فريق المحامين الدولي يحاصر نتنياهو وغالانت ويوجه صفعة للإحتلال في الجنائية الدولية

MENAFN - Palestine News ) لاهاي /PNN- في وقت تتسارع فيه أحداث الحرب على جميع الجبهات ، كشف مصدر مقرب من دائرة مكتب المدعي العام الدولي رفض الكشف عن إسمه عن مفاجأة غير متوقعة قام بها فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى الجنائية الدولية بتقديم ردهم الحاسم على ما أعلنت عنه الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة "إكس" يوم الجمعة الموافق ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ بأن إسرائيل قدّمت طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي ، وفي شرعية طلبات المدعي الدولي إصدار مذكرتي توقيف بحق بنيامين ويوآف غالانت ، خاصة وأن فريق المحامين تعرض لعملية إرهابية من قبل جيش الإحتلال لإرهاب الفريق الدولي أعلن عنها في مطلع هذا الشهر بقصد منعهم من الإستمرار في تقديم المذكرات وسحب الشكوى الأصلية ولم يكن من المتوقع توجيه ردهم اليوم بهذه الطريقة الإستثنائية.

وصرح الدكتور فيصل خزعل رئيس فريق المحامين الدولي قائلا:“لقد دخلنا في حرب قضائية لصالح الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي منذ أكتوبر ٢٠٢٣ ، وواجهنا تهديد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مطلع هذه السنة ٢٠٢٤ ، كما واجهنا ٦٠ دولة ومنظمة في أغسطس الشهر الماضي ، وكذلك العملية الإرهابية التي تعرضنا لها في مطلع هذا الشهر سبتمبر ٢٠٢٤ ، واليوم نكمل مواجهاتنا مع الإحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية بالرد على ما قدمه الإحتلال من طعنه في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وشرعية طلبات المدعي الدولي لإصدار مذكرتي توقيف بحق قادة الإحتلال ، لرفض طعنهم لسابقة الفصل من جهة وتقديم دفوع مضادة لما قدمه الإحتلال على سبيل الإحتياط والتحوط من الجهة الأخرى.”

وأشار المصدر أن المذكرات التي قدمها الإحتلال تأتي بالتحديد قبل مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهو فعل مشابه تمامًا لنفس فعل ٦٠ حكومة ومنظمة سمحت لهم المحكمة الجنائية الدولية في تموز/يوليو ٢٠٢٤ الماضي بتقديم حججها القانونية في مسألة مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين وكان القصد من تصرفاتهم أيضا تعطيل مذكرات الإعتقال لتمكين المشكو في حقهم من السفر في ذلك الوقت وهو أمر أصبح تكراره يشكل عبثًا في القانون الدولي ومحاولة للتلاعب في قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وختم الدكتور خزعل تصريحه قائلا :“قدمنا مذكرة إلى مكتب المدعي الدولي طلبنا فيها من المحكمة الجنائية الدولية رفض طعن المشكو في حقهم لسابقة الفصل في الموضوع وتأكيد إختصاص المحكمة ، ومن جهة أخرى قدمنا دفاعًا على سبيل الإحتياط والتحوط ذكرنا فيه أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرار في ٥ فبراير ٢٠٢١ بتصويت الأغلبية ، بأن للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية في الجرائم المرتكبة على الأراضي ١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة ، وأن هذا القرار ينطبق على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية ، أي أن الجرائم والانتهاكات الدولية تتم على أراضي تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية ، وأن دولة هذه الأراضي هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، والإشارة هنا إلى فلسطين ، كما أسهبنا بأن انسحاب إسرائيل من عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية ، وإشارتها في قرار الإنسحاب إلى أنها لا ترغب بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملها على تنفيذ ما يترتب عليها من التزامات تجاه المحكمة ، هو أمر لا ينطبق على هذه الشكوى أو الجرائم المشار إليها والتي وقعت في قطاع غزة منذ تاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخه ، وكذلك الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ ، حيث أن الجرائم المشكو فيها وقعت على الأراضي ١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة ، أي أراضي قطاع غزة والضفة الغربية وباقي الأراضي التي تندرج على حدود ١٩٦٧ من الجانب الفلسطيني الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، وعليه فإن انسحاب إسرائيل من العضوية لا يمثل أي تأثير على هذه الشكوى من حيث الظرف المكاني أو ضلوع المشكو في حقهم في الجرائم ، بل إنه يقع في صميم اختصاص وولاية المحكمة الجنائية الدولية.”

يقوم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق منذ تشرين الاول/أكتوبر ٢٠٢٣ الماضي بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر ، كما دخلوا في مواجهة مع الإحتلال الشهر الجاري أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ في معركة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم تمكين المشكو في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة.