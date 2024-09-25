عبدالله سلام: مدينة مصر تتبنى خطة طموحة لتنمية محفظة أراضيها

MENAFN - Al-Borsa News) قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركة تتبنى خطة طموحة لتنمية محفظة أراضيها، حيث تعتمد على الابتكار بهدف تلبية احتياجات العملاء.

وأضاف سلام لـ”البورصة”، أن نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2024 أظهرت ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوى 95.8% مسجلة 4.3 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الربح إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 149.4%.

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وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة لتنمية محفظة أراضيها من خلال إطلاق مشاريع ومراحل جديدة خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها فور إطلاقها.

وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 20.9 مليار جنيه، ما انعكس على دعم نمو النتائج المالية لمستويات قياسية تتفق مع الأهداف الطموحة التى تتبناها الإدارة، كما سجلت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا لمبيعات الوحدات بمعدل سنوى 172.1% لتبلغ 2871 وحدة فى مختلف المشروعات.

وقال إن شركات التطوير العقارى المصرية تتجه حاليًا نحو الاستثمار فى الأسواق الخارجية، الأمر الذى سيحولها خلال 5 سنوات إلى شركات إقليمية تمتلك مشروعات ومكاتب فى عدة أسواق خليجية، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والذى يستفاد من تحويلات الأرباح بالعملة الصعبة، ولكن تحتاج هذه المهمة لتضافر الجهود الحكومية مع شركات القطاع الخاص من أجل توفير عائدات من العملة الأجنبية.

وتابع سلام:“بدأنا منذ فترة فى دراسة السوق السعودى، فى إطار خطة شركة مدينة مصر للتوسع محليًا وخارجيًا، حيث قمت بالعديد من الزيارات إلى المملكة لبحث مجالات التعاون المشترك وعقدت لقاءات مع المسئولين بوزارة الإسكان السعودية ومستثمرين من القطاع الخاص”.

وقال إن السوق السعودى ينظر إلى التجربة المصرية فى مجال التطوير العقارى نظرة إيجابية ويرغب فى الاستفادة من الخبرات المصرية التى تكونت على مدار عقود طويلة فى هذا المجال.

وأضاف أنه انطلاقًا من استراتيجية“مدينة مصر” التوسعية فى المنطقة تم تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية تحت مسمى“Doors” فى مصر إلى جانب إنشاء فرع للشركة فى السعودية حيث من المقرر افتتاحه قريبًا كخطوة أولى للتوسع الإقليمى لشركة مدينة مصر والتواجد داخل السوق السعودى.

وأوضح سلام، أن القطاع السياحى من القطاعات الحيوية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة، ونحن بصدد إنشاء شركة متخصصة فى مجال الفنادق ضمن خطتنا للتوسع فى النشاط الفندقى وتم تعيين بعض المستشارين فى ذلك الأمر لاكتساب الخبرات والإطلاع على التجارب العالمية، حيث نهدف إلى تدريب وتعيين فريق إدارة قوى لتقديم أعلى مستوى من خدمات الضيافة، ومن ناحية أخرى، نحن بصدد إنشاء فنادق بمشاريعنا الجارى تنفيذها.

وقال إن“مدينة مصر” تحرص دائمًا على عقد شراكات مع كبرى الشركات والموردين الذين يحملون نفس أهدافها الاستراتيجية، والمتمثلة فى تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التى تواكب تطورات السوق العقارى فى مصر وذلك لتلبية تطلعات عملائنا والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية والمستدامة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام حيث نتطلع لمزيد من الشراكات المستقبلية بما يتماشى مع ورؤيتنا التوسعية للعقود القادمة.

وأضاف أن من أهم الشراكات الاستراتيجية مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرًا مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لتطوير مشروع جديد فى مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان بهدف تلبية احتياجات السوق العقارى المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.

وأوضح أن هذا بالإضافة لشراكتنا مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية لتطوير مشروع عمرانى سكنى متكامل بنظام اقتسام الإيرادات بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتى على مساحة 238 فدانا.

وقال إن من ضمن أحدث الشراكات مؤخرًا هى الحصول على الموافقة المبدئية من شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير على إسناد مشروع تطوير مشترك على مساحة 41.9 فدان فى مدينة هليوبوليس الجديدة، ونحن حاليًا فى مرحلة إعداد مسودة العقد النهائى للمشروع، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا.

وحول الأدوات المالية المبتكرة المقرر إطلاقها، أوضح سلام أن“مدينة مصر” تعمل على إطلاق حلول ومفاهيم مبتكرة لتذليل العقبات التى تواجه السوق العقارى المصرى، وذلك من خلال ذراعنا للابتكار Madinet Masr Innovation Labs وهى وحدة متخصصة تقدم منصات رقمية وتسويقية، بهدف تغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، والبحث والتطوير عن طرق ومواد بناء مبتكرة من شأنها إخراج منتجات عقارية جديدة وعصرية ذات جودة عالية.

وقدمت Madinet Masr Innovation Labs مجموعة من الحلول العقارية المبتكرة ومنها منصة“طوبة”، الأولى من نوعها لتسهيل عمليات الشراء والاستثمار فى العقار بأنظمة مختلفة، ومنصة“SAFE” وهى أول وأكبر منصة للملكية الجزئية فى مصر، بالإضافة إلى شهادة ضمان الصيانة الأولى من نوعها، شهادة“ثقة” كبديل مبتكر لوديعة الصيانة، فهى تغطى صيانة المناطق العامة والخدمات الأساسية فى التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية.

وأعلنت شركة مدينة مصر، عن إطلاق عدد من المشاريع العقارية خلال التسعة أشهر الماضية بطرح مشروعات بقيمة إجمالية تبلغ 103 مليارات جنيه.

وأطلقت مدينة مصر أحدث مشروعاتها،“The Butterfly” فى مستقبل سيتى، من خلال مِنّكْ، المطور العقارى المتخصص فى المشروعات الحصرية، التابعة لشركة مدينة مصر، بقيمة إجمالية 64 مليار جنيه.

ويقدم المشروع فيلات فاخرة وشقق بتصميمات عصرية، تمزج بين المساحات السكنية الخضراء والمسطحات المائية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة.

كما أطلقت شركة مدينة مصر مشروع“Rai Valleys” فى سراى، حيث يمتد على مساحة 36 ألف متر مربع، بإجمالى 182 وحدة بمبيعات مستهدفة 3.5 مليار جنيه ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات.

وفى قلب تاج سيتى بشرق القاهرة، أعلنت مدينة مصر عن إطلاق مشروعها“Origami Golf” بقيمة إجمالية 11 مليار جنيه، ويمتد المشروع على مساحة 204.8 ألف متر مربع، ويضم 932 وحدة سكنية متنوعة تشمل شقق وفيلات بتصميمات مبتكرة مستوحاة من فن الأوريجامى اليابانى.

كما أطلقت مدينة مصر مشروع“Sheya” فى سراى بقيمة 6.9 مليار جنيه، على مساحة 228.2 ألف متر مربع، ويضم 744 وحدة سكنية تشمل الفيلات والشقق والدوبلكس.

وبقيمة إجمالية بلغت 18.1 مليار جنيه، كشفت مدينة مصر عن مشروع“Esse Residence” والذى يقع فى سراى بالقاهرة الجديدة، ويمتد المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع، ويضم 1804 وحدة سكنية فاخرة تشمل الفيلات المستقلة والشقق والدوبلكس، كما أطلقت مدينة مصر مشروع“تجد – Tajed”، أول مشروعاتها التجارية المتكاملة فى قلب“تاج سيتى”، بمساحة 39 ألف متر مربع.