روبير دانيال: سيتى سكيب يساهم فى زيادة صادرات العقار المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال روبير دانيال، مدير معرض
سيتى سكيب، إن معرض“سيتى سكيب مصر” شهد نموًا فى أعداد المشاركين والمساحة المخصصة للمعرض على مدار السنوات الماضية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة فى السوق العقارى المصرى.
أضاف دانيال، أن شركة“إنفورما ماركتس” المنظمة لمعرض سيتى سكيب، حرصت على تصميم النسخة الثالثة عشر من المعرض على أكبر مساحة ممكنة، لإتاحة الفرصة للعديد من الشركات العقارية لعرض نماذج مشروعاتها المختلفة خلال المعرض.
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وأوضح أن المعرض يقام هذا العام على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع، موزعة بين القاعات من 1 إلى 4 فى مركز مصر للمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تعكس هذه المساحة النمو الكبير فى حجم المعرض، مما يتيح مشاركة أكبر عدد من المطورين وعرض مشروعاتهم المتعددة بشكل أكبر وأكثر جذبًا.
وقال إنه يشارك فى المعرض أكثر من 80 عارضًا، مما يجعله النسخة الأضخم من معرض سيتى سكيب فى مصر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه النسخة من المعرض تواجد أكثر من 40 ألف زائر.
وأضاف دانيال، أن معرض سيتى سكيب مصر يقدم منصة مثالية لاكتشاف فرص استثمارية متنوعة، والاطلاع على أحدث تطورات القطاع العقارى المصرى والإقليمى، ومشاركة الخبرات بين المطورين المحليين والإقليميين، نظرًا لأهمية الدور الذى يلعبه قطاع العقارات فى الاقتصاد.
وأوضح أن الاستثمار فى العقار من أهم القرارات التى تتطلب مبالغ كبيرة، لذلك يحرص الجمهور على التعامل بحرص فيما يخص النواحى المالية، وتابع دانيال:“نهتم كل عام بإضافة قيمة للمعرض من خلال City Scape Talks، والتى تهدف إلى دعم وتطوير القطاع العقارى”.
وأشار إلى أن النسخة الثالثة عشرة تضمنت عودة المؤتمر التمهيدى“سيتى سكيب مصر 2024” تحت شعار“نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع”، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التى تواجه المطورين والمجتمع العقارى الأوسع فى مصر والمنطقة، من خلال جمع أهم صناع القرار من الجهات الحكومية والخاصة لمساعدة تطور سوق العقارات فى الفترة الاقتصادية القادمة. فعاليات المعرض ستتضمن تنظيم مسابقة Egypt Proptech Challenge
وقال دانيال، إن فعاليات المعرض ستتضمن تنظيم مسابقة Egypt Proptech Challenge، وذلك لاهتمامنا بدعم الشباب وابتكاراتهم فى مجال التحول الرقمى التى ستغير مجال العقارات فى المستقبل، وبالإضافة إلى المنصة الحوارية، ستستكمل منصة“Cityscape Talks”، التى تم إطلاقها العام الماضى، فعالياتها خلال اليومين الثانى والثالث من المعرض.
وأضاف أن“Cityscape Talks” بمثابة منصة إقليمية للجلسات النقاشية حول الموضوعات التى تهم المشترين، بدءًا من تصميم المنازل والدعم المالى المتوفر، وصولاً إلى تأثير التكنولوجيا فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن النسخة الثالثة عشر من سيتى سكيب هذا العام تُلقى الضوء على العديد من القضايا المهمة مثل جهود الحكومة لدعم القطاع، وفرص الاستثمار فى القطاع العقارى، والتمويل العقارى وصناديق الاستثمار، والتكنولوجيا والرقمنة فى مجال العقارات، والاستدامة والبناء الأخضر.
وأشار إلى أن منصة Cityscape Talks ستتناول مواضيع هامة تتعلق بالعملاء والمستثمرين العقاريين، وذلك بهدف توفير أفكار مبتكرة لتعزيز القطاع العقارى فى مصر.
وقال إن معرض سيتى سكيب مصر سيساهم بشكل كبير فى تعزيز صادرات العقارات المصرية، خاصة أن النسخة الثالثة عشر توفر منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الضخمة التى تستهدف الأسواق الخارجية، خاصة فى الدول العربية مثل الإمارات والسعودية. طرح أكثر من 1000 مشروع عقارى بأنشطة متنوعة خلال فترة المعرض
وأضاف دانيال، أن المعرض يجمع بين المطورين العقاريين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، مما يسهل عملية الترويج للعقارات المصرية فى الخارج.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشارك فى المعرض أكثر من 80 مطورًا عقاريًا يعرضون أكثر من 1000 مشروع عقارى متميز، لافتًا إلى أن هذا يوفر فرصة للتواصل مع عدد كبير من المستثمرين الدوليين، مما يعزز فرص التصدير العقارى.
وأشار إلى أن السوق المصرى يتمتع بالعديد من المميزات، بداية من الموقع الجغرافى المتميز، والمناخ المعتدل طوال العام، مدعومًا بفروق العملة بعد تحرير سعر الصرف.
وقال دانيال، إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات لتنشيط التصدير العقارى، منها إنشاء صندوق عقارى، وتداول العقارات فى البورصة المصَرية، وإنشاء“البورصة العقارية” التى ستمثل منصة تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى الأصول العقارية والاستثمار فيها، مما يوفر فرصاً للتداول اللحظى والاستثمار الأكثر سيولة فى قطاع العقارات.
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