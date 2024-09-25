بورصة العملات المشفرة العالمية داركيكس تدخل في شراكة مع قادة الصناعة لتعزيز مكانتها

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) تتعاون داركيكس، بالشراكة مع صناديق استثمارية دولية، مع شركات رائدة في الصناعة مثل Sumsub وAlchemy Pay وMoonPay وChainUp لتعزيز مكانتها العالمية، وهي بورصة عالمية للعملات المشفرة أسستها شركة United Chain Tech، الشركة العالمية الرائدة في قطاع خدمات البنية التحتية للبلوكتشين والعملات المشفرة والفوركس.
جورجيا، مدينة تبليسي — تسعى داركيكس، بالتعاون مع صناديق استثمارية دولية، إلى تعزيز مكانتها في المنافسة العالمية، ويقع مقرها الرئيسي في دبي وأنشأها رواد أعمال أتراك بالشراكة مع شركة United Chain Tech PLC، وهي شركة رائدة في خدمات البنية التحتية للبلوكتشين والعملات المشفرة والفوركس تعمل على تمكين الحرية المالية العالمية.
فريق يضمّ 250 شخصًا في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
داركيكس شركة عالمية متخصصة في البنية التحتية للبلوكتشين، توفر منتجات وخدمات مالية تفوق سيولة كبرى بورصات العملات المشفرة حول العالم. ومن بين المؤسسين المشاركين الرئيس التنفيذي مراد توبيرك سانجاكلي، والمدير التنفيذي للعمليات إيراي جوندوغان، والمدير التقني يلماز تشاغري إشبوغا، إضافة للمدير المالي بيرول باليك الذي يستكمل الفريق التنفيذي.
وأكد إيراي جوندوجان، المدير التنفيذي للعمليات في داركيكس، أن مهمتهم تتجاوز مجرد كونهم بورصة للعملات المشفرة، حيث قال: "إننا نركز على بناء نظام بيئي آمن وسهل الاستخدام يعمل على تمكين المستثمرين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم، كما نهدف إلى تزويد المستثمرين الجدد والمتمرسين بالأدوات والموارد التعليمية والدعم الذي يحتاجون إليه مع وضع الأمن في صميم كل ما نقوم به، واليوم، تعمل داركيكس بفريق مُكون من 250 شخصًا ينشطون في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكلهم يكرسون جهودهم لإعطاء الأولوية لتجربة المستخدم، ولدينا أكثر من 100 موظف يعملون في مكاتبنا في جورجيا وألبانيا ونعمل في مواقعنا الأوروبية، وسنعمل قريبًا على توحيد جميع الفرق في دبي، حيث سندير خدماتنا العالمية منها".
التعاون مع الشركاء العالميين لتقديم أفضل الخدمات
من جانبه، أكد إيراي جوندوجان على التزام داركيكس بالامتثال لمعايير الأمان ومتطلبات الامتثال والالتزامات التنظيمية بقوله: "لقد حققت داركيكس دخولاً طموحاً إلى الصناعة، ونحن نطلق أعمالنا في وقت بلغ فيه الطلب على بورصات العملات المشفرة الآمنة والفعالة وسهلة الاستخدام أعلى مستوياته على الإطلاق، وفي هذا السياق، نستفيد من الوجود العالمي لشركة United Chain Tech للإعلان عن شراكات مع عمالقة العملات المشفرة والبلوكشين الدوليين، فعلى سبيل المثال، أقمنا شراكة مع شركة Sumsub، الشركة الرائدة في تقنية G2 لعام 2023، للتحقق من الهوية وعمليات اعرف عميلك، ومن أجل تعزيز تجربة التداول لمستخدمينا، قمنا بدمج البنية التحتية الفريدة للدفع من MoonPay وAlchemy Pay في نظامنا، كما نقوم بتوسيع تعاوننا العالمي مع شركاء مثل ChainUP، وستستمر هذه الشراكات في النمو والتطور، وعلاوة على ذلك، تلتزم داركيكس بتقديم خدمات الاستثمار والحفظ للمستثمرين المؤسسيين، وذلك على النحو الذي تسمح به اللوائح المعمول بها في الأسواق التي نعمل فيها".
اتخاذ خطوات للامتثال لقوانين التشفير
وأوضح إيراي جوندوجان، المدير التنفيذي للعمليات في شركة داركيكس، أن المنصة ستوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات التي تركز على البلوكشين والعملات المشفرة، بما في ذلك التداول الفوري والعقود الآجلة والتداول بالهامش والتخزين والإقراض بالعملات المشفرة وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi). وأوضح بقوله:
"تتبنى داركيكس معايير الأمان العالمية، بما في ذلك أوضاع الأمان البيومترية، كما تثقف المستخدمين حول ثقافة البلوكشين والعملات المشفرة من خلال "أكاديمية داركيكس"، وتضع معيارًا جديدًا لتجربة التداول، وتدعم العملات الورقية المتعددة لتلبية احتياجات مجتمع العملات المشفرة العالمي، وفي إطار جهودنا الرامية للعمل كمزود خدمة للأصول المشفرة في تركيا، فإننا نتخذ الخطوات اللازمة للامتثال، وهدفنا هو تقديم منصة آمنة وموثوقة وغنية بالميزات تتكيف مع الاحتياجات المتطورة باستمرار لسوق العملات المشفرة، وتُعد داركيكس جاهزة للتبني الجماعي العالمي."
جهة الاتصال:
Ali Aydın Erduran
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