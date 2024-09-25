معتقل من كفر دان غرب جنين يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN- المعتقل حسام عدنان توفيق عابد (42 عاماً)، من بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ 22 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت عابد بتاريخ 25/09/2003؛ وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى (55) عاماً ونصف.

وأضاف سمور، أن عابد يقبع حالياً في سجن رامون؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/07/2003.

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