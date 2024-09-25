أحمد منصور: 3.4 مليار جنيه مبيعات Cred التعاقدية خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة Cred، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام الجارى 2024.

وأضاف منصور لـ”البورصة”، أن مبيعات الشركة، منذ بداية العام الجارى، بلغت نحو 4.5 مليار جنيه حتى الآن، وأن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام المقبل.

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وأشار إلى أن مبيعات شركة Cred بلغت 3.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى، وتستهدف الشركة ضخ 1.8 مليار جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.

وأوضح أن الشركة تستهدف تسليم حوالى 478 وحدة هى إجمالى عدد وحدات المرحلة الأولى بمشروع ((CLM)) فى العاصمة الإدارية الجديدة ، إضافة إلى 100 وحدة بالمرحلة الثانية بنهاية العام الجارى، وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

وقال ((منصور))، إنَّ الشركة قامت بتسليم 200 وحدة حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل بحلول عام 2027.

وأضاف ((منصور))، أن مشروع ((CLM)) بنشاط سكنى متكامل على مساحة 43 فداناً، ويضم 1800 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الإدارية والتجارية، ويشمل 5 مراحل بيعية بحجم استثمارات يصل إلى 5.6 مليار جنيه، لافتاً إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع عند طرحه فى عام 2017 كانت 3.7 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بالمشروع بقيمة 3.6 مليار جنيه حتى الآن، وتمثل نسبة 85% من إجمالى المشروع والمتبقى 15% فقط، والمستهدف من النسبة المتبقية تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار العقارات.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع شركتى مقاولات جديدتين بخلاف شركة ((MIG)) الشقيقة، بهدف تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بالمشروع والانتهاء منها.

وتابع الرئيس التنفيذى لشركة Cred: ((كان من المستهدف ضخ 800 مليون جنيه بإنشاءات المشروع خلال العام الجارى ولكن تجاوزنا هذا الرقم، ومن المتوقع أن نصل إلى مليار جنيه بنهاية العام، ومن المستهدف ضخ 1.2 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية بالمشروع خلال العام المقبل)).

وقال ((منصور))، إنَّ الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 2.9 مليار جنيه حتى الآن بمشروع ((Ever New Cairo)) الذى تم إطلاقه فى بداية العام الحالى بمنطقة التجمع السادس فى مدينة القاهرة الجديدة.

و((Ever New Cairo)) هو مشروع سكنى تجارى إدارى على مساحة 128.5 فدان بإجمالى استثمارات يصل إلى 30 مليار جنيه.

وأضاف أن Cred لديها العديد من الأذرع الاستثمارية، فهى تملك شركة متخصصة لإدارة المشروعات وشركة للصناعات الهندسية والتشطيبات.

وأوضح ((منصور))، أن 30% من مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى، لافتاً إلى أن أبرز الجنسيات الأجنبية من السعودية والإمارات.

وقال إنَّ الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها، وتابع: ((الشركة تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من سرعة تنفيذ المشروعات طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء)).

وأضاف ((منصور))، أن الشركة تتفاوض مع بنكين للحصول على قرض بقيمة 650 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المفاوضات خلال الشهرين القادمين، وسيتم تخصيص التمويل فى حالة الحاجة الضرورية لضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات القائمة.

وأشار إلى أنه بالرغم من استقرار سعر الصرف وأسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، فإنَّ أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 20% بنهاية العام الجارى نتيجة حجم الطلب المرتفع على شراء العقارات، موضحاً أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تجاوزت 100% خلال العام الماضى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.

وأوضح ((منصور))، أن الوحدات السكنية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق العقارى خلال الفترة الحالية بفضل حجم الطلب المرتفع عليها سواء بغرض السكن أو الاستثمار ونتيجة زيادة النمو السكانى الكبير.