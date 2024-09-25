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ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام - جريدة البورصة

9/25/2024 4:57:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت العملة الصينية أمام نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما اتخذ المصرف المركزي أولى خطواته نحو تيسير السياسة النقدية ضمن حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد أعلن عنها أمس.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الصينية في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 7.0194 يوان، بعدما لامس اليوان أعلى قيمة له في 16 شهراً عند 7.0156 للدولار في وقت سابق من التعاملات.

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وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم، إنه خفّض سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأمد 30 نقطة أساس إلى 2%، وذلك تماشياً مع ما أعلن عنه محافظ المصرف“بان جونج شينج” الثلاثاء.

وعززت هذه الخطوة آمال المستثمرين المحليين في تحسن أداء ثاني أكبر اقتصادات العالم، رغم تحذير بعض المحللين من أن هذه الإجراءات النقدية لن تكون كافية لإنعاش الاقتصاد ما لم يصاحبها اتخاذ إجراءات على صعيد السياسة المالية.


المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108712697

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