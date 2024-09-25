12 مليار جنيه حجم استثمارات مارجينز للتطوير العقارى بالسوق المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقارى، إن حجم استثمارات الشركة تجاوز 12 مليار جنيه فى العديد من المشروعات التى تم طرحها منذ انطلاق الشركة بالسوق المصرى فى عام 2020.

وأضاف الأعصر لـ”البورصة”، أن“مارجينز للتطوير العقارى” تأسست منذ 4 سنوات وهى نتاج اندماج مجموعة من الخبرات المؤثرة فى عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة ومنها التطوير العقارى، وذلك بهدف تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية بمنطقة شرق القاهرة وفقا لخطة استراتيجية موضوعة من قبل الشركة.

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وتابع:“كانت أولى مشروعات هذه الخطة إنشاء مجمع زيا للأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى أطلقته الشركة عام 2021 بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه بالقرب من معظم المحاور الحيوية بالعاصمة”.

وأشار إلى أن المشروع يُعد أول مجمع أعمال فى مصر يحصل على شهادة WELL من منظمة International WELL Building Institute الأمريكية.

وقال إن الشركة طرحت خلال عام 2022 ثانى مشروعاتها، وهو فندق أوكس إيجيبت بالعاصمة الإدارية بإجمالى استثمارات 3.5 مليار جنيه، ويمتاز المشروع بحصوله على العلامة التجارية الحصرية، حيث يمثل فندق أوكس الظهور الأول لعلامة OAKS التابعة لمجموعة Minor Hotels فى مصر المتخصصة فى إدارة وتشغيل الفنادق، وتدير أكثر من 530 فندقًا فى 54 دولة.

أما مشروع كمبوند“شيراتون ريزيدنس”، والذى يعتبر ثالث مشروعات الشركة، فقد تم إطلاقه خلال عام 2024 ضمن مشروع مستقبل سيتى بمدينة القاهرة الجديدة .

وأضاف الأعصر، أن مشروع“شيراتون ريزيدنس” بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يمتاز بوجود العلامة التجارية الفندقية“شيراتون” داخل مجتمع سكنى متكامل ليصبح بذلك واحدًا من 4 مشروعات تحمل علامة“شيراتون ريزيدنس” على مستوى العالم داخل مشروع سكنى فى غانا وتركيا والفلبين ومصر، مما يوفر للمقيمين داخل المشروع رفاهية وخدمات مثالية، وذلك نظرًا لوجود مواصفات خاصة للمشروع تتماشى مع قوة العلامة التجارية الفندقية“شيراتون” مما يعزز من القيمة الاستثمارية الخاصة بالمشروع.

وأوضح أن من ضمن الامتيازات التى تم مراعاتها أيضًا فى مشروع“شيراتون ريزيدنس” موقعه الاستراتيجى داخل مستقبل سيتى بالقرب من معظم المحاور الرئيسية بشرق القاهرة، حيث يبعد المشروع 20 دقيقة عن مطار القاهرة والجامعة الأمريكية، و5 دقائق عن طريق السويس، بالإضافة إلى توفير المشروع مساحات استثنائية تصل إلى 35 فدانا للاستخدامات السكنية، والضيافة.

كما يحتوى المشروع على مطاعم عالمية ومرافق ترفيهية وتجارية، بالإضافة إلى ذلك يوفر المشروع مزايا“ماريوت بونفوى” التى يحصل عليها الملاك من خلال عضوية“النخبة الذهبية” لمدة سنتين والتى تتضمن حزمة جذابة من المزايا، وتبلغ المساحة البنائية للمشروع 18%، حيث يضم 190 وحدة فقط.

وقال الأعصر، إن شركة مارجينز للتطوير العقارى حققت 2.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأضاف أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية فى عدد من المدن العمرانية الجديدة خلال الفترة المقبلة للتوسع فى تنفيذ مشروعات عمرانية مبتكرة وفقًا لخطتها التوسعية خلال الخمس سنوات القادمة.

يذكر أن شركة مارجينز للتطوير العقارى تأسست عام 2020 من خلال تحالف استثمارى يضم رجال أعمال يمتلكون خبرات تصل لأكثر من 21 عامًا فى عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية ومن ضمنها التطوير العقارى، وهم المهندس محمد الأعصر رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أشرف شاهين المدير التنفيذى.

وقال إن سابقة أعمال الشركة تمتد لنحو 21 عامًا، ولها العديد من المساهمات الكبيرة فى القطاعين الحكومى والخاص، تعاونت خلالها الشركة مع مطورين عقاريين آخرين فى عدة مشاريع حكومية تتضمن بناء وتشطيب المبانى الخدمية والمؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية والسكنية الفاخرة، وبلغت عدد تلك المشروعات نحو 130 مشروعا.

وأضاف أن سابقة أعمال الشركة تضم 22 مدرسة حكومية تم تنفيذها لصالح هيئة الأبنية التعليمية المصرية، بالإضافة إلى 3 ملاعب ومرافق رياضية تم تنفيذها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى 40 مشروعا سكنيا فى القاهرة الكبرى، بما فى ذلك المجمعات فى الجيزة، هليوبوليس، القاهرة الجديدة، مدينة نصر، بوكا، ميدتاون، والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما نفذت الشركة مبانى لصالح جامعة بورسعيد، بما فى ذلك كلية الصيدلة، كلية التمريض، كلية التجارة، وكلية الآداب، و38 برجا وفيلا فاخرة مصممة للاستخدام الفردى والتجارى والطبى فى منطقة الدلتا.