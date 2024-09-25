اليوم.. نهاية حق توزيع 0.5 جنيه لسهم مصر للأسمنت - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة
أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة“مصر للأسمنت قنا” بقيمة 0.5 جنيه للسهم، بإغلاق جلسة اليوم 25 سبتمبر.
وتقرر التوزيع النقدي رقم (25) بواقع 0.500 جنيه للسهم الواحد تسدد على قسطين، الأول قيمته 0.25 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري والقسط الثاني قيمته 0.25 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 28 نوفمبر المقبل.
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وتراجعت أرباح شركة“مصر للأسمنت قنا”، بنسبة 73.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 16.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 63.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
فيما ارتفع صافي مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.29 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“مصر للأسمنت قنا”، على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، وذلك بتعديل غرضها ليصبح إنتاج الأسمنت والكلنكر بكافة أنواعهما، وغيرهما من المنتجات التفرعة من صناعة الأسمنت أو المرتبطة بها وانتاج مواد البناء الأخرى والاتجار فيها ومستلزمات التشييد وأعمال التعدين والمناجم والمحاجر لها في سبيل ذلك استيراد المعدات اللازمة لتأدية غرضها في كل ما سبق بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات السارية.
ويشترط استصدار التراخيص لممارسة النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعملًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.
وتراجعت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا بنسبة 12% خلال 2023، لتصل 115.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 131.6 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال 2022 لتصل 4.03 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات 2.81 مليار جنيه خلال 2022.
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