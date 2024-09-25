لافيردى للتطوير العقارى تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال إبراهيم لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة لافيردى للتطوير العقارى، إن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى المناطق الاستثمارية الجاذبة التى تلبى احتياجات العملاء، فى إطار الخطة التوسعية للشركة.

أضاف لاشين لـ”البورصة”، أن الشركة تعتمد على أدوات تسويقية متنوعة، ومنها التسويق لمنتجاتها خارجيًا عن طريق المشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية الخارجية، حيث يعُد تصدير العقار أحد العناصر الأساسية فى خطة الشركة التسويقية.

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وأوضح أن“لافيردى للتطوير العقارى” من أوائل الشركات التى استثمرت فى العاصمة الإدارية بشكل عام وحى R8 بشكل خاص، من خلال تطوير مشروعها الأول“Laverde New capital” على مساحة 35 فدانا، والذى وصلت نسبة الإنشاءات به إلى أكثر من 45% بالإضافة إلى مشروع الشركة الثانى بالعاصمة“Laverde Cassette”، على مساحة 55 فدانًا، ويحتوى على مول تجارى وعمارات سكنية وفيلات، ووصلت نسبة الإنشاءات بالمشروع إلى أكثر من 35% حتى الآن.

وقال لاشين، إن مشروع“Laverde New Capital” يتميز بتصميمات أندلسية، بخلاف التصميم الكلى للمشروع على شكل نصف دائرة لضمان أفضل رؤية والسماح بتخلل الهواء وأشعة الشمس للوحدات فضلاً عن استخدام أكثر من 25% من خدمات المشروع بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن واجهات المشروع شرقية بحرية وغربية بحرية لتصبح الوحدات المميزة بالمشروع على الواجهات البحرية تزيد على 95%، كما يقدم المشروع نموذج الاستوديو بمتوسط 75 متر مربع بتشطيبات عصرية ومفروشات عالمية، ومساحات الشقق السكنية تبدأ من 135 وحتى 313 متر، وتصل مساحات الفيلات إلى 470 مترا مربعا، والمول التجارى على مساحة 9 آلاف متر مربع، ونسبة التحميل فى المشروع لا تتجاوز 20%، وبلغت القيمة الاستثمارية للمشروع 6 مليارات جنيه.

كما يقدم المشروع الثانى“Laverde Cassette” نموذج الفيلات، بإجمالى وحدات 230 فيلا و300 غرفة فندقية، على مساحة 55 فدانًا، وتم استخدام الخطوط الدائرية فى تصميم المشروع، والتى تراعى رؤية جديدة للمشروع والوحدات، وهو ما يكسبه خصوصية وتميز لكل وحداته كتصميم وخدمات، لتصل أشعة الشمس والهواء لكل الوحدات، وبلغت القيمة الاستثمارية للمشروع 5 مليارات جنيه.

وأوضح لاشين، أن مشروعات الشركة تتوافر بها ميزة التملك للجنسيات المختلفة من الدول الأخرى الراغبة بالاستثمار فى مصر مما يجعلها مشروعات جاذبة للتدفقات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة.

وقال إن الشركة تسعى إلى تأسيس مجتمعات بأحدث التقنيات مع التركيز على توفير مزيج جذاب من الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية المستدامة والتميز التجارى بالإضافة إلى تقديم الاستثمار الأخضر الآمن فى أكثر المواقع الاستراتيجية.

وأضاف لاشين، أن الشركة تتمتع بتنوع فى حجم استثماراتها، ما أدى إلى تعظيم إيراداتها وتعزيز فرصها الاستثمارية، مؤكدًا أن السوق العقارى مرن ويستطيع تحمل الأزمات وامتصاصها، لكنه يحتاج إلى الإبداع وتقديم فكر مختلف ومنتجات عقارية متنوعة، وهو ما تقوم“لافيردى” بتنفيذه فى مشروعاتها.

وأوضح أن الشركات العقارية تعرضت للعديد من الصعاب والمتغيرات التى طرأت على السوق المصرى خلال الفترات الأخيرة نتيجة الظروف القهرية التى مر بها العالم من انتشار فيروس كورونا والحروب التى أثرت على الاقتصاد العالمى والاقتصادات الدولية.

وتابع لاشين:“استطعنا تجاوز تلك المعوقات وضخ المزيد من الاستثمارات فى العملية الإنشائية لمشروعاتنا حتى وصلت نسب الإنجاز إلى أكثر من 45% لتتوافق الإنشاءات على أرض الواقع مع ما تم الاتفاق عليه مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتعاقدات عملاء الشركة بالمشروعين لتسليم منتج متميز بأعلى جودة”.

وقال إن“لافيردى” شاركت فى معرض“هذى مصر” الذى أقيم فى الإمارات بإمارة دبى خلال شهر فبراير الماضى بمشروعى“لافيردى نيو كابيتال ولافيردى كازيت”، وحققت الشركة نجاحاً كبيراً من خلال مشاركتها القوية فى سلسلة المعارض الخارجية، كما تواجدت الشركة فى معرض“هذى مصر” بمدينة الرياض فى السعودية خلال شهر مايو الماضى، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف العملاء المصريين العاملين بالخارج وعملاء غير مصريين أيضًا.

وأضاف أن الشركة تقدم عروضًا قوية من خلال أنظمة سداد مرنة تناسب جميع شرائح العملاء، وهو ما نجحت به الشركة فى الوصول إلى أكثر من 70% كمبيعات خارجية للمشروعات من خارج مصر من إجمالى حجم المبيعات.

وأوضح أن الشركة تقوم دائماً بعمل دراسة مفصلة للسوق قبل البدء فى تخطيط مشروعاتها، وذلك من أجل إرضاء مختلف الاهتمامات والمتطلبات بأفضل الصور المتكاملة، مع قيامها باختيار أرقى التصميمات العالمية وأيضًا أفخم التشطيبات الداخلية، بالإضافة إلى الاختيار الأمثل للموقع ليأتى فى أكثر البقاع الاستراتيجية.