بابون تُطلع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التشيلي على آخر المُستجدات

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيلي فيرا بابون، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التشيلي على آخر المستجدات في فلسطين والحالة الراهنة للاعتداءات الإسرائيلية المُدمرة والإبادة الجماعية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.
وتطرقت بابون خلال الجلسة، إلى نتائج الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إذ تحول غالبية المواطنين إلى نازحين، بعد دمرت وقصف منازلهم، إضافة إلى قصف المدارس، واستهداف المستشفيات، والنقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية.
كما استعرضت الوضع الراهن في الضفة الغربية بما فيها القدس، إذ تتصاعد انتهاكات الاحتلال والمستعمرين، والاعتداءات التي يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الاستيلاء على أراضي المواطنين.
وأشارت بابون إلى أن المجتمع الدولي أمامه طريقين الأول: أن يبدأ بالاعتراف بحق شعبنا في العيش بحرية وكرامة وأمان، مما سيؤدي بدوره إلى سلام وأمان مشتركين في المنطقة بأسرها، أو الاستمرار في إنكار هذه الحقوق وإدامة المنطقة إلى صراع لا ينتهي. مشددة على أنه لا يجب على إسرائيل أن تستمر في وهم أنها تستطيع مواصلة احتلالها واستعمارها وفي الوقت نفسه تحقيق السلام والأمن الإقليمي.
بدورهم، أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التشيلي على تضامنهم مع شعبنا، ورفضهم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، كما عبروا عن قلقهم إزاء جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي وبناء المستعمرات، كما أكدوا أنهم خاطبوا وزارة الخارجية التشيلية للتحرك على كافة المستويات لمُتابعة القضية الفلسطينية.
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