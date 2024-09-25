Wednesday, 25 September 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معتقل من كفر دان غرب جنين يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

9/25/2024 4:43:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل المعتقل حسام عدنان توفيق عابد (42 عاماً)، من بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ 22 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت عابد بتاريخ 25/09/2003؛ وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى (55) عاماً ونصف.

وأضاف سمور، أن عابد يقبع حالياً في سجن رامون؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/07/2003.

ــــ

MENAFN25092024000205011050ID1108712600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث