لافيردى للتطوير العقارى تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال إبراهيم لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة لافيردى للتطوير العقارى، إن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى المناطق الاستثمارية الجاذبة التى تلبى احتياجات العملاء، فى إطار الخطة التوسعية للشركة.
أضاف لاشين لـ”البورصة”، أن الشركة تعتمد على أدوات تسويقية متنوعة، ومنها التسويق لمنتجاتها خارجيًا عن طريق المشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية الخارجية، حيث يعُد تصدير العقار أحد العناصر الأساسية فى خطة الشركة التسويقية.
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وأوضح أن“لافيردى للتطوير العقارى” من أوائل الشركات التى استثمرت فى العاصمة الإدارية بشكل عام وحى R8 بشكل خاص، من خلال تطوير مشروعها الأول“Laverde New capital” على مساحة 35 فدانا، والذى وصلت نسبة الإنشاءات به إلى أكثر من 45% بالإضافة إلى مشروع الشركة الثانى بالعاصمة“Laverde Cassette”، على مساحة 55 فدانًا، ويحتوى على مول تجارى وعمارات سكنية وفيلات، ووصلت نسبة الإنشاءات بالمشروع إلى أكثر من 35% حتى الآن.
وقال لاشين، إن مشروع“Laverde New Capital” يتميز بتصميمات أندلسية، بخلاف التصميم الكلى للمشروع على شكل نصف دائرة لضمان أفضل رؤية والسماح بتخلل الهواء وأشعة الشمس للوحدات فضلاً عن استخدام أكثر من 25% من خدمات المشروع بالطاقة الشمسية.
وأضاف أن واجهات المشروع شرقية بحرية وغربية بحرية لتصبح الوحدات المميزة بالمشروع على الواجهات البحرية تزيد على 95%، كما يقدم المشروع نموذج الاستوديو بمتوسط 75 متر مربع بتشطيبات عصرية ومفروشات عالمية، ومساحات الشقق السكنية تبدأ من 135 وحتى 313 متر، وتصل مساحات الفيلات إلى 470 مترا مربعا، والمول التجارى على مساحة 9 آلاف متر مربع، ونسبة التحميل فى المشروع لا تتجاوز 20%، وبلغت القيمة الاستثمارية للمشروع 6 مليارات جنيه. تطوير“Laverde Cassette” بمساحة 55 فدانًا واستثمارات 5 مليارات جنيه
كما يقدم المشروع الثانى“Laverde Cassette” نموذج الفيلات، بإجمالى وحدات 230 فيلا و300 غرفة فندقية، على مساحة 55 فدانًا، وتم استخدام الخطوط الدائرية فى تصميم المشروع، والتى تراعى رؤية جديدة للمشروع والوحدات، وهو ما يكسبه خصوصية وتميز لكل وحداته كتصميم وخدمات، لتصل أشعة الشمس والهواء لكل الوحدات، وبلغت القيمة الاستثمارية للمشروع 5 مليارات جنيه.
وأوضح لاشين، أن مشروعات الشركة تتوافر بها ميزة التملك للجنسيات المختلفة من الدول الأخرى الراغبة بالاستثمار فى مصر مما يجعلها مشروعات جاذبة للتدفقات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة.
وقال إن الشركة تسعى إلى تأسيس مجتمعات بأحدث التقنيات مع التركيز على توفير مزيج جذاب من الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية المستدامة والتميز التجارى بالإضافة إلى تقديم الاستثمار الأخضر الآمن فى أكثر المواقع الاستراتيجية.
وأضاف لاشين، أن الشركة تتمتع بتنوع فى حجم استثماراتها، ما أدى إلى تعظيم إيراداتها وتعزيز فرصها الاستثمارية، مؤكدًا أن السوق العقارى مرن ويستطيع تحمل الأزمات وامتصاصها، لكنه يحتاج إلى الإبداع وتقديم فكر مختلف ومنتجات عقارية متنوعة، وهو ما تقوم“لافيردى” بتنفيذه فى مشروعاتها.
وأوضح أن الشركات العقارية تعرضت للعديد من الصعاب والمتغيرات التى طرأت على السوق المصرى خلال الفترات الأخيرة نتيجة الظروف القهرية التى مر بها العالم من انتشار فيروس كورونا والحروب التى أثرت على الاقتصاد العالمى والاقتصادات الدولية.
وتابع لاشين:“استطعنا تجاوز تلك المعوقات وضخ المزيد من الاستثمارات فى العملية الإنشائية لمشروعاتنا حتى وصلت نسب الإنجاز إلى أكثر من 45% لتتوافق الإنشاءات على أرض الواقع مع ما تم الاتفاق عليه مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتعاقدات عملاء الشركة بالمشروعين لتسليم منتج متميز بأعلى جودة”.
وقال إن“لافيردى” شاركت فى معرض“هذى مصر” الذى أقيم فى الإمارات بإمارة دبى خلال شهر فبراير الماضى بمشروعى“لافيردى نيو كابيتال ولافيردى كازيت”، وحققت الشركة نجاحاً كبيراً من خلال مشاركتها القوية فى سلسلة المعارض الخارجية، كما تواجدت الشركة فى معرض“هذى مصر” بمدينة الرياض فى السعودية خلال شهر مايو الماضى، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف العملاء المصريين العاملين بالخارج وعملاء غير مصريين أيضًا.
وأضاف أن الشركة تقدم عروضًا قوية من خلال أنظمة سداد مرنة تناسب جميع شرائح العملاء، وهو ما نجحت به الشركة فى الوصول إلى أكثر من 70% كمبيعات خارجية للمشروعات من خارج مصر من إجمالى حجم المبيعات.
وأوضح أن الشركة تقوم دائماً بعمل دراسة مفصلة للسوق قبل البدء فى تخطيط مشروعاتها، وذلك من أجل إرضاء مختلف الاهتمامات والمتطلبات بأفضل الصور المتكاملة، مع قيامها باختيار أرقى التصميمات العالمية وأيضًا أفخم التشطيبات الداخلية، بالإضافة إلى الاختيار الأمثل للموقع ليأتى فى أكثر البقاع الاستراتيجية.
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