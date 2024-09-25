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تركيا: التقشف مستمر في تركيا ولا ضرائب جديدة حالياً - جريدة البورصة

9/25/2024 4:57:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير مالية تركيا محمد شيمشك للمستثمرين في لقاء بنيويورك إن السياسة المالية التقشفية ستلعب دوراً حاسماً في عملية تراجع معدل التضخم، وفقاً لشخص على معرفة مباشرة بالمناقشات.

أكد شيمشك في حديثه، أمس الثلاثاء، أن انضباط الإنفاق العام والتضييق على اقتصاد الظل سيكونان من الأمور المحورية في هذه السياسة، مشيراً إلى أنه لا توجد خطط لفرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي، بحسب الشخص المطلع الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن اللقاء كان مغلقاً أمام الصحافة.

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قدم شيمشك، إلى جانب وزير التجارة عمر بولات ومحافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، عرضاً في مؤتمر استضافته مجموعة“غولدمان ساكس” ومجلس الأعمال التركي الأميركي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وسعى وزير المالية إلى طمأنة المستثمرين بشأن تبني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسياسة النقدية التقليدية، بعدما أمضى الأخير سنوات في الدفاع عن نهج غير تقليدي بخفض أسعار الفائدة لترويض التضخم. فمنذ تحول تركيا إلى سياسات نقدية أكثر تشدداً العام الماضي، عمل شيمشك على التواصل مع المستثمرين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

أسعار الفائدة التركية وكبح التضخم

على مدى الأشهر الستة الماضية، أبقت تركيا على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 50%، حيث يسعى المسؤولون إلى خفض التضخم الذي وصل إلى 75% في وقت سابق من هذا العام.

وقال الوزير إن التأثير المتأخر للسياسة النقدية والتحفيز المالي السلبي سيكونان المحددين الرئيسيين لتراجع معدلات التضخم، لكنه رفض المخاوف بشأن المفاضلة بين التضخم والنمو، وفقاً لما ذكره الشخص المطلع.

أظهر المستثمرون الأجانب اهتماماً متجدداً بالأصول التركية هذا العام، حيث يراهن الكثيرون على ارتفاع الليرة من خلال الاستثمار في فروق أسعار الفائدة – عبر الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة منخفضة لشراء الليرة – أو حيازة سندات قصيرة الأجل.

مع ذلك، فإن التدفقات الأجنبية المباشرة التي بلغت حوالي ملياري دولار في النصف الأول من العام ما تزال أقل من نصف متوسط التدفقات خلال العقد الذي سبق الجائحة.

وحث الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين الماضي، الشركات الأميركية، ومن بينها الشركات العاملة في مجال الطيران والمصارف، على الاستفادة من دعم حكومته خلال فعالية استضافتها غرفة التجارة الأميركية.


المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108712694

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