون عقارى لدى الشركة، لتجنب أى فروق فى التكلفة خلال مراحل التنفيذ.

وأكد أن“تايمز للتطوير” تتخذ العديد من الإجراءات للتحوط ضد المتغيرات المتسارعة فى السوق العقارى ومنها الإسراع فى تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى الإنشاءات، مضيفًا أن الشركة تحرص على وجود مخزون كافى من المواد الخام ودفع قيمتها مقدمًا.

وأوضح أن نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى تعرضت لتحديات خلال الفترة الماضية نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتى أثرت على تكلفة تنفيذ المشروعات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام.

وقال السرجانى، إن“تايمز للتطوير” تمتلك ملاءة مالية جيدة، وتعتمد على التمويل الذاتى ولا تخطط للاقتراض من البنوك حاليًا، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أن القطاع المصرفى لديه الكثير من الحلول التى يمكن تقديمها لمساندة القطاع العقارى، من أهمها تقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتمويل الشركات العقارية.

وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى عند 15% لعامًا إضافيًا من أهم القرارات التى اتخذتها وزارة الإسكان، مطالبًا بتمديد المبادرة لتشمل تثبيت سعر الفائدة طوال فترة سداد أقساط الأراضى، حتى تتمكن الشركات من احتساب كامل تكلفة الأرض ضمن التكاليف الاستثمارية للمشروع، وحتى لا يؤثر ارتفاع الفائدة على التكلفة، كما أن ذلك يساعد الشركات على وضع تسعير جيد للوحدات.

وكشف الرئيس التنفيذى للشركة أن“تايمز للتطوير” تعاقدت مع عدد من المكاتب الاستشارية الكبيرة، حيث تهتم الشركة بجودة المنتجات التى تقدمها لعملائها، ومن ضمنها OKO Plan، وECG، ومكتب هانى سعد، وشركة مصر للإنشاءات، وكذلك مكتب رائف فهمى الذى صمم مشروع“تى هاب”، حيث يساعد التعاقد مع هذه الشركات على تقديم منتج جيد.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، قال السرجانى إن“تايمز للتطوير” تخطط خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى المعارض العقارية الداخلية والخارجية، ومن ضمنها معرض سيتى سكيب مصر 2024، حيث سيشهد العديد من العروض المتميزة من الشركة.

وأضاف أن المعارض العقارية مهمة لشركات التطوير العقارى لأنها تحقق التواصل الفعال بين الشركة والعميل، الأمر الذى يمكنه من المقارنة بين أكثر من مشروع فى وقت واحد، مشددًا على أهمية المشاركة فى المعارض الخارجية لتنشيط صادرات العقار المصرى.

وأشار إلى أن نسبة مبيعات الشركة للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج بلغت نحو 20% من إجمالى مبيعاتها التعاقدية.

وأوضح أن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة تتضمن التوسع فى الساحل الشمالى حيث تبحث عن أراضى فى المنطقة، بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية فى شرق القاهرة.

وقال السرجانى، إن العقار مازال هو الاستثمار الآمن والوحيد الذى حافظ على مكاسبه خلال الفترة الماضية، رغم تعرض عدد من الشركات العقارية لخسائر أو على الأقل تأكل فى رأس المال نتيجة للتضخم.

وأضاف أن معدلات زيادة أسعار العقارات خلال العام الماضى كانت استثنائية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100%، واستمّرت الزيادة خلال الربع الأول من العام الجارى، ولكن بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى قررت الشركة عدم رفع أسعار بيع الوحدات، لاسيما وأن السوق شهد بعضًا من التباطؤ فى المبيعات خلال تلك الفترة.

كما توقع ارتفاع أسعار العقارات حتى نهاية العام بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%؜؜ خاصة مع زيادة أسعار المحروقات، وهو ما يؤدى إلى زيادة أسعار مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت، موضحًا أن أسعار المواد الخام كانت قد شهدت استقرارًا بعد استقرار سعر الصرف.

وأوضح أن الشركات محكومة بسعر السوق ولا يمكنها زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى لا تخرج من المنافسة، موضحًا أن متوسط نسب التحوط حاليًا يختلف من شركة لأخرى ويتراوح من 10 إلى 15%؜؜؜ خاصة للمشروعات التى تستهدف الشرائح فوق المتوسطة.

وقال السرجانى، إن الحكومة قدمت حزمة مساعدات لشركات التطوير العقارى، شملت تثبيت أسعار الفائدة على أقساط الأراضى، ومد مهلة تنفيذ المشروعات، كما قدمت تسهيلات فى تحديد النسب البنائية فى المشروعات السكنية، مشددًا على أهمية تجديد تلك التسهيلات مرة أخرى.