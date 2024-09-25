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بابون تُطلع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التشيلي على آخر المُستجدات

9/25/2024 4:43:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيلي فيرا بابون، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التشيلي على آخر المستجدات في فلسطين والحالة الراهنة للاعتداءات الإسرائيلية المُدمرة والإبادة الجماعية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

وتطرقت بابون خلال الجلسة، إلى نتائج الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إذ تحول غالبية المواطنين إلى نازحين، بعد دمرت وقصف منازلهم، إضافة إلى قصف المدارس، واستهداف المستشفيات، والنقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية.

كما استعرضت الوضع الراهن في الضفة الغربية بما فيها القدس، إذ تتصاعد انتهاكات الاحتلال والمستعمرين، والاعتداءات التي يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الاستيلاء على أراضي المواطنين.

وأشارت بابون إلى أن المجتمع الدولي أمامه طريقين الأول: أن يبدأ بالاعتراف بحق شعبنا في العيش بحرية وكرامة وأمان، مما سيؤدي بدوره إلى سلام وأمان مشتركين في المنطقة بأسرها، أو الاستمرار في إنكار هذه الحقوق وإدامة المنطقة إلى صراع لا ينتهي. مشددة على أنه لا يجب على إسرائيل أن تستمر في وهم أنها تستطيع مواصلة احتلالها واستعمارها وفي الوقت نفسه تحقيق السلام والأمن الإقليمي.

بدورهم، أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التشيلي على تضامنهم مع شعبنا، ورفضهم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، كما عبروا عن قلقهم إزاء جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي وبناء المستعمرات، كما أكدوا أنهم خاطبوا وزارة الخارجية التشيلية للتحرك على كافة المستويات لمُتابعة القضية الفلسطينية.

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