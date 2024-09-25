ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت العملة الصينية أمام نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما اتخذ المصرف المركزي أولى خطواته نحو تيسير السياسة النقدية ضمن حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد أعلن عنها أمس.
وتراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الصينية في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 7.0194 يوان، بعدما لامس اليوان أعلى قيمة له في 16 شهراً عند 7.0156 للدولار في وقت سابق من التعاملات.
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وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم، إنه خفّض سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأمد 30 نقطة أساس إلى 2%، وذلك تماشياً مع ما أعلن عنه محافظ المصرف“بان جونج شينج” الثلاثاء.
وعززت هذه الخطوة آمال المستثمرين المحليين في تحسن أداء ثاني أكبر اقتصادات العالم، رغم تحذير بعض المحللين من أن هذه الإجراءات النقدية لن تكون كافية لإنعاش الاقتصاد ما لم يصاحبها اتخاذ إجراءات على صعيد السياسة المالية.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108712697
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