تابعة لـالسويدي تشارك في تنفيذ محطة كهرباء في السعودية بمليار دولار - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) كشفت شركة السويدي إليكتريك، عن مشاركة إحدى شركاتها التابعة لقطاع الهندسة والانشاءات، في تنفيذ محطة توليد كهرباء بقدرة 1200 ميغاواط بنظام الدورة المركبة لصالح الشركة السعودية للكهرباء بمدينة رابغ على البحر الأحمر.
وأوضحت الشركة أن تنفيذ محطة الكهرباء من خلال تحالف مع شركة سيمنس إنيرجي بقيمة تتجاوز المليار دولار.
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ارتفعت أرباح شركة“السويدي إليكتريك”، بنسبة 48% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 9.1 مليار جنيه، مقارنة بربح 6.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 102.6مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 69.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.
وكانت نفت شركة“السويدي إليكتريك” ما تردد من أنباء بين المتعاملين بخصوص وجود نية لتغيير عملة قيد الشركة بالبورصة المصرية من الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي.
وأوضحت الشركة، رداً على الاستفسارات، أن الأنباء المترددة غير صحيحة ولا يوجد أي أحداث جوهرية غير معلنه لدى الشركة.
ونفت شركة“السويدي إليكتريك”، الأنباء المترددة عن وجود نية لشطب أسهم الشركة.
وأوضحت الشركة، أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا يوجد أي أخبار جوهرية غير ملعنة لديها.
وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الاختيارى المقدم على أسهم شركة“السويدي إليكتريك” بقيمة 21.2 مليار جنيه.
وتم التنفيذ على عدد 427,711 مليون سهم بقيمة إجمالية 21,2 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح شركة“السويدي إليكتريك”، بنسبة 33.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 4.23 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.24 مليار جنيه، مقابل إيرادات 33.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.
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