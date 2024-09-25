الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN-قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن أسعار تكاليف البناء والطرق في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعا خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر آب 2024 مقارنة بشهر تموز 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 122.13 مقارنة بـ 121.93 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 121.06 مقارنة بـ 120.87 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.18%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 122.14 مقارنة بـ 121.83 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.39%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.71% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 117.18 مقارنة بـ 118.02 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.04%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.57%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.42%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.22% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 131.28 مقارنة بـ 131.00 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.54%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 123.62 مقارنة بـ 122.96 خلال الشهر السابق، وأسعار شبكات المياه ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 134.77 مقارنة بـ 134.65 خلال الشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.17%، خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.72 مقارنة بـ 117.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



