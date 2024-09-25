العتال تبدأ تنفيذ مشروع The 101 فى مستقبل سيتى مطلع 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، إن الشركة بدأت فعليًا تسليم المرحلة الأولى من مشروع Park Lane فى العاصمة الإدارية الجديدة لتستكمل الشركة 500 وحدة بنهاية العام الجارى 2024.
وأضاف العتال لـ”البورصة”، أنه جار استكمال عمليات التشييد والبناء بخطوات متسارعة بمشروع West Leaves غرب القاهرة لتنتهى الشركة من 30% من إنشاءات المشروع حتى الآن، إضافة إلى البدء فى عمليات التنفيذ بمشروع The 101 فى“مستقبل سيتى” بالربع الأول من العام القادم 2025.
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وأوضح العتال، أن الشركة ستتواجد فى معرض سيتى سكيب مصر بمجموعة من العروض المتميزة من خلال مجموعة من التيسيرات وخطط السداد المرنة بمشروع The 101، عبر إتاحة دفع 5% فقط كمقدم سداد والباقى على 9 سنوات، وكذلك بمشروع West Leaves بمقدم سداد 10% والباقى على 10 سنوات.
وقال العتال:“نحن نسعى دائمًا إلى العمل المستمر من أجل تقديم مشروعات عقارية ذات جودة ومواصفات عالمية تلبى احتياجات عملائنا وتمثل قيمة مضافة لهم لسنوات عديدة من خلال تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية منها”.
وأضاف:“يعمل فريق الشركة بكافة طاقته للانتهاء من عمليات التشييد والبناء بمختلف مشروعاتنا فى المواعيد المحددة والالتزام التام تجاه عملائنا الذين وثقوا بنا منذ البداية”.
وأوضح العتال، أنه سعيد بالمشاركة فى معرض سيتى سكيب مصر كواحد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة والتى تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل كل المطورين العقاريين ويحرص الجميع على التواجد بها لتبادل الخبرات ومعرفة أحدث التوجهات بعالم العقار، وأيضًا لعرض مشروعاتهم المختلفة والتعامل المباشر مع العملاء والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم.
وأشار إلى أنه خلال العام الحالى تقدم مجموعة شركات العتال عروضًا وتيسيرات متميزة لزوار جناحنا بالمعرض، ونأمل أن تنال مشروعاتنا استحسان ضيوف المعرض وأن نكون دائمًا عند حسن ظن العملاء. 3 مليارات جنيه استثمارات مشروع Park Lane.. وتطوير“West Leaves” باستثمارات 6 مليارات جنيه
وقال العتال:“الشركة تحرص أن تكون مشروعاتها نموذجًا حقيقيًا للمجتمعات العمرانية المتكاملة ومشروعات Park Lane وWest Leaves وThe 101 خير مثال لذلك، فمشروع Park Lane يتميز بموقع من أكثر المواقع الاستراتيجية الجاذبة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة R7، على مساحة 28 فدانا، وإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه”.
وأضاف أن مشروع West Leaves يعتبر واحدًا من أكثر المشروعات متعددة الاستخدامات“السكنية التجارية الإدارية” فى غرب القاهرة بموقعه بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 55 فدانا وإجمالى استثمارات يصل إلى 6 مليارات جنيه، ويقام المشروع على 4 مراحل.
وأوضح العتال، أن المشروع يضم مجموعة من الوحدات السكنية بمساحات متنوعة بواقع 31 مبنى عبارة عن أرضى و3 أدوار ووحدات بنتهاوس، إضافة إلى 8 أبراج تضم شققا فندقية، وفندق مكون من 200 غرفة، ومساحات خضراء ومفتوحة واسعة، مما يوفر بيئة هادئة ومتناغمة للسكان والزوار على حد سواء، كما يضم West Leaves منطقة تجارية وإدارية متكاملة.
وأشار إلى أن المشروع يتمتع بتصميمات تتناسب مع تطلعات العملاء فى الحصول على منتج عقارى فائق الجودة يوفر كل مقومات الحياة الحديثة، فتصميمات المشروع تم وضعها من قبل مكتب المهندس والاستشارى رائف فهمى أحد أهم الخبراء فى هذا المجال والمصمم لأكبر المشروعات العقارية فى مصر. “العتال” تتعاون مع“أورنݘ” لتوفير خدمات الاتصالات فى“Park Lane” و”West Leaves”
وقال العتال، إن مشروع The 101 يعد أحدث مشروعات الشركة والذى أطلقته مؤخرًا بالشراكة مع شركة المقاولون العرب، بواحد من أكثر المناطق الحيوية بمستقبل سيتى فى القطعة رقم“1” بالمرحلة الأولى بالمدينة، بالقرب من الدائرى الأوسطى باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه، ومساحة إجمالية تبلغ نحو 424 ألف متر مربع.
وأضاف أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، ما بين“مازونيت – توين هاوس – تاون هاوس – فيلات” بمساحات تتراوح من 120 إلى 500 متر مربع، تم تصميمها لتلبى تطلعات العملاء المختلفة بأحدث الطرز المعمارية، هذا بالإضافة إلى مساحات خضراء ومناطق للترفية ونوادٍ صحية ورياضية وبحيرات صناعية ومسارات للجرى والدراجات، علاوة على وجود نظام أمنى ذكى ومتطور يضمن السلامة والخصوصية لجميع السكان.
وأوضح أن هذه التطورات بمجموعة شركات العتال تأتى كجزء من خطتها الطموحة لتوفير أفضل المنتجات العقارية والمساهمة الفعلية فى مسيرة التنمية العمرانية بالبلاد، وترك بصمة واضحة كواحدة من أكبر شركات التطوير العقارى فى مصر، بمشروعاتها المتنوعة فى شرق وغرب القاهرة والبحر الأحمر.
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