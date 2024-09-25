روبير دانيال: سيتى سكيب يساهم فى زيادة صادرات العقار المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) قال روبير دانيال، مدير سيتى سكيب، إن معرض“سيتى سكيب مصر” شهد نموًا فى أعداد المشاركين والمساحة المخصصة للمعرض على مدار السنوات الماضية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة فى السوق العقارى المصرى.

أضاف دانيال، أن شركة“إنفورما ماركتس” المنظمة لمعرض سيتى سكيب، حرصت على تصميم النسخة الثالثة عشر من المعرض على أكبر مساحة ممكنة، لإتاحة الفرصة للعديد من الشركات العقارية لعرض نماذج مشروعاتها المختلفة خلال المعرض.

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وأوضح أن المعرض يقام هذا العام على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع، موزعة بين القاعات من 1 إلى 4 فى مركز مصر للمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تعكس هذه المساحة النمو الكبير فى حجم المعرض، مما يتيح مشاركة أكبر عدد من المطورين وعرض مشروعاتهم المتعددة بشكل أكبر وأكثر جذبًا.

وقال إنه يشارك فى المعرض أكثر من 80 عارضًا، مما يجعله النسخة الأضخم من معرض سيتى سكيب فى مصر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه النسخة من المعرض تواجد أكثر من 40 ألف زائر.

وأضاف دانيال، أن معرض سيتى سكيب مصر يقدم منصة مثالية لاكتشاف فرص استثمارية متنوعة، والاطلاع على أحدث تطورات القطاع العقارى المصرى والإقليمى، ومشاركة الخبرات بين المطورين المحليين والإقليميين، نظرًا لأهمية الدور الذى يلعبه قطاع العقارات فى الاقتصاد.

وأوضح أن الاستثمار فى العقار من أهم القرارات التى تتطلب مبالغ كبيرة، لذلك يحرص الجمهور على التعامل بحرص فيما يخص النواحى المالية، وتابع دانيال:“نهتم كل عام بإضافة قيمة للمعرض من خلال City Scape Talks، والتى تهدف إلى دعم وتطوير القطاع العقارى”.

وأشار إلى أن النسخة الثالثة عشرة تضمنت عودة المؤتمر التمهيدى“سيتى سكيب مصر 2024” تحت شعار“نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع”، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التى تواجه المطورين والمجتمع العقارى الأوسع فى مصر والمنطقة، من خلال جمع أهم صناع القرار من الجهات الحكومية والخاصة لمساعدة تطور سوق العقارات فى الفترة الاقتصادية القادمة.

وقال دانيال، إن فعاليات المعرض ستتضمن تنظيم مسابقة Egypt Proptech Challenge، وذلك لاهتمامنا بدعم الشباب وابتكاراتهم فى مجال التحول الرقمى التى ستغير مجال العقارات فى المستقبل، وبالإضافة إلى المنصة الحوارية، ستستكمل منصة“Cityscape Talks”، التى تم إطلاقها العام الماضى، فعالياتها خلال اليومين الثانى والثالث من المعرض.

وأضاف أن“Cityscape Talks” بمثابة منصة إقليمية للجلسات النقاشية حول الموضوعات التى تهم المشترين، بدءًا من تصميم المنازل والدعم المالى المتوفر، وصولاً إلى تأثير التكنولوجيا فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن النسخة الثالثة عشر من سيتى سكيب هذا العام تُلقى الضوء على العديد من القضايا المهمة مثل جهود الحكومة لدعم القطاع، وفرص الاستثمار فى القطاع العقارى، والتمويل العقارى وصناديق الاستثمار، والتكنولوجيا والرقمنة فى مجال العقارات، والاستدامة والبناء الأخضر.

وأشار إلى أن منصة Cityscape Talks ستتناول مواضيع هامة تتعلق بالعملاء والمستثمرين العقاريين، وذلك بهدف توفير أفكار مبتكرة لتعزيز القطاع العقارى فى مصر.

وقال إن معرض سيتى سكيب مصر سيساهم بشكل كبير فى تعزيز صادرات العقارات المصرية، خاصة أن النسخة الثالثة عشر توفر منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الضخمة التى تستهدف الأسواق الخارجية، خاصة فى الدول العربية مثل الإمارات والسعودية.

وأضاف دانيال، أن المعرض يجمع بين المطورين العقاريين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، مما يسهل عملية الترويج للعقارات المصرية فى الخارج.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشارك فى المعرض أكثر من 80 مطورًا عقاريًا يعرضون أكثر من 1000 مشروع عقارى متميز، لافتًا إلى أن هذا يوفر فرصة للتواصل مع عدد كبير من المستثمرين الدوليين، مما يعزز فرص التصدير العقارى.

وأشار إلى أن السوق المصرى يتمتع بالعديد من المميزات، بداية من الموقع الجغرافى المتميز، والمناخ المعتدل طوال العام، مدعومًا بفروق العملة بعد تحرير سعر الصرف.

وقال دانيال، إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات لتنشيط التصدير العقارى، منها إنشاء صندوق عقارى، وتداول العقارات فى البورصة المصَرية، وإنشاء“البورصة العقارية” التى ستمثل منصة تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى الأصول العقارية والاستثمار فيها، مما يوفر فرصاً للتداول اللحظى والاستثمار الأكثر سيولة فى قطاع العقارات.