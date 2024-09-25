تطوير مصر تخطط للحصول على تمويلات بنكية بقيمة 3 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تركز على محورين، الأول الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، والثانى زيادة حجم أعمال الشركة من خلال التوسع داخليًا وخارجيًا.

أضاف شلبى لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف الحصول على تمويلات بنكية بقيمة تتراوح من 2 إلى 3 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة، لتوجيهها لأعمال إنشاءات مشروعاتها، فضلًا عن دعم خطتها التوسعية خاصة بالأسواق الخارجية.

موضوعات“العتال” تبدأ تنفيذ مشروع“The 101” فى“مستقبل سيتى” مطلع 2025 “تايمز للتطوير العقارى” تحقق 5.5 مليار جنيه مبيعات منذ بداية 2024 “آكام الراجحى” توقيع اتفاقيات مع“محرم باخوم” و”SITES” و”MHDH” لتنفيذ مشروع“D.O.S.E”

وأوضح أن“تطوير مصر” تدرس 4 فرص استثمارية جديدة فى السوق السعودى، ومن المستهدف أن تكون مشروعات عمرانية متكاملة تضم وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية، وستكون بنظام الشراكة سواء مع الجهات الحكومية مثل وزارة الإسكان السعودية، أو شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركة تستعد لإطلاق أولى مشروعاتها بالسعودية خلال الفترة القادمة فى الرياض، بالشراكة مع شركة“نايف الراجحى”، لافتًا إلى أن السوق السعودى واعد ويوفر عددًا كبيرًا من التسهيلات للمطورين العقاريين.

وقال شلبى، إن شركة“تطوير مصر” لديها خطة طموحة للتوسع فى السوق السعودى خلال الـ5 سنوات القادمة، وتكرار التجربة من خلال مشروعات جديدة سواء بالشراكة مع الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص.

وأضاف أن مصر ضمن أكثر 5 دول تستثمر فيها السعودية والمستثمرين السعوديين، موضحًا أن السعودية حريصة على تقديم تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين المصريين بعدما أثبتوا نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية انعكس على نمو القطاع العقارى المصرى.

وأشار إلى أن السوق السعودى جذب أنظار المطورين المصريين، والدولة بذلت مجهودًًا كبيرًا فى الترويج للقطاع العقارى سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن السوق السعودى ضخم ويضم فرص استثمارية متنوعة قادرة على جذب المستثمرين.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالصناديق العقارية التى تمثل أحد أسهل وأبسط الآليات لجذب المستثمرين، وكذلك الاهتمام بتطبيق الحوكمة المؤسسية على مستوى الشركات.

وقال إن شركة تطوير مصر تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق العقارى المصرى، ما بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، فضلًا عن العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف شلبى، أن الشركة تبحث فى مشروعاتها عن المساحات الكبيرة، لتغطى أى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الساحل الشمالى نجح فى جذب أنظار المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة بعد دور الدولة الكبير فى الترويج للمنطقة وتوقيع صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى حزمة المشروعات العقارية المتنوعة التى طرحتها شركات التطوير العقارى المصرية بالمنطقة.

وقال إن“تطوير مصر” تنفذ مشروعات عمرانية فى جميع القطاعات السكنية والتجارية والتعليمية، ومع نهاية العام الجارى سيصل عدد الوحدات التى تم تسليمها بمشروعات الشركة إلى 5 آلاف وحدة سكنية.

وأضاف أن الشركة ستركز على إنشاء المنطقة التعليمية بمشروع“بلومفيلدز” فى“مستقبل سيتى”، وجارى بحث إمكانية إطلاق المرحلة الأولى من بعض المكونات سواء المدرسة أو الجامعة خلال الفترة القادمة.

وأوضح شلبى، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها منذ بداية العام الجارى بقيمة 21 مليار جنيه، من إجمالى 32 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها بنهاية 2024.

وحققت شركة تطوير مصر 25 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوى يتجاوز 300%، بدعم من طرح مراحل جديدة من مشروع ريفرز بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وهو مشروع سكنى متكامل الخدمات على مساحة 100 فدان، مسجلًا مبيعات بلغت 2.8 مليار جنيه.

كما تعاقدت شركة تطوير مصر مع 3 شركات لتوفير حلول الاستدامة فى مشروع“بلومفيلدز” فى مستقبل سيتى القائم على مساحة 415 فدانًا.

وقال شلبى، إن استراتيجية شركة تطوير مصر تسعى لإنشاء مشروعات عمرانية مستدامة، من خلال الاستعانة بالحلول التكنولوجية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتخفيض تكلفة المعيشة.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة هواوى لتوفير تقنية“IoT” إنترنت الأشياء فى جميع مشروعات تطوير مصر، كما تم التعاقد مع شركة شنايدر إلكتريك لإنشاء جميع مكونات الشبكة الكهربائية من لوحات توزيع ومحولات من إنتاج الشركة، بالإضافة إلى التعاون مع شركة فوادفون لتقديم خدمات نقل البيانات اللاسلكية Triple Play، وIPTV، والاتصالات الهاتفية الثابتة باستخدام كابلات الألياف الضوئية.

وأوضح أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، بعد المتغيرات المستمرة التى شهدها القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية، والتى أبرزها الطفرات المستمرة فى الأسعار وارتفاع تكلفة التنفيذ، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم.

وقال إن السوق سوف يشهد زيادات فى أسعار كافة المنتجات العقارية من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى خلال عام 2025 بنسبة تتراوح من 10% إلى 25%، قابلة للزيادة فى حالة وجود أى متغيرات جديدة بالسوق.

وأضاف شلبى، أن المعارض العقارية ساهمت بشكل كبير فى الترويج للمشروعات العقارية، وزادت من فرصة تواجد العميل وشركات التطوير العقارى تحت سقف واحد، والتعرف على كافة المشروعات العقارية المطروحة والعروض والخصومات التى تقدمها الشركات خلال فترة انعقاد المعرض.