اليوم.. نهاية حق توزيع 0.5 جنيه لسهم مصر للأسمنت - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة“مصر للأسمنت قنا” بقيمة 0.5 جنيه للسهم، بإغلاق جلسة اليوم 25 سبتمبر.

وتقرر التوزيع النقدي رقم (25) بواقع 0.500 جنيه للسهم الواحد تسدد على قسطين، الأول قيمته 0.25 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري والقسط الثاني قيمته 0.25 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 28 نوفمبر المقبل.

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وتراجعت أرباح شركة“مصر للأسمنت قنا”، بنسبة 73.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 16.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 63.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

فيما ارتفع صافي مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.29 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“مصر للأسمنت قنا”، على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، وذلك بتعديل غرضها ليصبح إنتاج الأسمنت والكلنكر بكافة أنواعهما، وغيرهما من المنتجات التفرعة من صناعة الأسمنت أو المرتبطة بها وانتاج مواد البناء الأخرى والاتجار فيها ومستلزمات التشييد وأعمال التعدين والمناجم والمحاجر لها في سبيل ذلك استيراد المعدات اللازمة لتأدية غرضها في كل ما سبق بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات السارية.

ويشترط استصدار التراخيص لممارسة النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعملًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.

وتراجعت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا بنسبة 12% خلال 2023، لتصل 115.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 131.6 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال 2022 لتصل 4.03 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات 2.81 مليار جنيه خلال 2022.