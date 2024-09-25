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سعد: أطلقنا حملة 15 دقيقة إضراب عالمي من أجل عمال فلسطين

9/25/2024 4:43:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN أعلن رئيس الاتحاد العربي للنقابات، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، عن إطلاق نداء للمنظمات والنقابات الدولية والعربية للمشاركة بالحملة التضامنية للإضراب العمالي العالمي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2024 المصادف لذكرى اليوم العالمي للعمل اللائق الذي تستحضر فيه النقابات أحد أهم مبادئها وهو الدفاع عن حق العمال دون تمييز.

ودعا سعد في بيان له، اليوم الأربعاء، عمال العالم بالتوقف عن العمل لمدة (15) دقيقة، في الساعة (12:00) بتوقيت القدس من يوم الإثنين 7 تشرين الأول، لتذكير المجتمع الدولي بمعاناة عمال وشعب فلسطين وضرب موعد جديد مع وفاء الحركة النقابية العالمية لمبادئها الداعمة بحق الشعوب في الانعتاق، والتحرر، وتقرير مصيرها، خصوصا وأن هذا التاريخ يذكرنا بمرور سنة كاملة على حرمان الاحتلال لعمال فلسطين من حقهم في الذهاب للعمل، وإخضاع الشعب الفلسطيني لكل أشكال التنكيل والتدمير الممنهج لمقومات الحياة الكريمة وعلى رأسها حق الإنسان في العمل.

وبين أن حرب الإبادة ضد تسببت بارتفاع نسبة الفقر الى (55 %)، وتسببت بخسائر اقتصادية تقدر بـ (2.3) مليار دولار، وبتخفيض عدد العمال بالمؤسسات الفلسطينية لأكثر من (65 %)، و(500) ألف عامل فقدوا عملهم، لترتفع نسبة البطالة الى (51%)، في ظل غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار السلع بنسبة (600 %)، إضافة إلى (450) مليون دولار شهريا فاتورة حرمان الفلسطينيين من أجورهم.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العربي للنقابات هند بن عمار، أن الاتحاد جهز نداءً بأربع لغات وهي: (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية)، وسيسعى جاهدا لإيصال نداء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى كل دول العالم، ودعوة عمال العالم إلى الالتزام الفعلي والحقيقي بالإضراب الهادف لمساندة عمال فلسطين الذين تعرض حياتهم للخطر عند تنقلهم إلى أماكن عملهم بسبب التنكيل بهم من قبل حكومة الاحتلال سواء بالقتل، أو الضرب، أو الاعتقال.

يذكر أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استشهدا 14 عاملا بعد استهدافهم في أماكن عملهم أو أثناء توجههم إلى أماكن عملهم بالضفة الغربية أو في أراضي الـ 48، أو داخل سجون الاحتلال خلال فترة التحقيق معهم.


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