اكتشف وجهاتك المفضلة مع "Lucky 7" : الخطوط الجوية التركية تطلق حملتها الجديدة مع خصومات شهرية

(MENAFN
- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، التي تسيّر رحلاتها إلى وجهات في العالم أكثر من أي شركة طيران أخرى، مؤخراً عن عرض رحلات حصري وخاص بالسوق الإماراتية، في إطار حملة "Lucky 7". تتيح هذه الحملة للمسافرين لاستكشاف مناطق ووجهات جديدة حول العالم شهرياً، وتحقيق وفورات مذهلة.
وسيتم شهرياً وحتى نهاية فبراير 2025، الكشف عن سبع وجهات جديدة، تتضمن خصومات بقيمة 500 درهم إماراتي على الرحلات ذهابًا وإيابًا من دبي. وتندرج هذه الحملة، في إطار التزام الخطوط الجوية التركية، بتعزيز تجربة السفر من خلال عروض مذهلة لضيوفها، التي من شأنها تحقيق قيمة لا مثيل لها.
ابتداءً من شهر سبتمبر، ستقوم الخطوط الجوية التركية، بتقديم خصومات شهرية لعدد من الوجهات، تشمل تورنتو، دالاس، باري، ريزي، دالامان، كونستانتا، ولشبونة. ويمكن الاستفادة من هذا العرض بإضافة رمز الترويج SAVE500 في قسم الدفع أثناء عملية الحجز. وتمتد فترة بيع التذاكر حتى 30 سبتمبر 2024، أما فترة السفر فستبقى مفتوحة حتى 1 سبتمبر 2025.
كما تقدم الخطوط الجوية التركية، مجموعة من الخدمات للمسافرين عبر مطار إسطنبول، لاستكشاف المدينة أثناء رحلات الترانزيت، بما في ذلك برنامج "توقف في اسطنبول" Stopover Istanbul، والاستمتاع بإقامة فندقية مجانية خلال فترات التوقف لرحلاتهم عبر إسطنبول، والتي تزيد عن 20 ساعة أو أكثر. أو يمكن للمسافرين الاستفادة من فترات التوقف، من خلال برنامج "TourIstanbul"، الذي يقدم جولات مجانية مع مرشدين إلى المعالم الشهيرة في إسطنبول للمسافرين الذين تتراوح مدة توقفهم المؤقت بين 6 و24 ساعة.
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