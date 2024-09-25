تابعة لـالسويدي تشارك في تنفيذ محطة كهرباء في السعودية بمليار دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة السويدي إليكتريك، عن مشاركة إحدى شركاتها التابعة لقطاع الهندسة والانشاءات، في تنفيذ محطة توليد كهرباء بقدرة 1200 ميغاواط بنظام الدورة المركبة لصالح الشركة السعودية للكهرباء بمدينة رابغ على البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ محطة الكهرباء من خلال تحالف مع شركة سيمنس إنيرجي بقيمة تتجاوز المليار دولار.

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ارتفعت أرباح شركة“السويدي إليكتريك”، بنسبة 48% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 9.1 مليار جنيه، مقارنة بربح 6.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 102.6مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 69.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.

وكانت نفت شركة“السويدي إليكتريك” ما تردد من أنباء بين المتعاملين بخصوص وجود نية لتغيير عملة قيد الشركة بالبورصة المصرية من الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي.

وأوضحت الشركة، رداً على الاستفسارات، أن الأنباء المترددة غير صحيحة ولا يوجد أي أحداث جوهرية غير معلنه لدى الشركة.

ونفت شركة“السويدي إليكتريك”، الأنباء المترددة عن وجود نية لشطب أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة، أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا يوجد أي أخبار جوهرية غير ملعنة لديها.

وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الاختيارى المقدم على أسهم شركة“السويدي إليكتريك” بقيمة 21.2 مليار جنيه.

وتم التنفيذ على عدد 427,711 مليون سهم بقيمة إجمالية 21,2 مليار جنيه.

وارتفعت أرباح شركة“السويدي إليكتريك”، بنسبة 33.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 4.23 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.24 مليار جنيه، مقابل إيرادات 33.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.