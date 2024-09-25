12 مليار جنيه حجم استثمارات مارجينز للتطوير العقارى بالسوق المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقارى، إن حجم استثمارات الشركة تجاوز 12 مليار جنيه فى العديد من المشروعات التى تم طرحها منذ انطلاق الشركة بالسوق المصرى فى عام 2020.
وأضاف الأعصر لـ”البورصة”، أن“مارجينز للتطوير العقارى” تأسست منذ 4 سنوات وهى نتاج اندماج مجموعة من الخبرات المؤثرة فى عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة ومنها التطوير العقارى، وذلك بهدف تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية بمنطقة شرق القاهرة وفقا لخطة استراتيجية موضوعة من قبل الشركة.
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“تايمز للتطوير العقارى” تحقق 5.5 مليار جنيه مبيعات منذ بداية 2024 “آكام الراجحى” توقيع اتفاقيات مع“محرم باخوم” و”SITES” و”MHDH” لتنفيذ مشروع“D.O.S.E” رئيس الشركة: 145 مليار جنيه مبيعات“أورا ديفلوبرز” خلال 6 سنوات
وتابع:“كانت أولى مشروعات هذه الخطة إنشاء مجمع زيا للأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى أطلقته الشركة عام 2021 بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه بالقرب من معظم المحاور الحيوية بالعاصمة”.
وأشار إلى أن المشروع يُعد أول مجمع أعمال فى مصر يحصل على شهادة WELL من منظمة International WELL Building Institute الأمريكية.
وقال إن الشركة طرحت خلال عام 2022 ثانى مشروعاتها، وهو فندق أوكس إيجيبت بالعاصمة الإدارية بإجمالى استثمارات 3.5 مليار جنيه، ويمتاز المشروع بحصوله على العلامة التجارية الحصرية، حيث يمثل فندق أوكس الظهور الأول لعلامة OAKS التابعة لمجموعة Minor Hotels فى مصر المتخصصة فى إدارة وتشغيل الفنادق، وتدير أكثر من 530 فندقًا فى 54 دولة. طرح“شيراتون ريزيدنس” ضمن“مستقبل سيتى” باستثمارات 15 مليار جنيه
أما مشروع كمبوند“شيراتون ريزيدنس”، والذى يعتبر ثالث مشروعات الشركة، فقد تم إطلاقه خلال عام 2024 ضمن مشروع مستقبل سيتى بمدينة القاهرة الجديدة .
وأضاف الأعصر، أن مشروع“شيراتون ريزيدنس” بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يمتاز بوجود العلامة التجارية الفندقية“شيراتون” داخل مجتمع سكنى متكامل ليصبح بذلك واحدًا من 4 مشروعات تحمل علامة“شيراتون ريزيدنس” على مستوى العالم داخل مشروع سكنى فى غانا وتركيا والفلبين ومصر، مما يوفر للمقيمين داخل المشروع رفاهية وخدمات مثالية، وذلك نظرًا لوجود مواصفات خاصة للمشروع تتماشى مع قوة العلامة التجارية الفندقية“شيراتون” مما يعزز من القيمة الاستثمارية الخاصة بالمشروع.
وأوضح أن من ضمن الامتيازات التى تم مراعاتها أيضًا فى مشروع“شيراتون ريزيدنس” موقعه الاستراتيجى داخل مستقبل سيتى بالقرب من معظم المحاور الرئيسية بشرق القاهرة، حيث يبعد المشروع 20 دقيقة عن مطار القاهرة والجامعة الأمريكية، و5 دقائق عن طريق السويس، بالإضافة إلى توفير المشروع مساحات استثنائية تصل إلى 35 فدانا للاستخدامات السكنية، والضيافة.
كما يحتوى المشروع على مطاعم عالمية ومرافق ترفيهية وتجارية، بالإضافة إلى ذلك يوفر المشروع مزايا“ماريوت بونفوى” التى يحصل عليها الملاك من خلال عضوية“النخبة الذهبية” لمدة سنتين والتى تتضمن حزمة جذابة من المزايا، وتبلغ المساحة البنائية للمشروع 18%، حيث يضم 190 وحدة فقط. 2.2 مليار جنيه مبيعات“مارجينز للتطوير العقارى” بالنصف الأول 2024
وقال الأعصر، إن شركة مارجينز للتطوير العقارى حققت 2.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأضاف أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية فى عدد من المدن العمرانية الجديدة خلال الفترة المقبلة للتوسع فى تنفيذ مشروعات عمرانية مبتكرة وفقًا لخطتها التوسعية خلال الخمس سنوات القادمة.
يذكر أن شركة مارجينز للتطوير العقارى تأسست عام 2020 من خلال تحالف استثمارى يضم رجال أعمال يمتلكون خبرات تصل لأكثر من 21 عامًا فى عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية ومن ضمنها التطوير العقارى، وهم المهندس محمد الأعصر رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أشرف شاهين المدير التنفيذى.
وقال إن سابقة أعمال الشركة تمتد لنحو 21 عامًا، ولها العديد من المساهمات الكبيرة فى القطاعين الحكومى والخاص، تعاونت خلالها الشركة مع مطورين عقاريين آخرين فى عدة مشاريع حكومية تتضمن بناء وتشطيب المبانى الخدمية والمؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية والسكنية الفاخرة، وبلغت عدد تلك المشروعات نحو 130 مشروعا.
وأضاف أن سابقة أعمال الشركة تضم 22 مدرسة حكومية تم تنفيذها لصالح هيئة الأبنية التعليمية المصرية، بالإضافة إلى 3 ملاعب ومرافق رياضية تم تنفيذها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى 40 مشروعا سكنيا فى القاهرة الكبرى، بما فى ذلك المجمعات فى الجيزة، هليوبوليس، القاهرة الجديدة، مدينة نصر، بوكا، ميدتاون، والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما نفذت الشركة مبانى لصالح جامعة بورسعيد، بما فى ذلك كلية الصيدلة، كلية التمريض، كلية التجارة، وكلية الآداب، و38 برجا وفيلا فاخرة مصممة للاستخدام الفردى والتجارى والطبى فى منطقة الدلتا.
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