وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يحملون إسرائيل مسؤولية التدهور الخطير بالمنطقة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك/PNN- حمل وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.
جاء ذلك خلال اجتماعهم على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.
وناقش الوزراء خلال الاجتماع مسار العمل ضمن إطار آلية التعاون الثلاثي، تحضيراً للقمة الثلاثية المرتقبة التي ستُعقد على مستوى القادة في القاهرة.
وتناول الوزراء التوتر المتصاعد في المنطقة، وأكدوا ضرورة أن يبدأ أي جهود لوقف هذا التصعيد من خلال إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددين على أن إسرائيل تسعى لإشعال حرب شاملة في المنطقة.
ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب.
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