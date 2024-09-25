ريزيدنس تطرح Redville فى أروما السخنة بمبيعات 2.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة ريزيدنس للتطوير العقارى المرحلة الرابعة“Redville” من مشروع“أروما” فى العين السخنة بمبيعات مستهدفة 2.5 مليار جنيه.
وقال وائل الشاهد، الرئيس التنفيذى لشركة ريزيدنس للتطوير العقارى، إن كل مرحلة من مشروع“أروما العين السخنة” لها امتيازات مختلفة عن المرحلة الأخرى تجعل لكل منها طبيعة خاصة تلبى رغبات العملاء.
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وأضاف الشاهد لـ”البورصة”، أن مساحة المرحلة الجديدة تصل إلى 25 فدانا بمبيعات مستهدفة نحو 2.5 مليار جنيه، فيما تصل استثماراتها إلى مليار جنيه.
وأوضح أن المرحلة الرابعة تمتاز بتصميماتها المعمارية ذات الطابع اليونانى الحديث، علاوة على تنوع مساحات الوحدات والتى تتراوح من 85 إلى 130 مترا مربعا بأسعار تنافسية، بتقسيمات داخلية للوحدات ما بين غرفة وغرفتين لتلبى احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات المميزة.
وأشار إلى حرص الشركة على توفير عدد من التفاصيل الخاصة بالمرحلة الرابعة من خلال تنفيذ تصميم معمارى مميز، والتوقيع مع مكتب KAD الهندسى كاستشارى التصميم العام، بالإضافة إلى التوقيع مع شركة Zone P الفرنسية والتى ستتولى تنفيذ أعمال اللاجون وحمامات السباحة الخاصة بالمرحلة.
وقال الشاهد، إن مشروع“أروما العين السخنة” يقع بالكيلو 34 طريق السخنة السويس ويبعد عن بوابات العاصمة الإدارية 30 دقيقة فقط وبجوار كبرى المشروعات السياحية والخدمية الهامة بالمنطقة.
وأضاف أن المشروع مقام على مساحة 85 فدانا مقسمة على 4 مراحل تم تسليم وتشغيل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وتشغيلهما بالكامل منذ عام 2018، وتم الانتهاء من الكتل البنائية للمرحلة الثالثة بنسبة 100%، وجار الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية وبدء تسليم المرحلة بنهاية عام 2024.
وأوضح أن الشركة سوف تبدأ أعمال الإنشاءات فى المرحلة الرابعة وسيتم تسليمها كاملة التشطيب بالتكييفات وطرح وحداتها بمعرض“سيتى سكيب مصر 2024” بتسهيلات وأسعار مميزة وتنافسية لفترة محدودة طوال أيام المعرض.
وقال الشاهد، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع“أروما” تبلغ نحو 6 مليارات جنيه، ويقام المشروع على مساحة 85 فدانًا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه للعملاء بنهاية عام 2027. خطة لضخ 500 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية
وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 500 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأوضح أن“ريزيدنس للتطوير العقارى” قامت بتوقيع تعاقدات على الأعمال الإنشائية بمشروعاتها بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وقال إن أسعار الوحدات بمشروع“أروما” تضاعفت خلال عامين نتيجة المتغيرات الاقتصادية وما نتج عنها من تغيير سياسة التسعير، مشيرًا إلى أن سعر المتر المربع بالوحدة كان يباع بـ50 ألف جنيه وارتفع فى المرحلة الرابعة بالمشروع إلى 102 ألف جنيه.
وأضاف أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة تمثل نحو 20%، ويتصدر المشترون من السعودية والإمارات والكويت قائمة العملاء الأجانب.
وأشار إلى أن مشروع“أروما” يضم استوديوهات ووحدات بمساحات متنوعة، وفندقًا بطاقة استيعابية 98 غرفة، وحمامات سباحة وشاطئًا خاصًا، وبدأت الشركة تنفيذ المشروع فى عام 2012.
وقال الشاهد، إن المشروع يضم خدمات متنوعة منها نادى صحى ونادى رياضى اجتماعى على مساحة 10 أفدنة، بالإضافة إلى مول تجارى، وستقوم الشركة بتأجير جميع الوحدات بالمول ولن يتم طرحها للبيع للحفاظ على جودة واستمرارية المشروع ولتحقيق عوائد مالية مستدامة.
وأضاف أن منطقة العين السخنة جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين حيث تمتلك العديد من المزايا وأهمها قربها من القاهرة، فضلًا عن المجهودات الكبيرة التى بذلتها الدولة لتطوير البنية التحتية بالمنطقة والمحاور الرئيسية المؤدية لها.
وأوضح أن شركة“ريزيدنس للتطوير العقارى” تأسست عام 2009، ونفذت عدة مشروعات سياحية منها منتجع“تيوليب” بالعين السخنة والذى سلمت وحداته بالكامل فى عام 2015، وهو مقام على مساحة 16 ألف متر مربع ويضم 178 وحدة فندقية وخدمات متنوعة. 20 مليار جنيه استثمارات الشركة فى السوق العقارى
وأوضح أن حجم استثمارات شركة“ريزيدنس للتطوير” فى السوق العقارى يبلغ نحو 20 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة.
وأشار إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية لإطلاق مشروع جديد خلال العام المقبل، حيث تتوزع الفرص المتاحة على مناطق غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى.
وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ جميع مشروعاتها، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ المشروعات طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد.
وأضاف أن الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع الخارجى وخاصة بالسوق السعودى نظرًا لتعدد الفرص الاستثمارية فى المملكة والطفرة العمرانية الكبيرة.
وتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا خلال الربع الأخير من العام الجارى بنسبة تصل إلى 25% نتيجة زيادة الطلب على الشراء.
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