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انخفاض الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات - جريدة البورصة

9/25/2024 4:57:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع هدوء الزخم الذي اكتسبته أسواق القارة العجوز يوم أمس بعد إعلان الصين حزمة إجراءات نقدية تيسيرية لدعم اقتصادها.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% إلى 519 نقطة ، بعد ارتفاعه 0.65% في نهاية جلسة الأمس.

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وتراجعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.14% إلى 8271 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.53% إلى 18895 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.46% إلى 7569 نقطة.

قرر مصرف“كومرتس بنك” تعيين“بيتينا أورلوب” المديرة المالية في منصب الرئيسة التنفيذية في وقت قريب، تزامناً مع محاولة المصرف منع نظيره الإيطالي“يوني كريدت” من الاستحواذ عليه.

وارتفع سهم“كومرتس بنك” بنسبة 0.56% إلى 15.26 يورو خلال جلسة اليوم بعد إعلانه هذا النبأ أمس الثلاثاء.


المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108712698

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