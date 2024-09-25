نيويورك أفضل المراكز المالية العالمية .. ودبي الأولى عربيًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حافظت نيويورك على مكانتها كأفضل المراكز المالية في العالم، ثم تلتها العاصمة البريطانية“لندن”، وفقًا للنسخة السادسة والثلاثين من التقرير الذي نشرته“زد/ين” بالتعاون مع معهد التنمية الصيني في شنتشن.
يُصنف 121 مركزًا ماليًا حول العالم، ويتم تحديثه في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، ويعتمد مؤشر المراكز المالية على تقييمات أجريت عبر الإنتنرت من 6188 مشاركًا بما يشمل خبراء ماليين، إلى جانب بيانات من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة.
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أظهر التقرير أيضًا نجاح هونج كونج في استعادة مكانتها كأعلى المراكز المالية في آسيا -التي فقدتها في الإصدار السابق الصادر في مارس لصالح سنغافورة- ما يعطي علامة إيجابية على القطاع المالي في المدينة التي تضررت بشدة من القيود المتعلقة بالوباء وتباطؤ النشاط والطلب الاستهلاكي.
وتمكن التقرير أيضًا من تقييم المراكز المالية وفقًا للتكنولوجيا المالية، والذي أظهر حفاظ نيويورك على مكانتها الرائدة في الصدارة وبعدها لندن، وتفوقت شنتشن على سان فرانسيسكو لتحتل المرتبة الثالثة.
وجاءت دبي الأولى بين المراكز المالية العربية -إذ ظهرت في المرتبة السادسة عشرة في التصنيف العالمي- وبعدها أبوظبي ثم الرياض.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108712699
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