أحمد منصور: 3.4 مليار جنيه مبيعات Cred التعاقدية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة Cred، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام الجارى 2024.
وأضاف منصور لـ”البورصة”، أن مبيعات الشركة، منذ بداية العام الجارى، بلغت نحو 4.5 مليار جنيه حتى الآن، وأن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام المقبل.
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وأشار إلى أن مبيعات شركة Cred بلغت 3.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى، وتستهدف الشركة ضخ 1.8 مليار جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأوضح أن الشركة تستهدف تسليم حوالى 478 وحدة هى إجمالى عدد وحدات المرحلة الأولى بمشروع ((CLM)) فى العاصمة الإدارية الجديدة ، إضافة إلى 100 وحدة بالمرحلة الثانية بنهاية العام الجارى، وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.
وقال ((منصور))، إنَّ الشركة قامت بتسليم 200 وحدة حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل بحلول عام 2027. مشروع ((CLM)) بمساحة 43 فداناً ويضم 1800 وحدة باستثمارات 5.6 مليار جنيه
وأضاف ((منصور))، أن مشروع ((CLM)) بنشاط سكنى متكامل على مساحة 43 فداناً، ويضم 1800 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الإدارية والتجارية، ويشمل 5 مراحل بيعية بحجم استثمارات يصل إلى 5.6 مليار جنيه، لافتاً إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع عند طرحه فى عام 2017 كانت 3.7 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بالمشروع بقيمة 3.6 مليار جنيه حتى الآن، وتمثل نسبة 85% من إجمالى المشروع والمتبقى 15% فقط، والمستهدف من النسبة المتبقية تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار العقارات.
وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع شركتى مقاولات جديدتين بخلاف شركة ((MIG)) الشقيقة، بهدف تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بالمشروع والانتهاء منها.
وتابع الرئيس التنفيذى لشركة Cred: ((كان من المستهدف ضخ 800 مليون جنيه بإنشاءات المشروع خلال العام الجارى ولكن تجاوزنا هذا الرقم، ومن المتوقع أن نصل إلى مليار جنيه بنهاية العام، ومن المستهدف ضخ 1.2 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية بالمشروع خلال العام المقبل)). الشركة تطور مشروع ((Ever New Cairo)) باستثمارات 30 مليار جنيه
وقال ((منصور))، إنَّ الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 2.9 مليار جنيه حتى الآن بمشروع ((Ever New Cairo)) الذى تم إطلاقه فى بداية العام الحالى بمنطقة التجمع السادس فى مدينة القاهرة الجديدة.
و((Ever New Cairo)) هو مشروع سكنى تجارى إدارى على مساحة 128.5 فدان بإجمالى استثمارات يصل إلى 30 مليار جنيه.
وأضاف أن Cred لديها العديد من الأذرع الاستثمارية، فهى تملك شركة متخصصة لإدارة المشروعات وشركة للصناعات الهندسية والتشطيبات. 30% من مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج
وأوضح ((منصور))، أن 30% من مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى، لافتاً إلى أن أبرز الجنسيات الأجنبية من السعودية والإمارات.
وقال إنَّ الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها، وتابع: ((الشركة تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من سرعة تنفيذ المشروعات طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء)).
وأضاف ((منصور))، أن الشركة تتفاوض مع بنكين للحصول على قرض بقيمة 650 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المفاوضات خلال الشهرين القادمين، وسيتم تخصيص التمويل فى حالة الحاجة الضرورية لضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات القائمة.
وأشار إلى أنه بالرغم من استقرار سعر الصرف وأسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، فإنَّ أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 20% بنهاية العام الجارى نتيجة حجم الطلب المرتفع على شراء العقارات، موضحاً أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تجاوزت 100% خلال العام الماضى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.
وأوضح ((منصور))، أن الوحدات السكنية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق العقارى خلال الفترة الحالية بفضل حجم الطلب المرتفع عليها سواء بغرض السكن أو الاستثمار ونتيجة زيادة النمو السكانى الكبير.
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