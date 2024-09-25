نيويورك أفضل المراكز المالية العالمية .. ودبي الأولى عربيًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حافظت نيويورك على مكانتها كأفضل المراكز المالية في العالم، ثم تلتها العاصمة البريطانية“لندن”، وفقًا للنسخة السادسة والثلاثين من التقرير الذي نشرته“زد/ين” بالتعاون مع معهد التنمية الصيني في شنتشن.

يُصنف 121 مركزًا ماليًا حول العالم، ويتم تحديثه في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، ويعتمد مؤشر المراكز المالية على تقييمات أجريت عبر الإنتنرت من 6188 مشاركًا بما يشمل خبراء ماليين، إلى جانب بيانات من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة.

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أظهر التقرير أيضًا نجاح هونج كونج في استعادة مكانتها كأعلى المراكز المالية في آسيا -التي فقدتها في الإصدار السابق الصادر في مارس لصالح سنغافورة- ما يعطي علامة إيجابية على القطاع المالي في المدينة التي تضررت بشدة من القيود المتعلقة بالوباء وتباطؤ النشاط والطلب الاستهلاكي.

وتمكن التقرير أيضًا من تقييم المراكز المالية وفقًا للتكنولوجيا المالية، والذي أظهر حفاظ نيويورك على مكانتها الرائدة في الصدارة وبعدها لندن، وتفوقت شنتشن على سان فرانسيسكو لتحتل المرتبة الثالثة.

وجاءت دبي الأولى بين المراكز المالية العربية -إذ ظهرت في المرتبة السادسة عشرة في التصنيف العالمي- وبعدها أبوظبي ثم الرياض.





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