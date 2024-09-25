ريزيدنس تطرح Redville فى أروما السخنة بمبيعات 2.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة ريزيدنس للتطوير العقارى المرحلة الرابعة“Redville” من مشروع“أروما” فى العين السخنة بمبيعات مستهدفة 2.5 مليار جنيه.

وقال وائل الشاهد، الرئيس التنفيذى لشركة ريزيدنس للتطوير العقارى، إن كل مرحلة من مشروع“أروما العين السخنة” لها امتيازات مختلفة عن المرحلة الأخرى تجعل لكل منها طبيعة خاصة تلبى رغبات العملاء.

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وأضاف الشاهد لـ”البورصة”، أن مساحة المرحلة الجديدة تصل إلى 25 فدانا بمبيعات مستهدفة نحو 2.5 مليار جنيه، فيما تصل استثماراتها إلى مليار جنيه.

وأوضح أن المرحلة الرابعة تمتاز بتصميماتها المعمارية ذات الطابع اليونانى الحديث، علاوة على تنوع مساحات الوحدات والتى تتراوح من 85 إلى 130 مترا مربعا بأسعار تنافسية، بتقسيمات داخلية للوحدات ما بين غرفة وغرفتين لتلبى احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات المميزة.

وأشار إلى حرص الشركة على توفير عدد من التفاصيل الخاصة بالمرحلة الرابعة من خلال تنفيذ تصميم معمارى مميز، والتوقيع مع مكتب KAD الهندسى كاستشارى التصميم العام، بالإضافة إلى التوقيع مع شركة Zone P الفرنسية والتى ستتولى تنفيذ أعمال اللاجون وحمامات السباحة الخاصة بالمرحلة.

وقال الشاهد، إن مشروع“أروما العين السخنة” يقع بالكيلو 34 طريق السخنة السويس ويبعد عن بوابات العاصمة الإدارية 30 دقيقة فقط وبجوار كبرى المشروعات السياحية والخدمية الهامة بالمنطقة.

وأضاف أن المشروع مقام على مساحة 85 فدانا مقسمة على 4 مراحل تم تسليم وتشغيل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وتشغيلهما بالكامل منذ عام 2018، وتم الانتهاء من الكتل البنائية للمرحلة الثالثة بنسبة 100%، وجار الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية وبدء تسليم المرحلة بنهاية عام 2024.

وأوضح أن الشركة سوف تبدأ أعمال الإنشاءات فى المرحلة الرابعة وسيتم تسليمها كاملة التشطيب بالتكييفات وطرح وحداتها بمعرض“سيتى سكيب مصر 2024” بتسهيلات وأسعار مميزة وتنافسية لفترة محدودة طوال أيام المعرض.

وقال الشاهد، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع“أروما” تبلغ نحو 6 مليارات جنيه، ويقام المشروع على مساحة 85 فدانًا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه للعملاء بنهاية عام 2027.

وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 500 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة.

وأوضح أن“ريزيدنس للتطوير العقارى” قامت بتوقيع تعاقدات على الأعمال الإنشائية بمشروعاتها بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وقال إن أسعار الوحدات بمشروع“أروما” تضاعفت خلال عامين نتيجة المتغيرات الاقتصادية وما نتج عنها من تغيير سياسة التسعير، مشيرًا إلى أن سعر المتر المربع بالوحدة كان يباع بـ50 ألف جنيه وارتفع فى المرحلة الرابعة بالمشروع إلى 102 ألف جنيه.

وأضاف أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة تمثل نحو 20%، ويتصدر المشترون من السعودية والإمارات والكويت قائمة العملاء الأجانب.

وأشار إلى أن مشروع“أروما” يضم استوديوهات ووحدات بمساحات متنوعة، وفندقًا بطاقة استيعابية 98 غرفة، وحمامات سباحة وشاطئًا خاصًا، وبدأت الشركة تنفيذ المشروع فى عام 2012.

وقال الشاهد، إن المشروع يضم خدمات متنوعة منها نادى صحى ونادى رياضى اجتماعى على مساحة 10 أفدنة، بالإضافة إلى مول تجارى، وستقوم الشركة بتأجير جميع الوحدات بالمول ولن يتم طرحها للبيع للحفاظ على جودة واستمرارية المشروع ولتحقيق عوائد مالية مستدامة.

وأضاف أن منطقة العين السخنة جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين حيث تمتلك العديد من المزايا وأهمها قربها من القاهرة، فضلًا عن المجهودات الكبيرة التى بذلتها الدولة لتطوير البنية التحتية بالمنطقة والمحاور الرئيسية المؤدية لها.

وأوضح أن شركة“ريزيدنس للتطوير العقارى” تأسست عام 2009، ونفذت عدة مشروعات سياحية منها منتجع“تيوليب” بالعين السخنة والذى سلمت وحداته بالكامل فى عام 2015، وهو مقام على مساحة 16 ألف متر مربع ويضم 178 وحدة فندقية وخدمات متنوعة.

وأوضح أن حجم استثمارات شركة“ريزيدنس للتطوير” فى السوق العقارى يبلغ نحو 20 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية لإطلاق مشروع جديد خلال العام المقبل، حيث تتوزع الفرص المتاحة على مناطق غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى.

وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ جميع مشروعاتها، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ المشروعات طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

وأضاف أن الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع الخارجى وخاصة بالسوق السعودى نظرًا لتعدد الفرص الاستثمارية فى المملكة والطفرة العمرانية الكبيرة.

وتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا خلال الربع الأخير من العام الجارى بنسبة تصل إلى 25% نتيجة زيادة الطلب على الشراء.