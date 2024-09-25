مع دخول العدوان يومه الـ355: شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مناطق في غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني، بأن طواقمها انتشلت جثمان مسن (70 عاما)، وشاب استشهدا بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الدفاع جثمان فتاة من تحت أنقاض منزلها المدمر جراء قصفه من قبل الاحتلال أمس في منطقة النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء بعد طيران الاحتلال مركبة مدنية شمال شرق مخيم النصيرات.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه المناطق الغربية لقطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال ارضا زراعية ببلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و467، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.