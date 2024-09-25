انخفاض الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع هدوء الزخم الذي اكتسبته أسواق القارة العجوز يوم أمس بعد إعلان الصين حزمة إجراءات نقدية تيسيرية لدعم اقتصادها.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% إلى 519 نقطة ، بعد ارتفاعه 0.65% في نهاية جلسة الأمس.
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وتراجعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.14% إلى 8271 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.53% إلى 18895 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.46% إلى 7569 نقطة.
قرر مصرف“كومرتس بنك” تعيين“بيتينا أورلوب” المديرة المالية في منصب الرئيسة التنفيذية في وقت قريب، تزامناً مع محاولة المصرف منع نظيره الإيطالي“يوني كريدت” من الاستحواذ عليه.
وارتفع سهم“كومرتس بنك” بنسبة 0.56% إلى 15.26 يورو خلال جلسة اليوم بعد إعلانه هذا النبأ أمس الثلاثاء.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108712698
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