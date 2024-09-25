وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يحملون إسرائيل مسؤولية التدهور الخطير بالمنطقة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/PNN- حمل وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.

جاء ذلك خلال اجتماعهم على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع مسار العمل ضمن إطار آلية التعاون الثلاثي، تحضيراً للقمة الثلاثية المرتقبة التي ستُعقد على مستوى القادة في القاهرة.

وتناول الوزراء التوتر المتصاعد في المنطقة، وأكدوا ضرورة أن يبدأ أي جهود لوقف هذا التصعيد من خلال إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددين على أن إسرائيل تسعى لإشعال حرب شاملة في المنطقة.

ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب.