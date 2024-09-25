العتال تبدأ تنفيذ مشروع The 101 فى مستقبل سيتى مطلع 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، إن الشركة بدأت فعليًا تسليم المرحلة الأولى من مشروع Park Lane فى العاصمة الإدارية الجديدة لتستكمل الشركة 500 وحدة بنهاية العام الجارى 2024.

وأضاف العتال لـ”البورصة”، أنه جار استكمال عمليات التشييد والبناء بخطوات متسارعة بمشروع West Leaves غرب القاهرة لتنتهى الشركة من 30% من إنشاءات المشروع حتى الآن، إضافة إلى البدء فى عمليات التنفيذ بمشروع The 101 فى“مستقبل سيتى” بالربع الأول من العام القادم 2025.

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وأوضح العتال، أن الشركة ستتواجد فى معرض سيتى سكيب مصر بمجموعة من العروض المتميزة من خلال مجموعة من التيسيرات وخطط السداد المرنة بمشروع The 101، عبر إتاحة دفع 5% فقط كمقدم سداد والباقى على 9 سنوات، وكذلك بمشروع West Leaves بمقدم سداد 10% والباقى على 10 سنوات.

وقال العتال:“نحن نسعى دائمًا إلى العمل المستمر من أجل تقديم مشروعات عقارية ذات جودة ومواصفات عالمية تلبى احتياجات عملائنا وتمثل قيمة مضافة لهم لسنوات عديدة من خلال تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية منها”.

وأضاف:“يعمل فريق الشركة بكافة طاقته للانتهاء من عمليات التشييد والبناء بمختلف مشروعاتنا فى المواعيد المحددة والالتزام التام تجاه عملائنا الذين وثقوا بنا منذ البداية”.

وأوضح العتال، أنه سعيد بالمشاركة فى معرض سيتى سكيب مصر كواحد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة والتى تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل كل المطورين العقاريين ويحرص الجميع على التواجد بها لتبادل الخبرات ومعرفة أحدث التوجهات بعالم العقار، وأيضًا لعرض مشروعاتهم المختلفة والتعامل المباشر مع العملاء والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأشار إلى أنه خلال العام الحالى تقدم مجموعة شركات العتال عروضًا وتيسيرات متميزة لزوار جناحنا بالمعرض، ونأمل أن تنال مشروعاتنا استحسان ضيوف المعرض وأن نكون دائمًا عند حسن ظن العملاء.

وقال العتال:“الشركة تحرص أن تكون مشروعاتها نموذجًا حقيقيًا للمجتمعات العمرانية المتكاملة ومشروعات Park Lane وWest Leaves وThe 101 خير مثال لذلك، فمشروع Park Lane يتميز بموقع من أكثر المواقع الاستراتيجية الجاذبة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة R7، على مساحة 28 فدانا، وإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه”.

وأضاف أن مشروع West Leaves يعتبر واحدًا من أكثر المشروعات متعددة الاستخدامات“السكنية التجارية الإدارية” فى غرب القاهرة بموقعه بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 55 فدانا وإجمالى استثمارات يصل إلى 6 مليارات جنيه، ويقام المشروع على 4 مراحل.

وأوضح العتال، أن المشروع يضم مجموعة من الوحدات السكنية بمساحات متنوعة بواقع 31 مبنى عبارة عن أرضى و3 أدوار ووحدات بنتهاوس، إضافة إلى 8 أبراج تضم شققا فندقية، وفندق مكون من 200 غرفة، ومساحات خضراء ومفتوحة واسعة، مما يوفر بيئة هادئة ومتناغمة للسكان والزوار على حد سواء، كما يضم West Leaves منطقة تجارية وإدارية متكاملة.

وأشار إلى أن المشروع يتمتع بتصميمات تتناسب مع تطلعات العملاء فى الحصول على منتج عقارى فائق الجودة يوفر كل مقومات الحياة الحديثة، فتصميمات المشروع تم وضعها من قبل مكتب المهندس والاستشارى رائف فهمى أحد أهم الخبراء فى هذا المجال والمصمم لأكبر المشروعات العقارية فى مصر.

وقال العتال، إن مشروع The 101 يعد أحدث مشروعات الشركة والذى أطلقته مؤخرًا بالشراكة مع شركة المقاولون العرب، بواحد من أكثر المناطق الحيوية بمستقبل سيتى فى القطعة رقم“1” بالمرحلة الأولى بالمدينة، بالقرب من الدائرى الأوسطى باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه، ومساحة إجمالية تبلغ نحو 424 ألف متر مربع.

وأضاف أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، ما بين“مازونيت – توين هاوس – تاون هاوس – فيلات” بمساحات تتراوح من 120 إلى 500 متر مربع، تم تصميمها لتلبى تطلعات العملاء المختلفة بأحدث الطرز المعمارية، هذا بالإضافة إلى مساحات خضراء ومناطق للترفية ونوادٍ صحية ورياضية وبحيرات صناعية ومسارات للجرى والدراجات، علاوة على وجود نظام أمنى ذكى ومتطور يضمن السلامة والخصوصية لجميع السكان.

وأوضح أن هذه التطورات بمجموعة شركات العتال تأتى كجزء من خطتها الطموحة لتوفير أفضل المنتجات العقارية والمساهمة الفعلية فى مسيرة التنمية العمرانية بالبلاد، وترك بصمة واضحة كواحدة من أكبر شركات التطوير العقارى فى مصر، بمشروعاتها المتنوعة فى شرق وغرب القاهرة والبحر الأحمر.