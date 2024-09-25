عبدالله سلام: مدينة مصر تتبنى خطة طموحة لتنمية محفظة أراضيها

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركة تتبنى خطة طموحة لتنمية محفظة أراضيها، حيث تعتمد على الابتكار بهدف تلبية احتياجات العملاء.
وأضاف سلام لـ”البورصة”، أن نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2024 أظهرت ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوى 95.8% مسجلة 4.3 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الربح إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 149.4%.
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وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة لتنمية محفظة أراضيها من خلال إطلاق مشاريع ومراحل جديدة خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها فور إطلاقها.
وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 20.9 مليار جنيه، ما انعكس على دعم نمو النتائج المالية لمستويات قياسية تتفق مع الأهداف الطموحة التى تتبناها الإدارة، كما سجلت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا لمبيعات الوحدات بمعدل سنوى 172.1% لتبلغ 2871 وحدة فى مختلف المشروعات. شركات التطوير العقارى المصرية ستتحول خلال 5 سنوات إلى شركات إقليمية
وقال إن شركات التطوير العقارى المصرية تتجه حاليًا نحو الاستثمار فى الأسواق الخارجية، الأمر الذى سيحولها خلال 5 سنوات إلى شركات إقليمية تمتلك مشروعات ومكاتب فى عدة أسواق خليجية، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والذى يستفاد من تحويلات الأرباح بالعملة الصعبة، ولكن تحتاج هذه المهمة لتضافر الجهود الحكومية مع شركات القطاع الخاص من أجل توفير عائدات من العملة الأجنبية.
وتابع سلام:“بدأنا منذ فترة فى دراسة السوق السعودى، فى إطار خطة شركة مدينة مصر للتوسع محليًا وخارجيًا، حيث قمت بالعديد من الزيارات إلى المملكة لبحث مجالات التعاون المشترك وعقدت لقاءات مع المسئولين بوزارة الإسكان السعودية ومستثمرين من القطاع الخاص”.
وقال إن السوق السعودى ينظر إلى التجربة المصرية فى مجال التطوير العقارى نظرة إيجابية ويرغب فى الاستفادة من الخبرات المصرية التى تكونت على مدار عقود طويلة فى هذا المجال.
وأضاف أنه انطلاقًا من استراتيجية“مدينة مصر” التوسعية فى المنطقة تم تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية تحت مسمى“Doors” فى مصر إلى جانب إنشاء فرع للشركة فى السعودية حيث من المقرر افتتاحه قريبًا كخطوة أولى للتوسع الإقليمى لشركة مدينة مصر والتواجد داخل السوق السعودى. القطاع السياحى من القطاعات الحيوية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة
وأوضح سلام، أن القطاع السياحى من القطاعات الحيوية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة، ونحن بصدد إنشاء شركة متخصصة فى مجال الفنادق ضمن خطتنا للتوسع فى النشاط الفندقى وتم تعيين بعض المستشارين فى ذلك الأمر لاكتساب الخبرات والإطلاع على التجارب العالمية، حيث نهدف إلى تدريب وتعيين فريق إدارة قوى لتقديم أعلى مستوى من خدمات الضيافة، ومن ناحية أخرى، نحن بصدد إنشاء فنادق بمشاريعنا الجارى تنفيذها.
وقال إن“مدينة مصر” تحرص دائمًا على عقد شراكات مع كبرى الشركات والموردين الذين يحملون نفس أهدافها الاستراتيجية، والمتمثلة فى تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التى تواكب تطورات السوق العقارى فى مصر وذلك لتلبية تطلعات عملائنا والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية والمستدامة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام حيث نتطلع لمزيد من الشراكات المستقبلية بما يتماشى مع ورؤيتنا التوسعية للعقود القادمة.
وأضاف أن من أهم الشراكات الاستراتيجية مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرًا مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لتطوير مشروع جديد فى مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان بهدف تلبية احتياجات السوق العقارى المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.
وأوضح أن هذا بالإضافة لشراكتنا مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية لتطوير مشروع عمرانى سكنى متكامل بنظام اقتسام الإيرادات بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتى على مساحة 238 فدانا. “مدينة مصر” تطرح مشروع“بترفلاى” فى“مستقبل سيتى” بمبيعات 64 مليار جنيه
وقال إن من ضمن أحدث الشراكات مؤخرًا هى الحصول على الموافقة المبدئية من شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير على إسناد مشروع تطوير مشترك على مساحة 41.9 فدان فى مدينة هليوبوليس الجديدة، ونحن حاليًا فى مرحلة إعداد مسودة العقد النهائى للمشروع، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا.
وحول الأدوات المالية المبتكرة المقرر إطلاقها، أوضح سلام أن“مدينة مصر” تعمل على إطلاق حلول ومفاهيم مبتكرة لتذليل العقبات التى تواجه السوق العقارى المصرى، وذلك من خلال ذراعنا للابتكار Madinet Masr Innovation Labs وهى وحدة متخصصة تقدم منصات رقمية وتسويقية، بهدف تغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، والبحث والتطوير عن طرق ومواد بناء مبتكرة من شأنها إخراج منتجات عقارية جديدة وعصرية ذات جودة عالية.
وقدمت Madinet Masr Innovation Labs مجموعة من الحلول العقارية المبتكرة ومنها منصة“طوبة”، الأولى من نوعها لتسهيل عمليات الشراء والاستثمار فى العقار بأنظمة مختلفة، ومنصة“SAFE” وهى أول وأكبر منصة للملكية الجزئية فى مصر، بالإضافة إلى شهادة ضمان الصيانة الأولى من نوعها، شهادة“ثقة” كبديل مبتكر لوديعة الصيانة، فهى تغطى صيانة المناطق العامة والخدمات الأساسية فى التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية. إطلاق مشاريع عقارية خلال الـ9 أشهر الماضية بقيمة 103 مليارات جنيه
وأعلنت شركة مدينة مصر، عن إطلاق عدد من المشاريع العقارية خلال التسعة أشهر الماضية بطرح مشروعات بقيمة إجمالية تبلغ 103 مليارات جنيه.
وأطلقت مدينة مصر أحدث مشروعاتها،“The Butterfly” فى مستقبل سيتى، من خلال مِنّكْ، المطور العقارى المتخصص فى المشروعات الحصرية، التابعة لشركة مدينة مصر، بقيمة إجمالية 64 مليار جنيه.
ويقدم المشروع فيلات فاخرة وشقق بتصميمات عصرية، تمزج بين المساحات السكنية الخضراء والمسطحات المائية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة.
كما أطلقت شركة مدينة مصر مشروع“Rai Valleys” فى سراى، حيث يمتد على مساحة 36 ألف متر مربع، بإجمالى 182 وحدة بمبيعات مستهدفة 3.5 مليار جنيه ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات.
وفى قلب تاج سيتى بشرق القاهرة، أعلنت مدينة مصر عن إطلاق مشروعها“Origami Golf” بقيمة إجمالية 11 مليار جنيه، ويمتد المشروع على مساحة 204.8 ألف متر مربع، ويضم 932 وحدة سكنية متنوعة تشمل شقق وفيلات بتصميمات مبتكرة مستوحاة من فن الأوريجامى اليابانى.
كما أطلقت مدينة مصر مشروع“Sheya” فى سراى بقيمة 6.9 مليار جنيه، على مساحة 228.2 ألف متر مربع، ويضم 744 وحدة سكنية تشمل الفيلات والشقق والدوبلكس.
وبقيمة إجمالية بلغت 18.1 مليار جنيه، كشفت مدينة مصر عن مشروع“Esse Residence” والذى يقع فى سراى بالقاهرة الجديدة، ويمتد المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع، ويضم 1804 وحدة سكنية فاخرة تشمل الفيلات المستقلة والشقق والدوبلكس، كما أطلقت مدينة مصر مشروع“تجد – Tajed”، أول مشروعاتها التجارية المتكاملة فى قلب“تاج سيتى”، بمساحة 39 ألف متر مربع.
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